"มีนตรา" ลุยแจ้งความอดีตผู้จัดการ ฐานยักยอกทรัพย์ 4.5 ล้าน ซ้ำพยายามแฮกข้อมูล

"มีนตรา อินทิรา" ลุยแจ้งความเอาผิดอดีตผู้จัดการ ยักยอกทรัพย์ 4.5 ล้าน เสียหายหนักตอนนี้แทบจะต้องร้องเพลงฟรีทั้งปี เลิกเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วยินดีรับทุกงาน
"มีนตรา อินทิรา” แถลงข่าวพร้อมกับ "ทนายเจมส์ นิธิธร แก้วโต" แจ้งความเอาผิดอดีตผู้จัดการส่วนตัวยักยอกทรัพย์ 4.5 ล้าน ยันมีหลักฐานปลอมลายเซ็นต์ นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และพบว่ามีการพยายามแฮกข้อมูลทางโซเชียลต่างๆ
ทนายเจมส์ : "เราเจอหลักฐานบางอย่าง แล้วเราก็ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้ว่าผิดหรือถูก แต่หลักฐานทั้งหมดที่เรามีอยู่ในมือ เราสามารถไปกล่าวหาเขาได้ ในส่วนที่เราดำเนินการไปแล้วในเรื่องของการปลอมลายมือ แล้วก็จะมีเรื่องของการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับ อย่างเช่น มีการบอกลูกค้าเอาเงินใส่บัญชีส่วนตัว แล้วก็ไม่ได้เอาเข้าบริษัท อันสุดท้ายเลยก็คือ ทางน้องมีนมอบหมายให้เอาเงินไปจ่ายแกรมมี่ แล้วก็ไม่ได้ไป ซึ่ง 3 ส่วนนี้น้องมีนเขาก็พยายามที่จะขอให้ชี้แจง แต่ก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด จนสุดท้ายนี่คือบล็อกน้อง น้องก็เลยมั่นใจ ก็เลยจำเป็นจะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ แต่ว่าน้องรู้ตัวมาตั้งแต่ม.ค.แล้ว เพราะติดต่อเขาไม่ได้ แต่ด้วยความที่น้องกับเขายังคงมีสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนหน้านี้ ก็นึกถึงว่าเคยทำงานด้วยกัน ก็เลยไม่อยากจะไปทำร้ายให้ไม่มีที่ยืน เขาก็เลยเก็บเรื่องนี้เงียบมาโดยตลอด"
มีนตรา : "จริงๆ ใช้คำว่าให้โอกาสก็ได้ค่ะ เพราะด้วยความที่มีนไม่ได้เพิ่งรู้จักกัน มีนรู้จักเขามาเป็น 10 ปี รักกันมาเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว ก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทีนี้ก่อนหน้าที่ผ่านมาก็เริ่มรู้สึก ก็เลยมีการถามไถ่ พูดคุยกันว่าในส่วนนี้เป็นยังไง ก็รอให้เขาตอบ แล้วก็หวังเหลือเกินว่ามันจะเคลียร์แล้วมันจะจบกันเองได้ เดิมทีเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆ พี่ๆ ก็ไม่ค่อยได้เห็นมีนมาสัมภาษณ์อะไรสักเท่าไหร่ เพราะชีวิตติดความสงบ แต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาจริงๆ และให้โอกาสคุยกันแล้ว มันก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน และท้ายที่สุดยังมีการปิดช่องทางการพูดคุยกัน ก็คือบล็อก ติดต่อไม่ได้ค่ะ ก็เลยชัวร์ว่าเขาอาจจะตั้งใจแล้วหรือเปล่า"
ยอมรับเสียใจกับความสัมพันธ์ 10 ปี
มีนตรา : "ก็เสียใจ เพราะว่าเดิมทีมีนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนิทกับใคร นานๆ ทีจะมีใครสักคนผ่านกำแพงเข้ามาในชีวิตของเรา แล้วพอใครคนนั้นได้ผ่านเข้ามา แล้วเรา Open เต็มๆ รักมาก ไม่คิดร้าย ไม่คิดอะไรเยอะ แต่คนที่เราไว้ใจกลับมาออกลูกนี้ เราเลยรู้สึกเสียใจมาก ความเสียหายถ้าตีเป็นมูลค่าให้เข้าใจง่ายๆ ตอนนี้เท่าที่เจ้าภาพต่างๆ ให้ความร่วมมือกับเรา อยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้าน อาจจะยังมีส่วนอื่นๆ ที่เรายังไม่ทราบอีกจริงๆ ก่อนหน้านี้ที่มีนยังไม่ได้ออกมาอะไร เพราะว่าเรื่องราวต่างๆ มันยังไม่ชัดเจน วันนี้คือเราชัดเจนแล้ว"
"สองคือมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวจากทางเขา ที่มีการทักหาเจ้าภาพ มีการพูดคุยทักหาขอให้เซ็นสัญญาใหม่ ซึ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่เจ้าภาพก็น่ารักมาก เขาก็ยังมาอัปเดตให้กับผู้จัดการใหม่ มาเช็กอีกทีนึง เพราะเขาก็เข้าใจทุกฝ่าย ทุกฝ่ายก็ต้องการที่จะโพรเทกตัวเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็ดีมากๆ นะคะ ก็เลยทักหาพี่บีผู้จัดการใหม่ว่าใช่ไหมคะ แบบนี้ต้องเซ็นไหม เราก็เลยอ๋อมันมีอะไรแบบนี้ด้วย"
ทนายเจมส์ : "คือที่สำคัญไม่รู้จะเอาไปทำอะไร คุณจะเซ็นสัญญาใหม่เพื่ออะไร เราก็ไม่รู้เจตนาเขา แต่สิ่งที่น้องมีนต้องออกมาวันนี้เพราะปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะครับ แล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของคนอื่นที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ จำเป็นจริงๆ นะครับ ไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายใคร ประจานใคร แต่ต้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองและผู้อื่นครับ วิธีติดต่อเขาตอนนี้ก็ส่งหมายครับ ไม่มาก็ออกหมายจับเท่านั้นเอง และอีกอันหนึ่งที่น้องมีนเขากังวล คือมีคนพยายามเข้าสู่แอปพลิเคชันของเขาทุกช่องทางเลย"
มีนตรา : "TikTok แล้วก็ Gmail มีคนพยายามเข้า จริงๆ เข้าได้แล้วด้วย มันมีแจ้งเตือนเข้ามา ตอนนี้โซเชียลเราก็ดูได้ว่ามีใครล็อกอินเครื่องของเราอยู่บ้าง จริงๆ ต้องบอกว่า ณ ตอนนี้เราก็ยังไปฟันธงไม่ได้ว่าเป็นใครขนาดนั้น เพียงแต่ว่ามันอาจจะด้วยจังหวะที่ประกอบกันหมด เราเลยรู้สึกตกใจค่ะ ก็เลยมาปรึกษาพี่เจมส์ว่ามีคนพยายามเข้าด้วยนะ"
ทนายเจมส์ : "ซึ่งตรงนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ ตาม พ.ร.บ. คอมฯ พยายามเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตนะ แต่ครั้งนั้นครั้งเดียว ครั้งอื่นเขาไม่ได้อนุญาต เพราะฉะนั้นนี่คือการพยายามจะเข้าสู่ระบบป้องกันของผู้อื่นนะครับ ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมฯ"
ยังไม่ได้ขีดเส้นตายออกหมายจับ แต่หลักฐานชัดเจน
ทนายเจมส์ : "ยังไม่ขนาดนั้น คือ ณ วันนี้ด้วยความที่เราดำเนินการตามขั้นตอนของมันไปแล้ว อย่างที่บอกว่าไม่อยากจะมาประจานใคร ไม่อยากจะมาแฉใคร เพราะเขาเองก็ต้องพยายามไปหาเงินมาคืนน้อง จะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาไม่รู้ แต่น้องยังไงต้องหาเงินมาคืนนะครับ ตอนนี้ส่วนแรกที่เราดำเนินไปแล้วในเรื่องของปลอมลายมือชื่อ เพราะว่ามันชัดมากๆ ว่าคุณได้เอกสารปลอมนี้มาได้อย่างไร และใครเป็นคนได้รับมา มันชัดนะครับ"
"อันที่สองผมรวบรวมตัวเลขอยู่ ตัวเลขมันเยอะมากเลย อย่างที่บอกว่าเข้าทั้งบัญชีบริษัทแล้วไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เข้าแล้วก็ไปบอกเจ้าภาพเอาเข้าบัญชีตัวเองก็มี บางส่วนขอน้องมีนให้เอาไปเคลียร์กับแกรมมี่ แต่ไม่ได้เอาไปจ่ายก็มี ซึ่งก็จะดำเนินคดีในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่ง ส่วนสุดท้ายคือเพิ่งรู้วันนี้สดๆ ร้อนๆ คือมีคนพยายามจะแฮกเข้ามา อันนี้ก็เป็นความผิดอีกฐานหนึ่ง ซึ่งจะต้องไปที่ สอท. เพื่อขอให้เขาดูว่าใครใช้ IP address หมายเลขอะไร เบอร์อะไร ใช้เครื่องอะไรที่พยายามจะเข้ามาในเครื่องของเรา ท้ายที่สุดคนๆ นี้อยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอก ถ้าอยู่เมืองไทยใครใช้คุณทำ"
มีนตรา : “ตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะ เพราะพอรู้ว่ามีคนเข้า มีนสั่งเด้งออกก่อน รอสักแป๊บนึงเขาก็พยายามเข้ามาใหม่ มีนรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะ ก็ไปเปลี่ยนพาสคีย์ในไอโฟน อัพเดตแล้วก็ยังสามารถเข้ามาใหม่ได้ มีนตกใจมากเลยนะ แล้วก็ค่อยๆ เปลี่ยนทีละอันแล้วดูว่าเพราะตรงไหน เขาสามารถเข้ามาได้เพราะอะไร ท้ายที่สุดก็มาปรับในอีเมล ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วค่ะทุกช่องทาง"
ยอมรับไม่มีความสุขในการโชว์ แอบหวั่นว่าอีกฝ่ายจะตามมาหรือเปล่า
มีนตรา : ”ถ้าเขามาขอไกล่เกลี่ยเหรอ สำหรับหนูก็ตามสมควรค่ะ ต้องปรึกษาพี่ทนายเจมส์อยู่เรื่อยๆ ตอนนี้เราก็คิดว่ามันจะจบแค่สองเรื่อง ก็คือลายเซ็นและเงิน แต่ทีนี้มันเริ่มมีอะไรใหม่ๆ มาเรื่อยๆ ก็อาจจะต้องดูก่อน ยังไม่สามารถตอบตอนนี้ได้ว่าเราจะไปกันถึงไหน จริงๆ ก็รู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะมีนเป็นคนเก็บตัวมาก แต่มันมีคนพยายามแหวกเราเข้ามา ก็ต้องบอกว่าเดิมทีไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่จะกังวลหรืออันตรายอะไร เพียงแต่รู้สึกว่าโดนรุกล้ำ โดนคุกคาม“
ทนายเจมส์ : ”คือจะยอมความหรือไม่ยอมความ สิ่งสำคัญเราต้องดูก่อนว่าจิตสำนึกมีมากน้อยขนาดไหน การเยียวยามีมากน้อยขนาดไหน ท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ที่น้องมีนว่าตัดสินใจอย่างไร คือธรรมชาติของเจ้าหนี้ไม่มีใครอยากเห็นลูกหนี้ติดคุก เพราะติดไปแล้วไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนมาคืนเรา แต่ถ้าเกิดว่าพยายามขวนขวายที่สุดแล้ว มันก็อาจจะทำให้น้องใจอ่อนก็ได้ แต่ ณ วันนี้น้องยังคงยืนยันอยู่ว่าดำเนินคดีถึงที่สุดก่อนนะครับ ในอนาคตถ้าคุณยังไม่สำนึก คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณทำอะไรผิดอะไรถูก คือในการเป็นผู้จัดการนำเงินไปบริหารจัดการนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทำได้ไหม ทำได้ ถ้าเขาอนุญาต แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตเอาไปไม่ได้ เพราะท้ายที่สุดน้องน่าสงสารนะ มาหาผมตอนแรกดูเหวอเลย บอกหนูต้องร้องเพลงฟรีเป็นปีเลย เพราะรับเงินเขามาแล้ว แล้วเงินเหลืออยู่ครึ่งเดียว เอาแค่ค่านักดนตรีแบ๊กอัปต่างๆ ยังไม่พอใช้เลย น้องต้องควักเงินตัวเองออกส่วนตัว อันนี้แหละคือปัญหาของเขา“
มีนตรา : ”ตอนนี้รับหมดเลยนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะอินโทรเวิร์ตไปหน่อย ตอนนี้หายแล้วค่ะ หายเลย หลังจากที่เป็นคลื่นใหญ่ซัดเข้ามาในชีวิต ก็พร้อมจะรับงานนะคะ พร้อมที่จะไปสร้างความสุขให้ทุกๆ คนในทุกๆ รูปแบบเลยค่ะ บทเรียนครั้งนี้มันตรงตัวเลยค่ะเรื่องความไว้ใจ ไม่ว่าจะรักขนาดไหน จะรู้จักกันมานานมากขนาดไหน ท้ายที่สุดเราเองต้องรู้จักระมัดระวังตนเองอยู่เสมอด้วยเช่นกัน"
"อยากบอกอะไรกับเขาไหมเหรอ เขาไม่คุยกับหนู เพราะเขาบอกว่ามีอะไรก็คุยผ่านทนาย เราเลยไปเชิญพี่ทนายมาในวันนี้ หนูพยายามคุยกับเขามานานแล้ว พยายามติดต่อ แต่ก็โดนบล็อกไปแล้ว (หัวเราะ) มันก็ไม่โอเคหรอกค่ะ ถึงจะเป็นผู้หญิงดูสตรอง แต่ท้ายที่สุดก็ไม่โอเคกับเรื่องอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้น เพราะเราต้องมาโดนแอบเข้ามาในโซเชียลของเรา ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้มีข้อมูลที่อันตราย แต่เป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆ ช่วงแรกๆ ที่เกิดเรื่องขึ้น มีนไม่มีความสุขในการไปโชว์ เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเวที มันเป็นกังวลไปเลย เขาจะแอบมาไหม เพราะมีนไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆ ก็ทำให้เราคิดได้เยอะ"
"ก็ฝากไปถึงเจ้าภาพนะคะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆ ที่อยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้เนิ่นนานมากๆ ถึงแม้ว่าจะทราบเรื่องถึงความเปลี่ยนแปลงของมีนตรา อินทิรา หรือปัญหาที่เกิดขึ้น พี่ๆ ก็ยังรับฟัง เข้าใจ แล้วก็เอ็นดูและเมตตามาเสมอ ขอบคุณมากๆ จริงๆ นะคะ อาจจะวุ่นวายหน่อยสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อของเราต่างๆ แต่สัญญาว่าจะพยายามทำให้มันเรียบง่ายที่สุด แล้วก็เสร็จสิ้นไปอย่างไวที่สุด ปัจจุบันนี้ผู้จัดการมีนมีคนเดียวเท่านั้น เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะ ชื่อพี่บี เพราะฉะนั้นจะโอนเงิน หรือจะทำธุรกรรมใดๆ จะจ้างงานใดๆ ก็แล้วแต่ ให้ดูชื่อเลยว่าใช่คุณบีไหม ถ้าใช่คุณบี ปลอดภัยค่ะ"