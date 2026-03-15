“หนิง มิสแกรนด์ชลบุรี” ร้องไห้ไม่ได้รังเกียจ “มิสแกรนด์บุรีรัมย์” เช็ดไมค์เพราะความเคยชิน

“หนิง มิสแกรนด์ชลบุรี” ร้องไห้ยันไม่ได้รังเกียจ “แองเจลิกา มิสแกรนด์บุรีรัมย์” เผยที่เช็ดไมค์ เพราะเป็นนักร้องมันเป็นความเคยชินจะต้องเช็ดไมค์ก่อน การติดเชื้อทางน้ำลายมันมี ด้วยความเป็นนักร้องก็เลยจะระวัง
เป็นดรามาที่วงการนางงามกำลังให้ความสนใจกันอยู่สำหรับสองตัวเต็งมงทองมิสแกรนด์ 2026 “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ชลบุรี 2026 และ ”ปนัสยา แองเจลิกา ดีมากด์” หรือ แองเจลิกา อาร์สยาม มิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2026 กับประเด็นที่ แองเจลิกา พูดเสร็จแล้วส่งไมค์ให้ หนิง ปัทมา จากนั้นหนิง ปัทมา ก็เช็ดหัวไมค์ก่อนจะพูดต่อ ทำเอาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม การไม่ให้เกียติหรือเปล่า โดยทั้งคู่ก็ได้เปิดใจถึงดราม่าเรื่องนี้ว่า....
หนิง : “เอาจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องเลย ด้วยความที่เราเคยชินกับการเป็นนักร้อง จับไมค์ข้างขวามือซ้ายต้องปัดทุกครั้ง ไมค์ตัวเองก็ทำ ยิ่งเป็นไมค์คนอื่นเรายิ่งทำ เอาตรงๆ เรื่องการติดเชื้อทางน้ำลายมันมีอยู่จริงๆ แล้วหนิงไม่ได้ว่าแองเจเป็นคนแรกที่เก็บไมค์ มันมาหลายทอดมาก ด้วยความที่เราเคยชินก็เลยจับไมค์ หรือตอนอยู่บนเวทีร้องเพลงหนิงก็แอบเช็ดไมค์อยู่เสมอๆ ไม่ได้คิดอะไรเลย"
"ส่วนประเด็นกอดอก หนิงเป็นคนขี้หนาวมาก ก็จะกอดอกก็หาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ หนิงไม่ได้มีอะไรกับน้อง แค่รู้สึกเสียใจที่คนมาว่าเราทั้งๆ ที่เราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูด หนิงไม่อ่านคอมเมนต์เลยนะ เห็นแค่เขาเอาเราไปแขวนแล้วใส่เพลงเพลินพระนาง แล้วเราฟิวเล่น ยิ่งไปสโลว์มันน่าเกลียด คือเขามีเจตนาอะไรไม่ดีรึเปล่า มาทำให้เราดูร้าย ถ้าเราเป็นก็จะบอกว่าเราเป็น ถ้าเราทำก็จะบอกว่าเราทำ พอเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาทำเรารู้สึกเสียใจ มามองว่าเราไม่น่ารักกับน้อง สุดท้ายก็แล้วแต่พวกเขาเลย เราไม่สามารถทำให้ใครมารักเราได้ แต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รักเราแบบที่เราเป็นเหมือนกัน”
แองเจลิกา : “เห็นข่าวค่ะ ไม่ได้คิดอะไรเลยตั้งแต่พี่หนิงหยิบไมค์ไป ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆ เรามองพี่หนิงเป็นไอดอลในวงการของเรา เพราะเราก็ร้องเพลงเหมือนกัน”
“หนิง-แองเจลิกา” เคลียร์กระแสเกาเหลา
หนิง : “หนิงไม่มีปัญหาอะไรเลย ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรน้อง มันเป็นความเคยชินที่เราจับไมค์แล้วเราต้องปาดแค่นั้นเลย ไม่มีอะไรเลย”
แองเจลิน่า : “ไม่มีอะไรกับพี่หนิงเลย ไม่ได้คิดว่าการเป็นตัวเต็งจะต้องมาแก่งแย่งชิงดีกัน คิดว่ามันเซอร์ไพรส์แล้วที่ภาพรวมขอเรามันดี เราไม่ได้คิดว่าเราต้องแข่งกับใคร เราแข่งกันตัวเอง ไม่ได้คิดเกลียดใครหรือไม่ชอบใครในกองประกวด ก็ถามพี่หนิงโอเคไหมกับใคร คนด่าเต็มเลย ก็ห่วงความรู้สึกพี่เขา เรายังต้องอยู่กองด้วยกันอีกหลายวัน แอบรู้สึกแย่ เสียใจที่ทำให้พี่หนิงโดนด่า ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่”
หนิง : “มันคือนิสัยส่วนตัวของแต่ละคน”
”หนิง ปัทมา“ ถึงกับร้องไห้พ่อแม่เป็นห่วง อยากให้เลิกประกวดดรามาเยอะ
หนิง : “ตัวหนิงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คนข้างๆ ตัวเป็นห่วง ครอบครัวมีการพูดถึงขั้นไม่ไปต่อไหมหนิง เหนื่อยก็กลับบ้านเราเถอะลูก (ร้องไห้) ก็ลูกเขาโดนด่า เขาก็เสียใจ ก็บอกเขาหนูไม่เป็นไร หนูไหว หนูสบายมาก นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดดรามาขึ้นที่ผ่านมาไม่เคยร้องไห้ให้คนอื่นเห็นเลย ก็ไม่เป็นไร เดินมาแล้ว ไปต่ออีกหน่อยจะเป็นไรไป ทนมาได้ขนาดนี้แล้ว อีกนิดเดียวเองจะจบแล้ว แต่มันเสียใจ เราไม่ได้ทำ ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับน้อง แต่คนมารุมด่าเราว่าเราทำอะไรสักอย่างไม่ดีเลย”
บอกความสามารถในการรับมือดรามาต่างกัน
หนิง : “ความสามารถในการรับมือของแต่ละคนต่างกัน ถึงหนิงจะดูเข้มแข็งแต่ข้างในจริงๆ แล้วอ่อนแอมากเลย หนิงว่าพ่อแม่หนิงเลี้ยงหนิงมาดีมากๆแล้ว ครอบครัวหนิงอบอุ่นมากๆ ไม่เคยต้องมารับแรงด่าอะไรแบบนี้ น้อยมากที่จะได้เจอในชีวิต หนิงขอเลือกไม่เสพ นอกจากจะมีคนเอามาให้ดู”
แองเจลิกา : “คิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้ เราโตมากับดรามาเยอะ เราเคยประกวดรายการอื่นแล้วโดนคนด่าทั้งประเทศ เราก็เป็นได้แค่เด็กคนนึงที่ยืนร้องไห้บนเวทีเรียกชื่อทีมตัวเองเพื่ออยากเข้ารอบ เขาบอกว่ากรรมการเขาเลือกยูเพราะยูดรามานะ เราโดนแบบนี้มาเยอะมาก ก็คิดว่ามันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ ร้อยพ่อพันแม่ ไม่มีใครคิดเหมือนกัน จะบังคับให้คิดเหมือนกันไม่ได้ ก็แค่เตรียมตัวรับมือกับมัน ทำให้เต็มที่ เราก็จะเป็นเราแบบนี้ตลอดไป สักวันคนจะรักเราแบบที่เราเป็น”