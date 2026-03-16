ฮามาก! “กิ๊บซี่ วนิดา” ฟาดปากกะเทยอ๊องยาคุม สวยสุดในปรโลก!

อยู่ดีๆ ก็โดนชาวเน็ตรายหนึ่งดีเอ็มเข้ามาด่ารัวๆ แต่งานนี้ “กิ๊บซี่ วนิดา เติมธนาภรณ์” ไม่สะทกสะท้าน แถมฟาดปากกลับรัวๆ เช่นกัน เห็นแล้วบอกเลยว่าแทนที่จะเครียด ทำเอาฮาท้องแข็ง
โดยในแชตดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาฟาดกิ๊บซี่ว่าอีผี กิ๊บซี่ก็ตอกคืนว่า “มึงสิอีผี สภาพ 5555” พร้อมอีโมจิอ้วก ชาวเน็ตส่งข้อความคล้ายเส้นมาม่าคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านมา กิ๊บซี่ก็บอกว่า “ไม่รู้จักกันอย่างเสื-กนะ ไปใช้ชีวิตตามยถากรรมของมึงค่ะ อีเป-ต ละพิมพ์ดีๆ กูอ่านไม่ออก 5555” ด้านชาวเน็ตรายดังกล่าวไม่ยอม ด่าอีก
ชาวเน็ต : อีผี มึงมันไม่ใช่คน มึงมันไม่มีไส้
กิ๊บซี่ : ก็ดีกว่ามีพุงแบบมึงไหมอะ 555
ชาวเน็ต : ก็มึงไม่ใช่คนไง อีผี
กิ๊บซี่ : จ้านางฟ้าหน้าเป๊ะ สวย สวยมาก สวยตะโกน สวยสุดในปรโลก ขอบคุณที่ทำให้วันธรรมดามีชีวิตชีวาขึ้นมาเลย คุณคนสวย
ชาวเน็ต : อีเอเลี่ยน กูจะสวดมนต์ให้มึง
กิ๊บซี่ : ไม่เป็นไร กูสวดเองเป็น ไม่ต้องเสื-กเรื่องคนอื่นเยอะ ทำชีวิตตัวเองให้ดีพอ สู้ๆ นะ
ชาวเน็ต : กูจะสวดมนต์ให้มึง อีผี
กิ๊บซี่ : ไล่ผีอ่อ ระวังตัวเองหายไปน้า
ชาวเน็ต : กูจะสวดมนต์ให้ครอบครัวมึงด้วย อีผี
กิ๊บซี่ : เคจ้า
งานนี้กิ๊บซี่เขียนแคปชั่นว่า “ขอรถทัวร์ 1 คนให้ไปลงอีกะเทยอ๊องยาคุมหน่อยค่ะ มันไม่หยุด (แท็กเรียกไปเลย) ให้ดูเพื่อความบันเทิง ไม่ดรามา” ต่อมากิ๊บซี่ก็เผยว่าถูกชาวเน็ตรายดังกล่าวบล็อกไปแล้ว งานนี้ก็เลยจัดให้ เปิดหน้าให้เห็นกันเต็มๆ ว่าใครเป็นคนเข้ามาด่าเจ้าตัว
นอกจากนี้เจ้าตัวเปิดพื้นที่ให้คนถามกันได้ในสตอรี่ ซึ่งมีคนถามถึงกะเทยรายดังกล่าวว่าตุยหรือยัง ซึ่งกิ๊บซี่ก็ตอบกลับไปว่า “มีความเอ็นดูนางอยู่ น้องแบบอาจจะกินยาคุมเกินขนาด ตอนนี้น่าจะสร่างแล้ว หายกริบ (อีโมจิหัวเราะน้ำตาไหล) , น่าจะไม่ตุย แต่น่าจะสร่างยาคุมแล้วล่ะ 5555”