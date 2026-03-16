“สุรชัย” โกรธ “เจี๊ยบ” อดีตเมีย ฉะเป็นผู้หญิงภาษาอะไร! ด้อยค่า “ไดอาน่า พนิดา” เป็นผู้ลี้ภัย แฉกลับคบชู้ ท้องจึงต้องรับผิดชอบ แต่ไม่รู้ใช่ลูก?

“สุรชัย สมบัติเจริญ” ยังไม่หยุดแฉครอบครัวเก่า หลังออกมาให้ข้อมูลภรรยาใหม่ “ไดอาน่า พนิดา” เป็นผู้ลี้ภัย ส่วนตนอยากได้กรีดการ์ดไปใช้ชีวิตที่อเมริกา ลั่นที่ต้องอยู่กินกับ “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์” ในฐานะสามีภรรยาเพราะรักษาชื่อเสียงนามสกุล “สมบัติเจริญ” จึงต้องรับผิดชอบ ทั้งที่จริงๆ รู้สึกเครียด ไม่อยากมีพันธะ จับได้เจี๊ยบมีชู้ ไม่รู้ว่า “ร็อคกี้ สุรบดินทร์” ใช่ลูกตนจริงๆ หรือเปล่า จนมาเจอรักแท้ ไดอาน่า ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสปี 2528
หลังจากที่ “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน” อดีตภรรยาสุรชัย พร้อมกับลูกๆ ทั้ง 4 คน ชินา ชินาภา, ดิ๊งค์ กมลชนก , แพตตี้ สิตาภา และ ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ได้พากันมาเปิดใจแบบหมดเปลือก ถึง อดีตสามีและผู้เป็นพ่อ “สุรชัย สมบัติเจริญ” ที่ออกมาเปิดตัวภรรยาคนใหม่ “ไดอาน่า พนิดา สมบัติเจริญ” ในโซเชียลว่าได้จดทะเบียนสมรสกันที่อเมริกาตั้งแต่ปี 2524 จนเรื่องราวบานปลายเป็นมหากาพย์สงครามน้ำลายกันไปมา
ล่าสุด สุรชัย สมบัติเจริญ ก็ยังไม่หยุด โพสต์คลิปแฉอดีตภรรยา เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ เพราะไม่พอใจที่ออกมาพูดถึงไดอาน่า ภรรยาใหม่ รวมถึงต่อว่าตนคบชู้กับภรรยาคนอื่น จึงออกมาพูดบ้างว่าที่ผ่านมาที่ต้องใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันเพราะเจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ท้อง ตนจึงต้องรับผิดชอบ ซึ่งก็ไม่รู้ว่า “ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ” ใช่ลูกของตนจริงหรือเปล่า เพราะแอบจับได้หลายครั้งว่า เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ มีชู้
-ปี 2525 สุรบดินทร์ เกิดมา เรียกนายบดินทร์ดีกว่า ผมไม่อยากเรียกคำนี้เลย ผมรัง… ไม่รู้สิ อย่าให้ผมพูดเลย ผมไม่อยากสบถออกมา ผมถูกเขาสบถกับผมมาเยอะเหลือเกิน ผมวัยนี้แล้ว นายบดินทร์เกิดมา ผมจำได้ว่าผมร้องเพลงอยู่ที่เฉลิมเกียรติ ผมเลยไม่ได้ไป เพราะผมต้องทำงาน เขาก็เกิดมา ก็ไม่เป็น ตอนนั้นผมเครียดมาก ผมไม่อยากมีพันธะ แต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็โอเค ใช่ลูกผมหรือไม่ใช่ลูกผม ผมไม่รู้ แต่ผมก็โอเค
-เธอทำงานตอนกลางคืน จะไปไหนมาไหนผมไม่รู้เลย ผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมากล่าวหาคุณไดอาน่าว่าเป็นผู้ลี้ภัยมาอยู่เมืองไทย เรื่องนี้เอาไว้ก่อน ผมไม่ด้อยค่าคุณ ตอนนั้นผมต้องรับผิดชอบคุณแล้ว ผมเครียด
โกรธ อดีตภรรยา มากล่าวหาตนบ้าอยากได้กรีนการ์ด ด้อยค่าภรรยาใหม่ “ไดอาน่า พนิดา“ ลั่นรู้สึกเป็นคนที่ใช่ เป็นความรักที่แท้จริงจึงตัดสินใจจดทะเบียนสมรสในปี 2528
-ปี 2526 ผมไปเที่ยวอเมริกา คุณเจี๊ยบมากล่าวหาว่าผมอยากได้ใบเขียว ผมจะต้องการทำไมในเมื่อชีวิตของผมก็เคยไปอยู่อังกฤษ ไปเมืองนอกเมืองนา ผมมีอาชีพเป็นนักร้องอยู่เมืองไทย ในตอนนั้นจะต้องไปอยู่อเมริกาเพื่ออะไร คุณปั้นเรื่องสารพัดว่าผมบ้าอยากจะไปอยู่อเมริกา ที่ไหนก็ได้ ถ้าอยู่อเมริกาแล้วมีความสุขผมก็อยากจะมี ถ้าเมืองไทยมีความสุขผมก็อยู่ คุณไปเช็กดูได้ตั้งแต่ปี 2526 ถึงปี 2564 ผมไปกลับกี่ครั้ง ผมมีความสัมพันธ์กับคุณไดอาน่าขนาดไหน ตลอดระยะเวลา 4 ปี ผมบินไปกลับเมืองไทย 4-5 ครั้ง มันเป็นความสุขของผม
-ที่คุณมาพูดว่ามีฝรั่งคนไหนก็ไม่รู้แล้วมาด้อยค่าคุณไดอาน่าแบบนี้คุณเป็นผู้หญิงภาษาอะไร คุณพยายามสร้างภาพให้คุณดี ให้คนอื่นถูกมองอีกแบบ เขาจะมาจากไหนเขาก็เป็นมนุษย์ แต่คุณทำเป็นนิ่งมากเลย เดี๋ยวความนิ่งของคุณคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าคุณนิ่งจริงไหม ผมไม่มีสคริปต์มีแต่ความจริงในหัวสมองผมมาตลอด ผมไม่ได้บ้าอยากจะได้กรีนการ์ด
-ผมมีความสัมพันธ์กับคุณไดอาน่าที่เมืองนอก ผมรู้สึกว่าใช่แล้วนะ เรามีความรักกันจริงๆ ไม่ใช่ต้องนอนรอ 2 ปี คุณเจี๊ยบรู้ดีว่าผมเป็นคนยังไง คนอย่างผมเห็นแก่ลิเลสตรงนี้หรือเปล่า ในวงการของผม ผมกับคุณไดอาน่ามีความรักกัน แต่งงานกันปี 28 ผมเริ่มเครียดเพราะผมไม่ชอบที่จะต้องมีภาระและหน้าที่ แต่ก็เอาล่ะ ก็เกิดลูกคนที่ 2 แล้วก็มีคนที่ 3 แล้วก็ห่างไป 10 กว่าปีจนมามีคนที่ 4 หน้าที่และภาระของผมจึงเกิดตรงนี้ ผมก็ดูแลเธออย่างดีมาโดยตลอด
ตนและอดีตภรรยาแยกกันตั้งแต่ปี 2554 โดยอดีตภรรยาและลูกๆ ทิ้งให้ตนอยู่บ้านในสถานการณ์น้ำท่วมคนเดียว ส่วนตัวอดีตภรรยาไปอยู่คอนโดกับผู้ชาย
-จนปี 2554 น้ำท่วม คุณเจี๊ยบ นายบดินทร์ น้องดิ๊งค์ แพทตี้ ชินา เขารักกันมากเลย เขาขนข้าวของออกกันไปหมด ผมบอกไปได้ไง บ้านใครจะอยู่ เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้ ต้องไป ก็ไปเป็นไร แต่ผมไม่ไป จะไปก็ไปกันเลย มันเรื่องของคุณ ส่วนนายบดินทร์มันออกจากบ้านไปนานแล้วตั้งแต่ปี 2540 กว่าๆ จนถึงวันนี้ก็ 15 ปีแล้ว คุณเจี๊ยบไม่เคยกลับมาบ้านนี้เลย ผมเป็นไอ้ควาย? ที่จะต้องนั่งๆ นอนๆ อยู่กับหมาอีกตัว รอให้น้ำลด ผมก็ใช้ชีวิตของผมไป ผมทำหน้าที่ของผมในฐานะผู้ชายที่รับผิดชอบหน้าที่และภาระ
-ผมทำช่องนี้กับคุณไดอาน่า เพื่อไว้ดูไว้มีความสุข ผมไม่ได้อยากจะมีกระแส ผมผ่านตรงนั้นมาหมดแล้ว
-ผมกับคุณเจี๊ยบแยกกันตั้งแต่ปี 2554 เขาไปได้ใครไม่รู้เอื้อเฟื้อคอนโดให้ ผมสืบมาได้ว่าเป็นผู้ชาย เป็นนักเรียนที่ผมเอาไปฝากเรียนทุนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก็ไม่เป็นไรจะไปมีเพศสัมพันธ์กัน คนอย่างผมไม่สนใจหรอก คนเราดีเสียอย่างคนก็ไม่ไปมีชู้หรอก แต่คนมีชู้ยังไงถ้าเราจะจับก็จับไม่ได้ คนที่ออกมากล่าวหาว่าคนนั้นไปมีชู้ ก็เอาหลักฐานออกมา ผมเสียใจว่าผู้หญิงคนนึงนิ่งมากเลย แต่ออกมาพูดแล้วโอ้โห…คุณต้องเอาความจริงมา คุณติดต่อกับฝรั่งยังไงไม่ใช่มาพูดลอยๆ มากล่าวหาคุณไดอาน่า
เผยภรรยาใหม่ “ไดอาน่า พนิดา” สัญชาติจีน ไม่ใช่ผู้ลี้ภัยแบบนี้อดีตภรรยาเล่า
-คุณไดอาน่าเขาสัญชาติจีน พ่อเขาเป็นคนจีน แม่เขาเป็นคนไทย ถ้าไม่เชื่อผมจะเอาพาสปอร์ต ไอดีเขามาโชว์เลย ไม่ใช่มากล่าวหาว่าผมมีชู้กับเขา แล้วเขาก็มาเป็นชู้กับผม คุณทำร้าย ทำลายผมผมไม่เจ็บใจหรอก ความแข็งแกร่งของผมมี ผมไม่กลัว ไม่มีใครมาทำร้าย ทำลายผมได้ จากนี้มาดูกันธรรมชาติจะเป็นคนทำร้าย ทำลายเอง คนที่บริสุทธิ์จะยืนอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
-ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว แต่เป็นความจริงที่ไม่มีใครรู้ คุณโกหกก่อนไม่เป็นไร ผมจะพูดความจริงทั้งหมด คุณไม่ต้องเชื่อผม ไปถามแวดวงแฟนเพลงรุ่นผมได้ คุณจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง
เล่าวีรกรรมจับได้อดีตภรรยามีชู้ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น
-วันดีคืนดีผมไปร้องเพลงในงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็พาเขาไปด้วย ให้กำลังใจเขาเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเขา ผมทำงานเดือนนึงกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้าง ตอนนั้นผมอยู่ในช่วงวัยรุ่น 20 กว่าๆ ผมไม่เคยไปทำอะไรเสียหาย เพราะผมกลัวคำว่าสมบัติเจริญมาก พ่อแม่ผมสอนว่าคุณต้องรักษาชื่อเสียงพ่อแม่ไว้ให้ดี ผมทำอะไรผมระวังตัวมาก เรื่องครอบครัวก็ด้วยในเมื่อชะตากรรมมันเป็นแบบนั้นก็ต้องไป
-ในงานที่สวิตเซอร์แลนด์ คุณเจี๊ยบบอกเขาเจอพี่ที่เคยรู้จักกันที่อังกฤษ เธอขออนุญาตผมไปหาพี่คนนี้ ต้องไปให้ได้ ผมก็เชื่อใจกันอยู่แล้ว ก็ไปสิ คืนนั้นเขากลับมาผมได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้ กลิ่นสาปๆ ซึ่งกลิ่นนั้นไม่เคยมีกับคุณเจี๊ยบเลย ผมนึกสังหรณ์ใจเขาต้องไปสัมผัสใครสักคน เ-ย เมียกูมีชู้หรือเปล่าวะ… คิดมาก…บ้า… เขาอาจจะใช้ผ้าเช็ดตัวที่มันสาปๆ มาเช็ดตัวหรือเปล่า ผมก็ช่างมัน ปล่อยไป
-เขาคิดว่ายังไงเขาต้องเป็นคนดีแน่ เขาจะดีไม่ดี ผมไม่รู้นะ แต่เขารู้ตัวเขาดี เขารู้อยู่แก่ใจ คุณเจี๊ยบผมไม่ได้กล่าวโทษคุณนะ แต่ผมมีสิทธิ์ที่จะคิด วันเวลาที่ผมอยู่กับคุณเจี๊ยบก็มีข่าวเข้าหูผมว่าเขามีความสัมพันธ์สวาทกับนายตำรวจระดับชั้นผู้การ จะจริงเหรอ ในใจผมก็ช่างมันเถอะ จะมีหรือไม่มีก็ปกติ ผมไม่มีหลักฐานอะไรไปกล่าวหาเขา แต่จะจริงไม่จริงฟ้ารู้ ดินรู้ ธรรมชาติรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ ว่าเกิดอะไรขึ้น
-ผมพิสูจน์เรื่องนี้ไม่ได้ อย่าหาว่าผมกล่าวหาถ้าไม่จริงก็แล้วไป แต่มันก็มีคนเห็นคุณเจี๊ยบนั่งกินข้าวกับผู้ชายที่เซ็นทรัลพระราม 2 อันนี้มีหลักฐานมากเลย มีพยานที่ยังมีชีวิตอยู่