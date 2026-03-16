ชัยชนะแรก!! The Face Men Thailand Season 4 “ออฟ จุมพล” คว้าชัย ตัด “วิกรม” เจ้าของฉายา “ราชานมดิบ“ ออกจากทีม

ฟาดฟันกันดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครสำหรับรายการ “The Face Men Thailand Season 4” ที่ล่าสุดได้เปิดประเดิมแคมเปญแรกที่ CLOUD11 กับการเดินแบบบบรันเวย์สวนลอยฟ้าในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์จากนางแบบมืออาชีพของ “The Face Thailand” มาร่วมทำโชว์ในแคมเปญนี้ พร้อมกรรมการกิตติมศักดิ์อย่าง “พี่หมู อาซาว่า” ดีไซน์เนอร์ชื่อดังของเมืองไทยมาร่วมตัดสินหาผู้ชนะ
แต่ที่ทำเอาดราม่าระหว่างแข่งขัน คือ เมนเทอร์ “ออฟ” ชวน “จิงจิง-ปริยพิชญ์ ยู” ไทยซูเปอร์โมเดล 2012 มาเป็นผู้ช่วยเมนเทอร์ทำให้เมนเทอร์ทีมอื่นออกปากว่า “ทีมออฟโกง?, มันไม่แฟร์สำหรับทีมอื่น?, หรือตั้งข้อสงสัยว่าสามารถดึงคนอื่นมาช่วยได้ด้วยเหรอ?” แต่เมนเทอร์ “ออฟ” ก็โนสนโนแคร์ยืนยันว่าในกติกาไม่มีข้อไหนห้ามเอาคนมาช่วย!! และสุดท้ายทีมออฟก็เป็นฝ่ายชนะแคมเปญ และได้ตัด “วิกรม-ปัจจุบันน์” ลูกทีมของ ทีมแพนเค้ก-อนันดา ออกทำเอาน้ำตาคลอกันเลยทีเดียว
ด้านเมนเทอร์ “แพนเค้ก” ถึงกับเดือดเลือดขึ้นหน้า ถึงกับออกปากถาม “ออฟ” ว่าทำไมถึงตัดน้องในทีม ด้าน “ออฟ” บอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะตอบไม่จำเป็นอธิบาย ทำเอาเมนเทอร์ “แพนเค้ก” สวนกลับว่าไม่แฟร์สุดๆ ถ้าทีมตัวเองชนะเมื่อไหร่ก็จะตัดออกแบบไม่บอกเช่นกัน!!
กรี๊ด!!! แค่แคมเปญแรกก็เดือดระอุ ฟาดฟันกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันขนาดนี้ Ep.ถัดไปจะเผ็ดร้อนขนาดไหน ติดตามรายการ "The Face Men Thailand Season 4" ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3HD กด33 เวลา 16.00 น.และ ติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เวลา18.30น.
