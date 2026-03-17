“Never Forget Your Enemy (ยังไงก็ใช่นาย)” ซีรีส์วายเกาหลี เรต19+ ผลิตโดย YYDS Entertainment การันตีคุณภาพจากโปรดักชั่นเกาหลี 17 มี.ค นี้ ทาง WeTV

นับเป็น ผลงานซีรีส์วายเกาหลีเรื่องแรกในไลน์อัป WeTV Original ที่น่าจับตามอง โดยเกิดจากความร่วมมือระดับนานาชาติ ระหว่างบริษัทโปรดักชั่นจากประเทศไทย YYDS Entertainment และทีมงานจากประเทศเกาหลีใต้
สำหรับ YYDS Entertainment เป็นบริษัทโปรดักชั่นไทยที่เคยสร้างผลงานซีรีส์คุณภาพมาแล้ว อาทิ My Stand-In ตัวนายตัวแทน และ หอมกลิ่นความรัก ขณะที่ฝั่งเกาหลีใต้ก็เป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์วายชื่อดัง Love for Love’s Sake ทำให้การร่วมมือกันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแฟนซีรีส์ทั้งในไทยและต่างประเทศตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศ
ซีรีส์เรื่อง “Never Forget Your Enemy (ยังไงก็ใช่นาย)” ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความขัดแย้งและความทรงจำในอดีต ก่อนจะพัฒนาเป็นความรู้สึกที่ยากจะปฏิเสธ โดดเด่นด้วยโทนเรื่องที่เข้มข้น สมจริง และกล้าถ่ายทอดอารมณ์ความสัมพันธ์ของตัวละครในระดับเรต 19+ เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นำแสดงโดยสองนักแสดงหนุ่มชาวเกาหลีที่กำลังเป็นที่จับตามอง ได้แก่
• ลีจาอุน (Lee Jawoon / 이자운) ยูทูบเบอร์สายกินที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ด้วยบุคลิกสดใส เป็นกันเอง และเสน่ห์ความสามารถด้านภาษา โดยจาอุนสามารถ สื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้ได้รับความเอ็นดูจากแฟน ๆ ชาวไทยเป็นอย่างมาก
• ฮวังจุนซู (Hwang Junsu / 황준수) หนุ่มมากความสามารถที่มีผลงานการแสดงมาอย่างมากมาย อาทิเช่น The Bangkok Boy Series ,Save My Favorite (최애를 구하라) และ Idta / 잇다 นอกเหนือจากนี้ยังมี รายการ Reality อย่าง Boys Lost in Thailand และ LoveX มีความสามารถที่สื่อสารได้ถึง 4 ภาษา ได้แก่ เกาหลี จีน อังกฤษ และไทย
ทั้งสองคนมาพร้อมภาพลักษณ์ หนุ่มอปป้ารูปร่างสูงกว่า 180 เซนติเมตร บุคลิกโดดเด่นและเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัว ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่แฟนซีรีส์ตั้งตารอชม
“Never Forget Your Enemy (ยังไงก็ใช่นาย)” มีกำหนดออกอากาศ ตอนแรกวันที่ 17 มีนาคมนี้ และจะออกอากาศ ทุกวันอังคาร–พุธ เวลา 17:00 น. (ตามเวลาไทย) รับชมได้ เฉพาะทาง WeTV เท่านั้น
แฟนซีรีส์สามารถติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจาก “ศัตรู” แต่อาจจบลงด้วย “ความรัก” ได้พร้อมกันทั่วโลกเร็ว ๆ นี้
