“บรู๊คลิน เบ็คแฮม” อวยพรวันเกิดแม่ยายสุดหวาน ชาวเน็ตจับตาเหมือนแขวะแม่ตัวเอง

บรู๊คลิน เบ็คแฮม ลูกชายคนโตของ เดวิด และ วิกตอเรีย เบ็คแฮม จุดกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ หลังโพสต์ร่วมฉลองวันเกิดแม่ยายพร้อมข้อความซึ้งว่า “โชคดีที่สุดที่ได้เรียกคุณว่าแม่” ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าอาจเป็นการแขวะครอบครัวตัวเอง ท่ามกลางข่าวลือความสัมพันธ์ร้าวลึกกับพ่อแม่
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของ บรู๊คลิน เบ็คแฮม ดูเหมือนจะเข้าสู่ช่วงตึงเครียด หลังมีรายงานว่าเขาเกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่คือ เดวิด เบ็คแฮม และ วิกตอเรีย เบ็คแฮม อย่างรุนแรง จนถึงขั้นกำหนดให้การติดต่อสื่อสารต้องผ่านทนายความเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ บรู๊คลินกลับปรากฏตัวด้วยท่าทีสดใส ระหว่างร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 71 ปีของ คลอเดีย เพลท์ซ มารดาของภรรยา โดยมีภรรยาของเขา นิโคลา เพลท์ซ เบ็คแฮม โพสต์ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงลงบนอินสตาแกรม
หนึ่งในภาพเผยให้เห็นบรู๊คลิน นิโคลา และคลอเดีย ยืนถ่ายภาพร่วมกันพร้อมรอยยิ้ม ขณะที่นิโคลาเขียนข้อความอวยพรวันเกิดคุณแม่อย่างซาบซึ้ง ระบุว่า เพียงแค่ได้เรียกเธอว่า “แม่” ก็ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างแม่และลูกสาว
ขณะเดียวกัน รายงานจากสื่ออังกฤษระบุว่า บรู๊คลินดูเหมือนจะตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวเบ็คแฮม หลังเกิดความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ 27 ปีของเขา สมาชิกครอบครัวเบ็คแฮมต่างโพสต์ภาพในวัยเด็กของเขาพร้อมข้อความอวยพรผ่านอินสตาแกรมสตอรี เช่น “เรารักคุณมาก”
อย่างไรก็ตาม บรู๊คลินไม่ได้ตอบสนองต่อโพสต์ดังกล่าวแต่อย่างใด แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า เขารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ครอบครัวทำ โดยมองว่าเป็นเพียงการแสดงออกต่อสาธารณะเท่านั้น
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เมื่อปีที่ผ่านมา บรู๊คลินได้ส่งจดหมายทางกฎหมายถึงพ่อแม่ของตน เพื่อกำหนดให้การติดต่อระหว่างกันต้องดำเนินการผ่านทนายความเท่านั้น ซึ่งสะท้อนว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอาจมาถึงจุดแตกหัก
แม้จะมีความขัดแย้งกับครอบครัวของตนเอง แต่จากภาพงานวันเกิดล่าสุดก็แสดงให้เห็นว่า บรู๊คลินยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับครอบครัวของภรรยา และใช้เวลาอยู่กับพวกเขาอย่างอบอุ่น