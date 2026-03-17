"มิ้ลค์ พรรษา" ร่วมสัมผัสความหอมบทใหม่ในงานเปิดตัว narciso rodriguez for her PURE MUSC BLANC eau de parfum intense

narciso rodriguez (นาร์ซิโซ โรดริเกวซ) จัดอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเผยโฉม น้ำหอมสำหรับสุภาพสตรีกลิ่นใหม่ for her PURE MUSC BLANC eau de parfum intense สะท้อนนิยามใหม่แห่งความหอมที่นุ่มนวล สว่างไสว ทว่าเข้มข้นบริสุทธิ์ ด้วยแรงบันดาลใจจากสัมผัสของผ้าลินินสีขาวสะอาดที่โอบกอดผิว ถ่ายทอดผ่านความสงบนิ่งทรงพลัง ความละเมียดละไมและความเข้มข้นผสมผสานกันอย่างสมดุลลงตัวระหว่าง clean accord กับ white floral และ musc รังสรรค์เป็นกลิ่นแนว modern floral chypre ที่ลุ่มลึกโอบล้อมลงบนผิวอย่างอ่อนโยน โดยได้รับเกียรติจาก มิ้ลค์ - พรรษา วอสเบียน นักแสดงสาวชื่อดัง ร่วมสัมผัสกลิ่นหอมใหม่ในงานนี้ ณ Beauty Hall (Main Hall 1) ชั้น M พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ภายในงานอบอวลด้วยกลิ่นหอมบทใหม่จาก narciso rodriguez for her PURE MUSC BLANC eau de parfum intense ผลงานการรังสรรค์ของ Sonia Constant นักปรุงน้ำหอมชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังความหอมระดับไอคอนิกมากมายในคอลเลกชัน for her ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์น้ำหอมที่เปี่ยมเสน่ห์ราวกับประกายแสงโอบล้อมผิว มอบความรู้สึกโปร่งสบาย สะอาด และเย้ายวนในเวลาเดียวกัน โดยถ่ายทอดเอกลักษณ์ heart of musc อันเป็นหัวใจของน้ำหอมจาก narciso rodriguez ผ่านโครงสร้างกลิ่นที่เปิดมิติความหอมด้วย Top Note จาก aldehydes และ pink peppercorn ให้ความสดชื่นโปร่งเบาที่บริสุทธิ์ ก่อนจะเผย Heart Note จาก jasmine และ white floral accords ที่มอบออร่าความสว่างไสวและความเป็นผู้หญิงอย่างลุ่มลึก ปิดท้ายด้วย Base Note จากโทน ambery, woody และ vanilla ที่ให้ความอบอุ่นนุ่มลึก สร้างเอกลักษณ์กลิ่นแนว modern floral chypre ที่โดดเด่นและร่วมสมัย นอกจากนี้ยังสามารถเลเยอร์ร่วมกับกลิ่นดั้งเดิมอย่าง for her PURE MUSC eau de parfum ผสานเข้ากับ PURE MUSC BLANC เพื่อสร้างซิกเนเจอร์กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมยกระดับความรู้สึกสัมผัสต่อผิว ครีมมี่ สะอาด และเพิ่มความเข้มข้นใหม่ให้ความหอมของ white flower อย่างละเมียดละไมในทุกอณู
ดีไซน์ขวดน้ำหอม for her PURE MUSC BLANC eau de parfum intense คือสัญลักษณ์แห่งความเรียบง่ายอันประณีต สะท้อนความเข้มข้นเงียบสงบของกลิ่นหอมภายใน โดยยังคงรูปทรงสถาปัตยกรรมบริสุทธิ์และเส้นสายกราฟิกอันเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชัน for her แต่ถูกตีความใหม่ในโทน สีขาวครีม ที่สื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์และความอบอุ่น ขวดน้ำหอมปิดท้ายด้วยฝาสีขาวแมตต์ ที่ตัดกันอย่างลงตัวกับขวดแก้วแบบขุ่น สร้างภาพลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์เข้มข้นที่สะท้อนตัวตนของน้ำหอมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
“มิ้ลค์รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่วันนี้ได้มาร่วมงานเปิดตัวน้ำหอมใหม่ narciso rodriguez for her PURE MUSC BLANC eau de parfum intense กลิ่นให้ความรู้สึกโปร่งเบา สะอาด นุ่มละมุน เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์อบอุ่นในเวลาเดียวกัน มิ้ลค์เชื่อว่าเป็นกลิ่นที่สาวๆ ใช้ได้ทุกโอกาส อยากให้ทุกคนเข้ามาลองกันค่ะ” มิ้ลค์ - พรรษา วอสเบียน กล่าว
อีเวนต์เฉลิมฉลองการเปิดตัวน้ำหอม narciso rodriguez for her PURE MUSC BLANC eau de parfum intense มาพร้อมกับดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้เท่านั้น เมื่อช็อปน้ำหอม for her PURE MUSC BLANC ขนาด 30 ml. ราคา 3,400 บาท รับฟรีน้ำหอม narciso rodriguez (คละกลิ่น) ขนาด 10 ml. จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 1,200 บาท และเมื่อช็อปน้ำหอม for her PURE MUSC BLANC ขนาด 100 ml. ราคา 6,700 บาท รับฟรีน้ำหอม narciso rodriguez (คละกลิ่น) ขนาด 30 ml. จำนวน 1 ชิ้น มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท ทั้งยังมีข้อเสนอพิเศษอีกมากมาย สามารถร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. 2569 – 18 มี.ค. 2569 ณ Beauty Hall (Main Hall 1) ชั้น M พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ทั้งนี้ น้ำหอม for her PURE MUSC BLANC eau de parfum intense มีวางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์น้ำหอม narciso Rodriguez ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, เดอะมอลล์, EVEANDBOY, Sephora และ Beautrium รวมถึงช่องทางออนไลน์ Lazada LazMall.