“นิชคุณ” เดือดจัดโพสต์ไอจีไล่แฟนคลับคลั่ง เดินดุ่มเข้าสน.ขอตำรวจช่วย อย่าให้มาตอแยอีก

ทำเอาหนุ่มมาดนิ่งแสนดีอย่าง “นิชคุณ หรเวชกุล” ไอดอลดังจากวง “2PM” ออกอาการหัวเสียเมื่อเจอแฟนคลับคลั่งตามติด ไม่รักษาความเป็นส่วนตัว เจ้าตัวเหลือออดเดินเข้าโรงพักแจ้งความ ลั่นอย่ามาติดตามรวมถึงอย่าให้เจอในงานอีเวนต์อีก
เรียกได้ว่ากลายเป็นดรามาที่ศิลปินแสนดีอย่าง นิชคุณ ออกอาการโมโหสุดขีดจนต้องโพสต์สตอรีในอินสตาแกรมประกาศกร้าวถึงคนที่เคารพความเป็นส่วนตัว
รายงานระบุว่าก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์ข้อความสุดเดือดเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ก่อนหน้าวันนั้นเจ้าตัวต้องประสบเหตุการณ์ที่มีหญิงคนหนึ่งเดินตามแทบจะขนาบข้างราวๆ 30 นาที พร้อมกับ กร่นด่าและสาปแช่งเขาเป็นภาษาจีน
“ผมกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าผมไม่อยากพาคนแบบนี้ไปที่นั่น ผมเลยเดินไปสถานีตำรวจใกล้ๆแล้วให้ตำรวจช่วยห้ามผู้หญิงคนนี้จากการติดตามผม”
“ผมจบลงด้วยการหนีไปขึ่นรถตำรวจเพื่อกลับบ้านเพราะว่าผมกลัวว่าเธอจะรอแล้วเริ่มตามผมมาอีก”
นิชคุณ ที่จะอายุครบ 38 ปีในเดือน มิ.ย. นี้ได้ส่งสารถึงผู้หญิงคนนี้โดยตรง ระบุว่า “ผมรู้ว่าคุณเป็นใคร และผมจะดำเนินคดีกับคุณ ผมรู้ว่าคุณหน้าตาเป็นยังไง และผมรู้ว่าคุณเรียนอยู่ที่ไหนในเกาหลีใต้ อย่ากลับมาที่นี่อีก และอย่าโผล่มางานอีเวนต์ที่ไหนของผมทั้งสิ้นอีกเป็นอันขาด”
นิชคุณ ยังระบุด้วยว่าผู้หญิงคนนี้เคยแม้กระทั่งทำร้ายร่างกายเขา
“ผมรู้ว่าแฟนคลับผมส่วนมากที่เขารักผมจริงๆ รู้ดีว่าผมรักความเป็นส่วนตัวและมักจะให้ความเป็นส่วนตัวกับผม แต่สำหรับพวกที่ไม่เคารพกัน ผมไม่นับว่าพวกคุณเป็นแฟนคลับผม”
“ผมรู้ดีว่าผมเขียนสิ่งนี้ตอนที่ผมกำลังโกรธ แต่ผมต้องพูดสิ่งนี้ อย่ากลับมาอีกไม่งั้นคุณจะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
นิชคุณ เดบิวต์เป็นสมาขิกวง 2PM ตั้งแต่ปี 2008 เคยมีผลงานแสดงทั้งใน ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี และ ไทย ทั้ง The Kindaichi Case Files: Prison Cram School Murder Mystery (2014), Shall We Fall in Love (2018), Arthdal Chronicals (2019) และ Finding the Rainbow (2022).
ในปี 2023 เขายังมีผลงานฮอลลีวูดเรื่อง The Modelizer ด้วย