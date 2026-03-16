รู้จัก “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์” อดีตเมีย “สุรชัย” หลังฝ่ายชายหลุดพาดพิง เป็นผู้หญิงกลางคืน!

ทำเอาช็อกไปตามๆ กัน หลังจาก “สุรชัย สมบัติเจริญ” เปิดตัวภรรยาอีกคนที่อเมริกา และมีดรามาตามมาหลายเรื่อง เปิดศึกฟาดกันไปมาระหว่างสุรชัยและครอบครัวอดีตภรรยา “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน” ล่าสุดวันนี้ (16 มี.ค.) สุรชัยออกมาอัดคลิปโต้กลับอดีตภรรยาอีกครั้ง โดยช่วงต้นพาดพิงภรรยาว่าเป็นผู้หญิงกลางคืน
ซึ่งหากส่องประวัติของเจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ จริงๆ แล้วไม่ธรรมดา เป็นน้องสาวอดีตดาราผู้ล่วงลับ “ดวงชีวัน โกมลเสน” เคยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ โดยเรียนด้านเลขานุการและการบริหาร มีแผนที่จะศึกษาต่อทางด้านแฟชั่นดีไซน์ ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2522 เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทย เป็นช่วงที่ได้พบกับ สุรชัย สมบัติเจริญ ในช่วงที่ฝ่ายชายยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง
เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ เคยมีผลงานในวงการบันเทิง โดยใช้นามในวงการว่า ศกุนตนา โกมลเสน เคยแสดงภาพยนตร์ รวมถึงทำงานเป็นนางแบบแฟชั่นในช่วงปี พ.ศ. 2525 ผลงานการแสดงที่เป็นที่รู้จักคือภาพยนตร์เรื่อง แว่วเสียงนางพราย ซึ่งเธอรับบทเป็นนางเอกในปีเดียวกัน ด้วยส่วนสูงประมาณ 170 เซนติเมตร ทำให้ได้รับความสนใจในฐานะนักแสดงและนางแบบในยุคนั้นเป็นอย่างมาก