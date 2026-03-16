“คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” ปลุกหัวใจรักชาติผ่าน 18 บทเพลงประวัติศาสตร์ชาติไทย

ปิดฉากลงอย่างงดงามและตราตรึงใจสำหรับ “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert) ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติของผู้ชมที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ทางดนตรี โดยบทเพลงรักชาติอันทรงคุณค่าที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันรวมกว่า 18 บทเพลง ถูกถ่ายทอดผ่านการบรรเลงอย่างยิ่งใหญ่โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra: TPO) พร้อมนักดนตรีคุณภาพกว่า 80 ชีวิต ณ หอแสดงดนตรี มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างล้นหลาม
บรรยากาศของคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยพลังแห่งความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 19.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert) ภายใต้แนวคิด “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ผ่านความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยพันธมิตรหลัก การบินไทย และ โกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ ที่ผนึกกำลังสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งสำคัญ
คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert) จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้ศาสตร์แห่งดนตรีคลาสสิกเป็นสื่อกลางในการหลอมรวมบทเพลงแห่งแผ่นดินให้ก้องกังวานเป็นหนึ่งเดียว สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับสากลในการบ่มเพาะศิลปินคุณภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักดนตรี และนักร้องทุกท่านในฐานะ "เสียงของแผ่นดิน"
ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พันเอกพิเศษ ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ (ผู้ควบคุมวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย), คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการอำนวยการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ,ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล , คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วย รัชดา สัทธาพงษ์ (ประธานบริษัท โกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เอเจนซี จำกัด) และ ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล
สำหรับการแสดงในช่วงแรกของค่ำคืน เป็นบทเพลงปลุกใจที่สะท้อนพลังความรักชาติและความสามัคคีของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลง ไร้รักไร้ผล, เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย, ไทยสามัคคี, สยามานุสสติ และ มหาอาณาจักรไทย รวมถึงบทเพลงที่สะท้อนความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางประวัติศาสตร์อย่าง “ศรีอยุธยา” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแผ่นดินไทยตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา
นอกจากนี้ยังมีการนำ บทเพลงพระราชนิพนธ์ มาถ่ายทอดในรูปแบบการเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ อาทิ คิดถึง, ภิรมย์รัก และ ความฝันอันสูงสุด ที่สร้างความซาบซึ้งให้กับผู้ชมทั้งฮอลล์ ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนแห่งความทรงจำด้วยบทเพลงแห่งพลังและความสามัคคี ได้แก่ รักกันไว้เถิด, เราสู้, เกียรติศักดิ์ทหารเสือ, มาร์ชราชวัลลภ และ ราชสวัสดิ์ ซึ่งผู้ชมต่างพร้อมใจปรบมือตามจังหวะและร่วมขับร้องไปพร้อมกันอย่างอบอุ่น
บทเพลงทั้งหมดได้รับการคัดสรรและเรียบเรียงอย่างประณีตโดย คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับ พ.อ.พิเศษ ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ ซึ่งถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของศิลปินผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ ลลิต วรเทพนิตินันท์, ร.ต.หญิง กัลยรัตน์ กรสุทธินันท์, ร.ท.หญิง ภิสา สวนศรี, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ, จ.อ.หญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น, ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล, กมลพร หุ่นเจริญ, กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, เศกพล อุ่นสำราญและ ส.ต. พันธนนท์ วังกะหาด พร้อมด้วย คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นค่ำคืนแห่งบทเพลงรักชาติครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ หากยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเสียสละ และความรักต่อผืนแผ่นดินไทย ผ่านพลังของดนตรีที่เชื่อมโยงผู้คนทุกยุคทุกสมัยเข้าด้วยกัน