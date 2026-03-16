เมียแฉ "สุรชัย" เป็นชู้เมียฝรั่ง อยากหย่ามาก ถึงขั้นเอาหัวโขกศาล

เมียแฉ "สุรชัย" เป็นชู้เมียฝรั่งมานานแล้ว พึ่งจะมาฟ้องหย่าตน 2 ปีที่แล้ว ถึงขั้นเอาหัวโขกศาลขอให้ปล่อยกูไปๆ "ร็อคกี้" ขอโทษว่าพ่อชายโฉดหญิงชั่ว พ่อเปลี่ยนไปไม่รู้โดนของหรือเปล่า
กลายเป็นมหากาพย์สายเลือดไปซะแล้ว เมื่ออยู่ๆ นักร้องรุ่นใหญ่ "สุรชัย สมบัติเจริญ" ก็ออกมาเปิดตัวภรรยาอีกคนที่อเมริกา บอกว่าจดทะเบียนสมรสกันมา 40 ปีแล้ว เล่นเอาหลายคนงง อ้าว...ภรรยาและลูกที่ออกทีวีกันมาตลอดที่เมืองไทยล่ะ พอมีคนคอมเม้นท์ถาม สุรชัยก็ตอบว่า นั่นคือหน้าที่และภาระ ตอนนี้ลูกๆ โตแล้ว จากนั้น "ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ" ลูกชายก็ไลฟ์พูดถึงชายโฉดหญิงชั่ว ทำเอาสุรชัยเดือดปุดๆ ออกมาอัดคลิปฟาดร็อคกี้ ด่าว่าบุพการีได้ไง ใครด่าขอให้ได้รับกรรมร้อยเท่าพันเท่า ฝากถึงเมียอย่าให้สาวไส้นะ รู้อยู่แก่ใจ อยากจะหาแสงไปออกรายการก็เชิญ เดี๋ยวจะมาแฉต่อภาค2
ล่าสุดทางฝั่งครอบครัวที่ไทย "เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน" อดีตภรรยาสุรชัย พร้อมกับลูกๆ ทั้ง 4 คน ชินา ชินาภา, ดิ๊งค์ กมลชนก, แพตตี้ สิตาภา" และ ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ก็ได้พากันมาเปิดใจในรายการ คุยแซ่บโชว์ แบบหมดเปลือก
- "เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน" อดีตภรรยา สุรชัย เล่าว่า อยู่ด้วยกันตั้งแต่ปี 2522 มีการจดรับรองบุตรทุกคน
- ปี 2551-2552 มีนักข่าวมาบอกว่า มีชาวอิหร่านชื่อ “แอล” อยากจะแฉสุรชัยไปยุ่งกับเมียเขา เมียคนนี้เป็นชาวเขมรอพยพ
- หญิงเขมรคนนี้เคยมีสามีเป็นชาวเอลซาวาดอร์ และลูกชายที่เกิดจากเอลซาวาดอร์ ใช้นามสกุลสมบัติเจริญ เพราะหญิงคนนี้กับสุรชัยจดทะเบียนกัน
- เมื่อหญิงคนนี้มามีลูกชายกับแอล ก็เลยให้หญิงคนนี้ไปฟ้องหย่าสุรชัยที่เมืองไทย และฟ้องหย่าสำเร็จ ต่อมาสุรชัยก็ไปชวนแม่เจี๊ยบจดทะเบียน แต่สุรชัยก็ยังไม่เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ อันนี้ทางแอลเป็นคนเล่าให้แม่เจี๊ยบฟัง
- สุรชัยควงผู้หญิงคนนี้ (ก็คือภรรยาคนใหม่)ไปเปิดตัวในงานศพญาติ และห้ามให้ร็อคกี้ไปร่วมงานศพญาติ
- จู่ๆ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว สุรชัย ก็ฟ้องหย่า แม่เจี๊ยบ ด้วยเหตุผลว่าถูกทิ้งร้างไป 15 ปี ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
- ลูกๆ ทั้ง 4 ต้องมาขึ้นศาล ในคดีที่พ่อฟ้องหย่าแม่
- ดิ๊งค์ ลูกสาวคนเล็กเล่าว่า ได้เข้าไปกอดพ่อ แต่โดนพ่อผลัก เข้าไปกอดซ้ำก็โดนผลักอีก และแรงขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับพูดว่า เดี๋ยวไปสู้กันในศาล ดิ๊งค์ยืนยันว่า ที่ผ่านมาอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก ทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันมาตลอด พ่อก็มีความสุขดี
- วันที่ร็อคกี้ไปศาล ทุกคนกลัวว่าจะไปซัดกับพ่อ ร็อคกี้พูดกับพ่อว่าให้ใจเย็นๆ กลับบ้านกันแล้วทุกอย่างมันจะจบ เท่านั้นแหละพ่ออาละวาดหนัก เอาหัวไปโขกกับบัลลังก์ แล้วบอกว่า ปล่อยกูๆ พวกมึงปล่อยกู เล่นเอาอึ้งกันทั้งศาล
- แม่เจี๊ยบใจเด็ด บอกควรทำอะไรให้ถูกต้อง เหตุผลทิ้งร้างไม่ใช่เรื่องจริง เลยตัดสินใจเป็นฝ่ายฟ้องหย่าเอง และสุรชัยก็ยอมรับว่ามีชู้ และก็ทั้งคู่ก็ได้หย่ากัน
- แม่เจี๊ยบไม่เสียใจที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันทำเต็มที่แล้ว ถึงมันจะจบยังไงก็ภูมิใจที่มีลูกๆ ตอนนี้มีชีวิตที่ดี ไม่คิดเรื่องนั้นแล้ว สุรชัยก็มีชีวิตที่ดีแล้ว ขอให้จบ
- ร็อคกี้เสียใจพ่อไล่ให้ไปเปลี่ยนนามสกุล ขอโทษพ่อ ปากไวพูดเรื่องหญิงโฉดชายชั่ว ที่ผ่านมาพ่อเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยพูดหยาบคาย ใม่เข้าใจว่าตอนนี้พ่อเป็นอะไร ไม่เหมือนพ่อที่เคยรู้จัก โดนของหรือเปล่าไม่รู้ ตั้งแต่พ่อหย่ากับแม่ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเป็นเวลา 2 ปีแล้ว