วันเอเชียฟู้ด กับบทบาทการผลักดันธุรกิจไทยสู่การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดตะวันออกกลางกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจในการขยายธุรกิจ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีกำลังซื้อสูง และมีความต้องการสินค้าจากเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ ทั้งในกลุ่ม End Consumer, Horeca, Trader และ Distributor
ด้วยโอกาสทางการค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง วันเอเชียฟู้ดจึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเครือข่ายเทรดเดอร์และนักธุรกิจในตะวันออกกลาง ตั้งแต่การจัดเวทีนำเสนอสินค้า การเชื่อมต่อการส่งออก–นำเข้าสินค้า ไปจนถึงการขยายธุรกิจสู่ดูไบ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านประเภทต่าง ๆ การจัดตั้งบริษัท หรือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ วันเอเชียฟู้ด สะพานธุรกิจไทย–ตะวันออกกลาง เชื่อมสินค้าไทยสู่เครือข่ายเทรดเดอร์ตะวันออกกลาง พร้อมเปิดโอกาสผู้ประกอบการขยายธุรกิจและเปิดร้านที่ดูไบ
บริษัท วันเอเชียฟู้ด เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับเครือข่ายเทรดเดอร์ในตะวันออกกลาง ทั้งในด้านการจัดหาสินค้า (Sourcing) การส่งออกสินค้า รวมถึงการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ
ปัจจุบัน บริษัทวันเอเชียฟู้ดได้จัดกิจกรรม Business Lunch: Thailand – Middle East Trade Connection ขึ้นเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเสนอสินค้าแก่เครือข่ายเทรดเดอร์จากตะวันออกกลาง โดยกิจกรรมนี้มี คุณรวีวรรณ เหล่านพกุล กรรมการบริษัทวันเอเชียฟู้ด เป็นผู้นำในการดำเนินงาน
บริษัท วันเอเชียฟู้ด ยังได้รับการแต่งตั้งจากเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าในดูไบให้ทำหน้าที่เป็น Trading Agent หนึ่งเดียวในประเทศไทย ในการคัดเลือกสินค้าไทยที่มีศักยภาพ เพื่อนำเสนอแก่ผู้นำเข้าและเครือข่ายเทรดเดอร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ภายในกิจกรรม มีเทรดเดอร์จากหลายประเทศในตะวันออกกลาง เช่น ดูไบ ซาอุดีอาระเบีย โอมาน คูเวต และกาตาร์ เข้าร่วมพูดคุยเชิงธุรกิจและรับฟังการนำเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการไทยโดยตรง ซึ่งช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ขั้นตอนการนำเข้า รวมถึงโอกาสทางการค้าในภูมิภาคดังกล่าว
นอกจากการทำหน้าที่เป็น Trading Agent ในการเชื่อมโยงสินค้าไทยกับเครือข่ายผู้นำเข้าแล้ว วันเอเชียฟู้ดยังมีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในดูไบ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนของภูมิภาค
ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารไทย ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านขายสัตว์เลี้ยง หรือธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ สามารถเข้ามาปรึกษาและพัฒนารูปแบบธุรกิจร่วมกับทีมงาน เพื่อวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังรวมถึงโอกาสด้านการทำธุรกิจต่างๆ เช่น การเปิดบริษัทในดูไบ และ การซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในดูไบอีกด้วย
Business Lunch ครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการไทยร่วมนำเสนอสินค้าจำนวนมาก
กิจกรรม Business Lunch ภายใต้โครงการ Thailand–Middle East Trade Connection ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยจากหลากหลายหมวดธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 ท่าน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมต่อการค้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง
ภายในงานมีหลากหลายอุตสาหกรรมมาเข้าร่วม ประกอบด้วย Processed Food, Logistic, Import-Export, Food Supplyment Agricultural Packaging, Personal Care, Agricultural, Animal Feed, Beverage, Cosmetics & Skincare
โดยมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วม ได้แก่ คุณ กัญญ์พิชา วรไพสิฐกุล และ คุณ ปทิตตา กิจวัชรมงคล บริษัท เยียระกานต์ จำกัด, คุณ ศรัณย์พงศ์ นวฃเขียว บริษัท เท็น บิลเลี่ยน โกลบอล จำกัด, คุณพิมพ์ภัสร์ สีหามาตย์ บริษัท ซูเดอร์ร่า อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด, คุณฝนทิพย์ วิเศษสงศ์สหกิจ เจ้าของแบรนด์ Gloketter , คุณสรวิศ มีมงคลเกียรติ และ คุณ สุมิตรา มีมงคลเกียรติ เจ้าของแบรนด์ โดล์เช่ แกรนเด เจลาโต้, คุณมณฑนรรห์ มีมงคลเกียรติ เจ้าของแบรนด์ แสนดี ถุงเกษตรอินทรี, คุณพิชชากร จิวเลิศสกุล เจ้าของแบรนด์ Veenia , คุณตรีนุช วริทธิ์กุล ฮวง เจ้าของแบรนด์ Koii p.o.p, คุณธนาพร สืบเรือง บริษัท ฟูลเซอร์เคิล ไบโอเทคโนโลยี จำกัด, คุณ ณัฐนนท์ บุญหล้า บริษัท ฟูลเซอร์เคิล ไบโอเทคโนโลยี จำกัด, คุณพิทยา พยัคฆวงศ์ บริษัท ฟูลเซอร์เคิล ไบโอเทคโนโลยี จำกัด, คุณศิริรัตน์ วรเกศ เจ้าของแบรนด์ Whey Coffee, คุณฌดาภา มีโพธิ์กลาง เจ้าของแบรนด์ กระดุมทอง, คุณปัณณรัตน์ ศิริเลิศสมบัติ บริษัท สิริเลิศสมบัติ (เฮลท์) จำกัด, คุณ นวรัตน์ พิมเสน และ คุณพงศพัศ บุญมาก บริษัท จันที คอร์เปอเรชั่น จำกัด, คุณ วีนิธาร์ อาเขต, คุณ นิกร ศิลป์ประชาวงศ์ และ คุณ ธนิต อมรนิตกิจเวช บริษัท สยาม อัลฟ่า โฮลดิ้ง จำกัด, คุณ ณัฐนันท์ สังข์แก้ว บริษัท โกลบอล ฟรุต จำกัด, คุณ มะลิวรรณ กิตติวิริยะการ และคุณ ปรเมษฐ์ คงแก้ว บริษัท เคที พาร์ทเนอร์ จำกัด, คุณ อาทิตยา ขวัญสุข บริษัท มาร์วาลิค เฮลท์ จำกัด
จากการวางระบบแฟรนไชส์ในไทย สู่การขยายร้านอาหารไทยในต่างประเทศในประเทศไทย บริษัท วันเอเชียฟู้ด มีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้สามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนา โมเดลแฟรนไชส์ และการวางโครงสร้างธุรกิจให้ร้านอาหารสามารถขยายสาขาได้ง่ายขึ้น
ทีมงานของวันเอเชียฟู้ดทำหน้าที่ตั้งแต่การช่วย สร้างแบรนด์ร้านอาหาร ออกแบบร้าน วางระบบการทำงานหลังบ้าน รวมถึงการจัดการซัพพลายเชนของวัตถุดิบและสินค้า เพื่อให้ร้านอาหารสามารถควบคุมมาตรฐานและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการขยายสาขาในหลายพื้นที่
จุดเด่นของแนวทางนี้คือการใช้ ระบบเครือข่ายดีลเลอร์ ในการช่วยขยายสาขาให้กับเจ้าของร้านอาหาร แทนที่เจ้าของธุรกิจจะต้องลงทุนเปิดสาขาเองทั้งหมด ระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายร้านได้รวดเร็วขึ้น ขณะที่ยังคงควบคุมรูปแบบร้าน มาตรฐานสินค้า และระบบซัพพลายได้จากศูนย์กลาง
จากประสบการณ์ในการวางระบบแฟรนไชส์และการขยายร้านอาหารในประเทศไทย วันเอเชียฟู้ดจึงนำโมเดลธุรกิจดังกล่าวไปต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะใน ดูไบ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำแนวคิดร้านอาหารและแบรนด์ไทยไปพัฒนาต่อยอดในตลาดต่างประเทศได้
แนวทางนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดร้านอาหารในต่างประเทศเท่านั้น แต่เป็นการนำ ระบบธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อการขยายสาขา ไปใช้ในตลาดใหม่ เพื่อสร้างโอกาสให้แบรนด์ร้านอาหารไทยสามารถเติบโตในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดตะวันออกกลาง
คุณรวีวรรณ เหล่านพกุล กรรมการบริษัท วันเอเชียฟู้ด กล่าวว่า ตลาดตะวันออกกลางยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการไทย ทั้งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ หากมีการวางโครงสร้างธุรกิจและการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ก็สามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้ไม่ยาก
วันเอเชียฟู้ดจึงตั้งเป้าที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเครือข่ายการค้าในตะวันออกกลาง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และสนับสนุนให้สินค้าและธุรกิจไทยสามารถขยายไปสู่ตลาดตะวันออกกลางได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ทั้งนี้ ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน หลายธุรกิจในประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ทำให้ตลาดภายในประเทศมีผู้ขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กำลังซื้อไม่ได้ขยายตัวในอัตราเดียวกัน
ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มรู้สึกว่าตลาดภายในประเทศเริ่มอิ่มตัว การมองหาตลาดใหม่ในต่างประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งยังคงเปิดโอกาสให้สินค้าและธุรกิจจากต่างประเทศเข้าไปเติบโตได้อีกมาก