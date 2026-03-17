“อี ยองแอ” หวนเกาะเชจู รำลึก 22 ปี “แดจังกึม” สุดซึ้ง ถ่ายภาพคู่ป้ายตัวเอง แฟนแห่ชมสวยไม่เปลี่ยน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักแสดงระดับตำนาน “อี ยองแอ” วัย 55 ปี โพสต์ภาพทริปเกาะเชจู สถานที่ถ่ายทำซีรีส์ดัง “แดจังกึม” พร้อมข้อความสุดซึ้งจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ด้านแฟน ๆ ร่วมรำลึกความทรงจำ พร้อมชื่นชมความสวยที่แทบไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อ 20 ปีก่อน

นักแสดงระดับตำนานของเกาหลีใต้ “อี ยองแอ” วัย 55 ปี สร้างความประทับใจให้แฟน ๆ อีกครั้ง หลังออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมระหว่างเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะเชจู ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ดังระดับตำนานอย่าง “แดจังกึม” หรือ “Jewel in the Palace”

โดยในโพสต์ดังกล่าว อี ยองแอ ได้ถ่ายภาพร่วมกับตัวละครของเธอจากซีรีส์เรื่องนี้ พร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งว่า “ดีใจมากที่ได้เจอคุณอีกครั้ง จนน้ำตาไหล... รู้สึกตื้นตันมาก”

ด้านแฟน ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอย่างล้นหลาม ทั้งการรำลึกถึงความสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้ที่มีต่อความทรงจำของผู้ชม รวมถึงความสวยของอี ยองแอ ที่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแทบไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อกว่า 20 ปีก่อน














“อี ยองแอ” หวนเกาะเชจู รำลึก 22 ปี “แดจังกึม” สุดซึ้ง ถ่ายภาพคู่ป้ายตัวเอง แฟนแห่ชมสวยไม่เปลี่ยน
