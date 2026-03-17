“นนนี่ นนลนีย์” ลูกสาว “แอน สิเรียม” โพสต์เศร้า ไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่า “บ้าน”

แม้รูปคู่สามีจะกลับคืนสู่อินสตาแกรมเรียบร้อยแล้ว หลังจากซ่อนเอาไว้ก่อนหน้านี้ คล้ายรักมีปัญหา แต่ดูเหมือนว่า “นนนี่ นนลนีย์ โอแกน” ลูกสาว “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” และ “บิลลี่ โอแกน” ยังมีความเหงาในใจ เพราะล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ เปิดโหมดเศร้าที่อ่านแล้วทำหลายคนจุกอกอยู่ไม่น้อย ถึงแม้ภาพลักษณ์ภายนอกของนนนี่จะดูเป็นสาวสตรอง และสดใส แต่ข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นมุมมองที่เปราะบาง ซึ่งอาจเป็นอารมณ์อ่อนไหวของคนที่กำลังตั้งครรภ์
“เวลาที่เราต้องการที่พักพิง เวลาเราท้อใจ หรือว่ามีเรื่องดีๆ อยากแชร์ หลายๆ คนจะมีสิ่งที่เรียกว่า ‘บ้าน’ ให้กลับไปหาเสมอ
ไม่ว่าจะนิยามคำว่า ‘บ้าน’ ว่ายังไง จะเป็นสถานที่ คนที่ไว้ใจ อยู่ด้วยแล้วสบายใจก็จะมีที่ให้กลับไปเสมอ
แต่สำหรับบางคน รวมทั้งตัวเรา ไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่า ‘บ้าน’ เลย”