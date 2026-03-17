“สุรชัย” แฉต่อเนื่อง ถูกอดีตเมียบังคับให้จดทะเบียนสมรสข้างถนน! ใช้ปืนขู่คนในบ้าน บัดซบสิ้นดี กล่าวหาเอาหัวโขกศาล (คลิป)

แรงต่อเนื่อง “สุรชัย สมบัติเจริญ” ปล่อย 2 คลิปรัว ฟาดยับอดีตเมีย บังคับให้จดทะเบียนสมรสข้างถนน แถมใช้ปืนขู่คนในครอบครัวจนกระเจิง ขอให้ตนถอนฟ้อง แล้วตัวเองจะขอฟ้องหย่าและชนะเอง บัดซบสิ้นดี กล่าวหาเอาหัวโขกศาล เผยเมียรัก “ไดอาน่า” สวย ใครก็อยากจีบ อยากแต่งด้วย แต่เขายึดมั่นในตัวตน ให้รอดูอีพีต่อไป จะแฉ “ร็อคกี้-น้องดิ๊งค์” กร้าวจะอยู่ให้ถึงอายุ 103 ปี ดูสิ! ระหว่างตนกับร็อคกี้ ใครจะตายก่อนกัน
ปล่อยคลิปแต่เช้า สำหรับ “สุรชัย สมบัติเจริญ”หลังออกมาอัดคลิปฟาดกลับอดีตภรรยา “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน”และลูกๆ แบบจัดเต็ม เหตุไม่พอใจถูกกล่าวหามีชู้ อ้างถูกดิสเครดิต โดยล่าสุดปล่อยรัวๆ สองคลิปในวันนี้ (17 มี.ค.) ซึ่งเจ้าตัวซัดข้อความที่ครอบครัวเผยว่าเอาหัวโขกศาลเพราะอยากหย่า บัดซบสิ้นดี งานนี้เล่าว่าตนเองถูกบังคับให้ไปจดทะเบียนสมรส
-กล่าวหามีชู้กับเมียที่จดทะเบียนสมรสด้วย มันมีชู้ได้ยังไง โอ้พระเจ้าฟ้าดิน
-รายการคุยแซ่บโชว์ ดิสเครดิตผมทั้งรายการ แต่ไม่เคยเสียใจ เขาเก่งนะ แสดงภาพได้ดีมาก โดยเฉพาะนายบดินทร์ กี่ครั้งกี่คราวที่ต้องการแสง สี ที่ยืน เขาจะร้องไห้ตลอด แต่เอาไว้เป็นพาร์ต 3
-เอาคุณเจี๊ยบก่อน เมื่อคุณแหกอก ทำร้ายผม เรื่องพยานหลักฐานว่าไปนอนกับผู้ชายที่ไหน ถ้าทุกคนต้องการพยาน ผมหาให้ได้ แต่เขาจะยอมรับไหม ก็เรื่องของคุณ
-หลัง 15 ปีที่เขาขนของออกจากบ้านไป ผมเครียด เรื่องลูกเดี๋ยวค่อยเล่าทีละคน ความเป็นลูกผู้ชายของผมมันเสียใจ ไอ้บดินทร์จะพูดยังไง ผมถือว่าไม่ได้อยู่ในหัวสมองผม แต่ลูกสาวผม...ไม่เป็นไรหรอก เขาไม่ได้หนักหนาอะไร เขาอยากสร้างแสงให้แม่เขา อยากให้ครอบครัวดูดี
-ผมมีชีวิต 15 ปีแล้ว ไม่ได้อยู่กินกันมา 15 ปี ก็เหมือนหย่าร้าง
-คุณเจี๊ยบพูดแบบโอ้โห ผู้หญิงที่น่ากราบมากเลย เขาทิ้งผม 15 ปี วันดีคืนดี ปีที่ 8 ปีที่ 9 ขอกลับมาอยู่ที่บ้าน ก็ถามว่าจะนอนห้องเดียวกันหรือคนละห้อง เขาขออยู่ส่วนตัว เขากลับมากับน้องดิ๊งค์ เขานอนห้องนึง น้องดิ๊งค์นอนห้องนึง
-ในคลิปของแซ่บฯ บอกผมชวนเขาไปแต่งงาน พระเจ้าจอร์จ ทำไมโกหกได้หน้าด้านๆ ขอโทษที่ใช้คำรุนแรง คุณโกหกได้ยังไง
-คุณบังคับให้ผมไปเซ็นเอกสาร บอกว่าไปเซ็นเอกสารรับรองลูก การจดทะเบียนของผม มันจดข้างถนน เขาบังคับผมให้จดที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวตรงข้ามองค์พระพุทธมณฑล เอางี้เหรอ เราก็ไม่อยากมีเรื่อง กล้าเลยฟ้าดินตรงไหน ผมไม่อยากสาบานหรอก เอาความเป็นจริง คุณรู้อยู่แก่ใจ
-ไม่ได้ล็อกคอหรอก แต่พูดง่ายๆ ว่าเอ็งไม่มีทางหลุดพ้นไปได้เลย เซ็นก็เซ็น ผมไม่ได้คิดอะไรมาก ชีวิตวุ่นวายกับการทำมาหากิน
-คุณเจี๊ยบโปรไฟล์นักเรียนนอก จบดีไซเนอร์ จะจบบ้าอะไร อายุ 15-16 โอ้โห หรูมากเลย โปรไฟล์ คุณแม่ไปขอ เวรกรรม พูดได้นิ่งมากเลยนะ
-ก็ไม่เป็นไร อยากจดก็จดไป ไม่นานบังคับให้ผมทำหมันอีก
-สถานที่เกิด นายบดินทร์ไปด้อยค่าเขา ไปด้อยค่าสถาบันเขา โอ้โห มึงรู้ได้ไงมึงยังไม่ได้เกิด เอาสมองส่วนไหนคิดให้นักข่าวไปดูสถานผดุงครรภ์ตรงนี้ว่าเขาเลิศเลอขนาดไหน ผมไม่ได้เป็นคนเลือก ผมไม่เคยมีลูก แต่มันพูดฉอดๆ เลยว่าพาไปแอบคลอดที่นั่นเพราะกลัวแฟนเพลงเห็น คุณคิดว่าแฟนเพลงไม่รู้เหรอ
-เริ่มใช้ชีวิตกับคุณเจี๊ยบ ศกุนตลาในระยะนึง ผมสร้างบ้านจากหยาดเหงื่อให้แม่ผมอยู่ที่สามพราน เขาบอกอยากทำโรงเรียน ผมก็เห็นดีด้วย เพราะตลอดระยะเวลาคุณไม่ได้ทำอะไรเลย คุณไม่ได้จบปริญญาตรีหรอก ปริญญาตรีผมฝากคุณให้เรียนทุนอยู่ม.กรุงเทพธนฯ
-คุณเจี๊ยบวางแผน ผมไปสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติม ที่บ้านสามพราน มีที่เกือบ 4 ไร่ ก็สร้างโรงเรียนขึ้นมา บังเอิญน้องสาวผมอยู่ ก็ไม่รู้นะ ทุกคนก็ช่วยเหลือแม่ แม่ขออะไร น้องสาวผมก็ให้ ผมก็ให้ ก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมา
-เชื่อไหม อะไรเกิดขึ้น ไม่รู้คุณเจี๊ยบอารมณ์เสียอะไร เอาปืนมายิงในบ้าน น้องสาวตกใจหมด ขู่บอกว่าที่นี่กูเป็นเจ้าของนะ เชื่อไหมบัดนั้นจนถึงบัดนี้ น้องผมยังไม่คุยกับผมเลย เพราะมันรังเกียจพี่สะใภ้เฮงซวยทำได้ขนาดนี้ ผมกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ไม่อยากบอกว่าเธอร้ายนะ ไปพิจารณาเอาเอง ผมมีพยานหมด ไม่ได้พูดลอยๆ
-ไปถามคุณสมพงศ์ สุรชาติ สุรเดช ศรินทิพย์น้องสาว อยู่ออสเตรีย ให้นักข่าวถามเลยว่าจริงหรือเท็จ หรือเอาสิ่งนี้มาทำลายคุณเจี๊ยบ คุณสมพงศ์อายุมากแล้ว ไปถามได้ คุณสุรชาติก็ถามได้ ว่าวีรกรรมผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง เขาจ้องทำร้ายทำลายผมขนาดไหน
-คุณต้องเอาหลักฐานที่คุณกล่าวหาว่าผมมีชู้มาให้คนอื่นเขาดู ผมไม่ยอม
-เมียผมสวย คุณไดอาน่า ใครก็อยากจีบ อยากแต่งงานด้วย แต่เขาไม่เอาเขายึดมั่นในสามีของเขา เขารอ เขารู้ว่าผมมีภาระและหน้าที่ต้องดูแลตรงนั้น 15 ปีทำร้ายผมทุกอย่าง ผมก็ไม่ว่า
-รายการคุยแซ่บโชว์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลูกสาวบอกว่าพ่อ หนูเป็นดี้ ให้พ่อไปออกรายการคุยแซ่บโชว์หน่อยได้ไหม สิ่งที่พูดมีพยานหลักฐาน ไม่ได้พูดลอยๆ ลูกจะเป็นทอม เป็นดี้ จะเอาพ่อไปยืนยันเพื่อความรักสุดหวานชื่น สมัยนี้เป็นได้ไม่รู้กี่เพศ ก็ไปกัน
-ที่กล่าวหาผมผลักเขาล้มที่หน้าศาล หรือนายบดินทร์บอกผมเอาหัวโขกศาล โอ้โห บัดซบสิ้นดี เอาเรื่องไม่จริงพูดออกมา มันมีการศึกษาขนาดไหน ที่ศาลทำเป็นพระเอกมากเลย วีรกรรมนายบดินทร์เยอะ เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟัง
-หลายอย่างที่พูดมา โอ้โห มันถึงเรียกผมหมา ถ้าเอาน้ำร้อนราดหน้าหมาในบ้านได้มันจะทำ โอ้โห ใจมันเหี้ยมมาก ไม่เป็นไร เอาไว้ตอนสาม
-ทุกวันนี้ผมกับน้องสาว เหมือนคนไม่รู้จักกันเลย วันที่มาเยี่ยมก็จะพูดคำตอบคำ เพราะเจ็บว่าพี่สะใภ้ทำไมทำแบบนั้น ลองนึกภาพดู พี่สะใภ้โหดร้ายขนาดไหน ด่าก็ทำร้ายจิตใจมากพอแล้วแต่นี่เอาปืนมายิงในบ้าน ผมก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
-ออกมาให้ข่าวว่า คุณแม่ศรีนวลพาไปกินข้าว ไม่จริง ผมไม่เคยไปกินข้าวกับมัน
-โรงเรียนดำเนินการ 10 ปี ไม่เคยมีกำไร ก็เข้าใจเป็นโรงเรียนราษฎร์ คิดดูภาระหน้าที่ที่ต้องดูแล ในบ้านผม ย้ายสำมโนครัวของตระกูลคุณ ไม่ว่าจะแม่ พี่สาวคุณดวงชีวัน น้องสาว น้องชายคุณ พี่สาวคุณ พี่เขยคุณ 8 ชีวิต อยู่ในบ้านผม บ้าไปแล้ว แต่ผมก็พูดไม่ได้ ตอนนั้นรายได้พอมีอยู่ ผมก็ซัปพอร์ตใครไม่มี
-เวรกรรมฉิบหาย ถ้าไม่ตัดสินใจออกจากบ้านที่นอนอยู่ 2 ปีก็คงจะดี มันสุดเหลือจะทน
-หลังเธอจากผมไปเดือนธ.ค. ประมาณ 28 ก่อนขึ้นปีใหม่ น้ำท่วมแรง เธอก็ขนข้าวขนของไป สืบดูไปอยู่คอนโดผู้ชาย ก็ไม่ได้ว่าอะไร
-ทำไมผมใช้คำว่าหน้าที่และภาระ คำนี้อยู่ในหัวใจผมตลอด 40 กว่าปี
-กลับมาอยู่บ้านไม่กี่วัน อยากซื้อบ้านใหม่ ผมมีหลักฐานหมด ไม่ได้พูดลอยๆ การพูดลอยๆ มันบัดซบ โกหกให้โลกดูสวย
-วันดีคืนดี นายบดินทร์ก็ไปยืมเงิน น่าจะทอมมั้ง ที่เป็นแฟนน้องดิ๊งค์ 1 แสน ปัจจุบันก็ยังไม่ใช้ จนมีเรื่องกัน น้องดิ๊งค์เลิกรากับเขากันไป คุณเจี๊ยบไปยืมเงินเด็กคนนี้แสนนึง เขาบอกให้ไปเอากับพ่อ เฮ้ย อะไรวะเนี่ย ผมมีหลักฐาน มีการคุยกันด้วย เด็กผู้หญิงก็ไม่ยอม มันเสียเงินแสนแล้ว นอกจากเอาเงินเขามาแล้วไม่คืน ยังขู่ฆ่าเขาอีก คุณดูผู้หญิงคนนี้ ผมมีคลิปหมดทุกอย่าง ผมจะเอาออกมาให้ชาวโลกดู ผมไม่อยากทำร้ายเลย แต่วันนี้เขาทำลายผม ผมจะเอาออกมาให้ดูว่าผู้หญิงที่นั่งนิ่งหน้าใสตาซื่อ นั่งเป็นคุณนาย มันเป็นอย่างนี้ครับ ผมมีคลิปหมดทุกอย่าง
-กรณีคุณเจี๊ยบบอกผมฟ้องไม่สำเร็จ ทำไมจะฟ้องไม่สำเร็จ หลักฐานมันทนโท่ คุณทิ้งร้างจากผมไป ผมฟ้องเพราะอยากให้ขาดกันไป มาออกข่าวว่าฟ้องไม่สำเร็จ ไม่ต้องฟ้อง เดี๋ยวจัดการให้ ยกฟ้องให้เอง ผมก็ขึ้นไปที่บ้าน
-ยังไม่ขอเล่าเรื่องนายบดินทร์กับน้องดิ๊งค์ที่มาเกี่ยวข้องบนศาล ขอเก็บไว้เล่าภาค 3
-คุณเจี๊ยบข่มขู่เด็ก ให้มาเอาเงินจากผม ตั้งแต่ผมซื้อบ้านนั้น ผมไปไม่ถึง 10 ครั้ง ผมไปนอนบ้านนั้น 2 คืน คุณไม่รู้หรอกพฤติกรรมที่เขาทำกับผม กูชนะแล้ว อยากได้สิ่งที่ต้องการ เอาให้มึงหมดตัว นี่คือคำพูดที่อยู่ในหัวผม เพราะไอ้เด็กคนนี้ ทอมเขย ทอมสะใภ้ผม มันเล่าให้ฟังหมด ว่าแม่เจี๊ยบพูดยังไง โอ้โห ทำไมใจร้ายกับผมขนาดนี้
-เที่ยวพูดกูจะเอามึงให้หมดตัว ก็ไม่ว่า ผมมีความจริง มีหลักฐานหมด ไม่ได้มาพูดลอยๆ ทุกวันนี้เขาก็เปรมปรีดิ์อยู่กับสมบัติของผม ผมไม่ว่า ผมมีพยานหมด สิ่งที่พูดวันนี้ไม่มีสคริปต์ อยู่ในหัวผมตลอด มีพยานหลักฐาน ผมผลักน้องดิ๊งค์จนเซ หรือนายบดินทร์ ผมรังเกียจมาก ไอ้บดินทร์ก็ช่างมันเถอะ ผมโดนมาทั้งชีวิต นายบดินทร์ภาค 3
-ส่วนคุณเจี๊ยบ บอกผมว่าขอให้ถอนฟ้องเหอะ ให้เขาฟ้องกลับเป็นผู้ชนะได้ไหม โอ้โห ดูสมอง ร้ายมาก บอกว่าฟ้องไม่ได้ ไปเอากฎหมายมาตราไหนมา ผมฟ้องเพราะคุณหย่าร้างผมไปแล้ว ผมไม่มีข้อผูกพันอะไรกับคุณ แต่คุณกลับหาว่าถอนฟ้องเหอะ ยังไงก็ว่ากัน ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลย เราต้องให้หมดภาระซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างอยู่ ลูกเต้าโตไปหมดแล้ว
-คุณเจี๊ยบ ลูกผม ไม่เคยไปเยี่ยมแม่ผมเลย ผมมีพยานทั้งนั้น มีพี่สาวบุญธรรม เพื่อนแม่ที่ไปมาหาสู่แม่ผม ผมซื้อบ้านให้แม่ผมอยู่จรัญซอย 35 ไม่รู้ผมเป็นอภิชาตบุตรหรือเปล่า ผมยังไม่มีบ้านเลย แต่ผมสร้างบ้านให้แม่ผม แม่ผมต้องอพยพเสียงปืนไปทำร้านอาหารอยู่ในเมืองกาญจน์ฯ ผมเจ็บใจ น้ำตาผมไม่มี มันตกไปข้างในหมดแล้ว คุณไปใช้วิจารณญาณเอาดู ไอ้หมอนี่ทำไมผมถึงเกลียดชัง วีรกรรมที่เล่าลองถอดรหัสมาดู อันไหนที่คิดว่าโกหกกับไอ้ครอบครัวนี้ จะแฉให้หมดเลย
-ผมเจ็บใจ ไม่เคยคิดว่าคุณเจี๊ยบจะมีชู้ วันนึงเจอในเก๊ะหลังเขาทิ้งผม ผมเป็นคนมีมารยาท ห้องลูกสาวผมไม่เข้า กระเป๋า โทรศัพท์จะไม่ยุ่งทั้งนั้น ผมเพิ่งเจอไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในเก๊ะเก่าๆ เจอของผู้ชายอยู่ชิ้นนึง โอ้โห นี่เขาอายุเท่าไหร่แล้ว แต่ก็ไม่อยากคิดอะไรมาก เราหลุดพ้นมาแล้ว ตั้งต้นชีวิตใหม่ แต่ที่ออกมาพูดภาระและหน้าที่จะตอบคำถามในสังคมยังไง เอ้า ก็ภาระหน้าที่ไง
-หลังจากนั้นก็มาหย่าให้ผม ผมก็คิดว่าหมดเวรหมดกรรมกันสักที ศาลไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคุณไดอาน่า มันเกี่ยวกับผมว่าคุณทิ้งผม 15 ปี คุณยอมเลิกให้ผมเพราะอะไร ไปไล่เรียงดู ทุกคำที่ผมพูดออกมา อะไรที่ผมซ่อนเอาไว้ ถ้าเขาจะแกล้งผม เขาไม่หย่าให้ผมก็ได้ ผมบอกถ้าไม่หย่าผมในเดือนนี้ เราเจอกัน ผมไม่ทำร้ายคน มีหลักฐานให้เห็น เขาไม่อยากให้ออกมาแฉหรอกเรื่องที่เขาขู่จะฆ่าคน ไปขู่พ่อแม่เขาด้วย ผมมีคลิปหมด
-ก่อนศาลตัดสิน หรือไกล่เกลี่ย ผมส่งไปก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน เขาถึงบอกให้ผมถอนฟ้อง เขาจะฟ้องเอง ผมบอกทนายเขาว่าให้จบภายในเดือนนี้นะ
-จริงๆ ไม่อยากพูดหรอก เป็นเรื่องบัดสี ผมมีหลักฐาน ถ้าอยากได้ก็จะให้ ถ้าไม่ออกมาขอโทษผม ผมจะให้โลกมันรู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไง พอเข้าใจใช่ไหม คุณเจี๊ยบ สื่อมวลชน ผมไม่แปลกใจเลยว่านายบดินทร์มีเชื้อใคร มันไม่มีเชื้อผม ผมไม่ได้เสียใจเลยที่บอกว่าผมรังเกียจมาใช้นามสกุลผม เอาเหอะ ไอ้คนนี้ผมจะรอดูมันจนอายุ 103 ปี ผมจะตายก่อนหรือมันตายก่อน ผมสาบานว่าจะอยู่ให้ได้ อยากจะดูวิบากกรรมที่มันทำกับผม
-สิ่งที่พูดวันนี้ มีหลักฐานหมด ไม่อยากพูดมากไปกว่านี้ สำหรับเรื่องคุณเจี๊ยบขอจบเท่านี้ เพราะมันยาวเกิน