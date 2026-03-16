77 “มิสแกรนด์ฯ” ประชันทูพีซ “แองเจ” สวย สับ คว้ารางวัล “Best Performance” ไปครอง

พัทยาเดือดมาก 77 สาวงาม “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026” ประชันหุ่นสับในรอบ Swimsuit Competition หรือชุดว่ายน้ำรอบคัดเลือก เพื่อให้สาวๆ ได้โชว์ความสวย รูปร่างดี บอดี้โซ๊ะๆ รวมถึงทักษะการเดิน ท่าซิกเนเจอร์ที่ทำให้แฟนนางงามต้องจดจำ ช่วงชิงตำแหน่งรางวัลพิเศษ “Best Performance” ศักยภาพด้านการแสดงบนเวที (On Stage Performance) ณ โรงแรมวินด์แฮม จอมเทียน พัทยา งานนี้บอกเลยว่าเดือดสุด เพราะนางงามทุกคนเตรียมความพร้อมมาอย่างดีจริงๆ
เปิดเวทีด้วยพิธีกร “เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์” กล่าวต้อนรับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ ก่อนเปิดทางให้ผู้เข้าประกวดอวดโฉมในชุดว่ายน้ำทูพีซ สีสันสดใส ออกแบบท่าซิกเนเจอร์เรียกเสียงเชียร์กันแน่น พร้อมเปิดโหวตให้แฟนนางงามได้เชียร์ผู้เข้าประกวดที่ชื่นชอบ ทั้งที่กำลังชมภายในฮอลล์ และที่กำลังรับชมผ่านทาง Youtube : Grand TV
หลังเสร็จสิ้นการประกวด เฌอเอม ประกาศผลผู้เข้ารอบ 14 คนสุดท้าย โดยคะแนนโหวตสูงสุด 4 คน ได้แก่ มิสแกรนด์บุรีรัมย์, มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, มิสแกรนด์เพชรบุรี, มิสแกรนด์ชลบุรี ส่วนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 10 คน ได้แก่ มิสแกรนด์เชียงใหม่ ตราด ภูเก็ต แพร่ สกลนคร สุโขทัย ปราจีนบุรี ยะลา อุทัยธานี ขอนแก่น รวมเป็น Top 14 Finalists : Best Performance ทั้งนี้กองประกวดย้ำชัดว่ารางวัล Best Performance ไม่ใช่รางวัล Best in Swimsuit โดยรางวัล Best in Swimsuit จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน รอบ Grand Final ในวันที่ 28 มีนาคม 2569
หลังประกาศรายชื่อ Top 14 Best Performance ก็เข้าสู่การแข่งขันรอบ Battle เพื่อวัดทักษะการเดิน การโพสต์ และพลังบนเวทีอย่างดุเดือด คัดเลือกเหลือ 8 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสแกรนด์สกลนคร ขอนแก่น ชลบุรี บุรีรัมย์ ภูเก็ต ยะลา กรุงเทพมหานคร แพร่ การแข่งขันทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อ 8 คนต้องประชันกันอีกครั้ง พิธีกรประกาศ 3 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสแกรนด์ชลบุรี, มิสแกรนด์บุรีรัมย์ และ มิสแกรนด์ภูเก็ต เดินประชันอีกครั้ง พร้อมประกาศผล โดยตำแหน่งรองอันดับ 2 Best Performance ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต “ไอลิน แนบสุข” ตำแหน่งรองอันดับ 1 Best Performance ได้แก่ มิสแกรนด์ ชลบุรี “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์“ และผู้คว้าตำแหน่ง Best Performance ได้แก่ มิสแกรนด์บุรีรัมย์ “แองเจลิกา ปนัสยา ดีมากด์” ถือเป็น 3 นางงามที่เป็นตัวเต็งของเวที
สำหรับกิจกรรมการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 ยังไม่จบเพียงเท่านี้ โดยรอบต่อไปจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนั่น คือรอบ “มิสแกรนด์ขวัญใจเมืองพัทยา” มาลุ้นกันว่าสาวงามคนใดจะได้ครองมงกุฎ “ขวัญใจเมืองพัทยา”