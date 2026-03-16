ทรูไอดี เปิด “TrueID Short Original” ปั้นซีรีส์แนวตั้ง ชูพล็อต “แก้แค้น-เปิดโปง-หักมุม” สุดสะใจ

ทรูไอดี แพลตฟอร์มความบันเทิงชั้นนำของไทย เดินเกมรุกสมรภูมิคอนเทนต์ประกาศลุยตลาด Short Drama เต็มสูบ เปิดตัวโปรเจกต์ “TrueID Short Original” เดินหน้าเป็นผู้ผลิตซีรีส์แนวตั้งสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการ สะท้อนกลยุทธ์ของ ทรูไอดีในการต่อยอดจากบทบาทแพลตฟอร์มรวมคอนเทนต์ (Aggregator) สู่การเป็นผู้พัฒนาและผลิต ออริจินัล คอนเทนต์ของตนเอง งัดไม้เด็ดด้วยซีรีส์ออริจินัลพล็อต "แก้แค้น-เปิดโปง-หักมุม" ที่คัดสรรมาแล้วว่าเข้มข้น ดุดัน และโดนใจจริตคนไทย พร้อมชูจุดแข็ง “ดูช็อตไม่ช็อตฟีล” มอบประสบการณ์รับชมที่ปลอดภัย ไร้สแกมเมอร์ 100% เป็น Safe Zone สำหรับคอซีรีส์ การันตีทุกคอนเทนต์บนทรูไอดีถูกลิขสิทธิ์ 100% ผู้ชมสามารถอินกับพล็อตซีรีส์สุดเข้มข้นได้อย่างลื่นไหล คมชัด โดยไม่ต้องเสี่ยงกับสแกมเมอร์ ภัยไซเบอร์ หรือโฆษณาแฝงที่รบกวนการรับชม ยกระดับ Short Drama ให้เป็นมากกว่าคลิปไวรัล แต่คือซีรีส์คุณภาพบนแพลตฟอร์มที่ไว้ใจได้
ปั้นออริจินัลไทย เสิร์ฟพล็อตแรง จบไวใน 1 นาที
เมื่อพฤติกรรมผู้ชมยุคดิจิทัลก้าวเข้าสู่ยุค "Snackable Video" ที่ต้องการเนื้อหาสั้น กระชับ และกระชากอารมณ์ในทันที ทรูไอดีไม่เพียงแค่นำเข้าคอนเทนต์ แต่ขยับตัวเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์สัญชาติไทยเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ภายใต้โปรเจกต์ “TrueID Short Original” จึงถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้ชมที่มีเวลาจำกัด นำเสนอในรูปแบซีรีส์แนวตั้ง (Vertical Screen) ความยาว 1–10 นาทีต่อตอน ที่อัดแน่นไปด้วยพล็อตเรื่องยอดฮิตสไตล์ "แก้แค้น-เปิดโปง-หักมุม" ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบความไวแต่ต้องการความสะใจแบบจัดเต็ม ประเดิม 2 เรื่องเด่น พล็อตสุดพีคที่ห้ามพลาด:
• ภรรยาคนจน…ที่แท้คือเจ้าของชีวิตคุณ (50 ตอน): เกมอำนาจเหนือชั้น เมื่อ "ภรรยา" ที่ถูกตระกูลสามีตราหน้าว่าไร้ค่า กลับกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่กุมชะตาธุรกิจเพียงชั่วข้ามคืน
• เธอคือแม่บ้าน…ที่ฉันเหยียบย่ำผิดคน (50 ตอน): จากแม่บ้านที่ถูกเหยียดหยาม สู่เจ้าของอาณาจักรโรงแรมตัวจริง ที่ขอกลับมาเช็กบิลความแค้นแบบ "ช็อตต่อช็อต" กลางที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัมผัสความสะใจได้ทุกที่ ในราคาสุดคุ้ม สมัครแพ็กเกจ “TrueID Short” เพื่อรับชมแบบต่อเนื่องรวดเดียวจบในราคาสุดพิเศษ เพียง 99 บาท/สัปดาห์ (ลูกค้าทรู–ดีแทค ราคาพิเศษ 89 บาท/สัปดาห์) สมัครเลย https://ttid.co/KupK/bkoth849