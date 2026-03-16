“แม่แก้ว-แม่ปลา” น้ำตาไหล การ์ดงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” งดงามสมเป็นลูกอีสาน จะเก็บเอาไว้เป็นอย่างดี

ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับงานวิวาห์ที่ทุกคนรอคอย ระหว่าง “ณเดชน์ คูกิมิยะ”และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์”ซึ่งล่าสุด “แม่แก้ว”และ “แม่ปลา” ได้เผยให้เห็นการ์ดแต่งงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว งานนี้แม่แก้ว แม่หนุ่มณเดชน์ถึงกับเผยว่าเห็นแล้วชื่นใจจนน้ำตาไหล
“ทำเอาแม่จนน้ำตาไหล...กับภาพที่ลูกชายส่งมาให้ครับพ่อ...ดูหลายรอบก็ไหลหลายรอบ...ชื่นใจดีใจกับลูกที่สุดครับ...ถ้าแม่ได้เห็นของจริงจะขนาดไหนครับพ่อ...แม่กะป๊าขอบคุณลูกที่สุดครับ การ์ดงานแต่งงดงามเหลือเกินสมกับเป็นลูกอีสานที่สุดครับพ่อ#ญาติพี่น้องขอนแก่นเตรียมพร้อมรับการ์ดงานแต่งรับลูกสะใภ้เฮาเด้อ....พี่น้อง @kugimiyas @urassayas #ขอบคุณลูกที่สุดครับ ขอให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดลมหายใจนะครับพ่อ”
ขณะที่ “แม่ปลา”แม่ของญาญ่า ก็ได้อวดการ์ดงานแต่งของลูก เขียนข้อความสุดซึ้ง “ลูกๆ เอาการ์ดเชิญงานแต่งมาให้ ป๊าป๊ากับแม่ดีใจมากๆ ดีใจกับลูกๆ มากๆ ด้วย การ์ดสวย ดีเทลรายละเอียดบ่งบอกถึงความตั้งใจของทั้ง 2 คนเป็นอย่างมาก แม่จะเก็บใส่กล่องใส่ตู้ไว้เป็นอย่างดีเลย”
ท่ามกลางคนบันเทิงและเอฟซีที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก