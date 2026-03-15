"สุรชัย" ซัดลูกเมีย อย่าให้ได้สาวไส้ ใครด่าขอให้ได้รับกรรมร้อยเท่าพันเท่า

"สุรชัย" อัดคลิปซัดลูกชาย ด่าบุพการีชายโฉดหญิงชั่วได้ไง ใครด่าขอให้มันสะท้อนกับไปร้อยเท่าพันเท่า เผยเคยโดนลูกชายหลอกใช้ ฝากถึงเมียอย่าให้สาวไส้นะ รู้อยู่แก่ใจ อยากจะหาแสงไปออกรายการก็เชิญ เดี๋ยวจะมาแฉต่อภาค 2
ดูเหมือนจะเดือดขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัว สมบัติเจริญ จากที่ "สุรชัย สมบัติเจริญ" ได้เปิดตัว "ไดอาน่า พนิดา สมบัติเจริญ" ภรรยาอีกคนที่บอกว่ามีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายที่อเมริกา และเก็บเป็นความลับมา 40 กว่าปี และทางฝั่ง "ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ" และคุณแม่ "เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์" ภรรยาที่ไทยต้องออกมาชี้แจง พร้อมโพสต์ฟาดจนเป็นประเด็นเดือดทางสายเลือดกันในตอนนี้
ล่าสุดทาง สุรชัย ได้ออกมาอัดคลิปลงในเพจเฟซบุ๊คส่วนตัว บอกว่าตนเป็นคนโพสต์ในเพจเองทุกอย่าง และไม่เคยคิดจะสร้างกระแส เพราะผ่านมาหมดแล้ว แต่งงว่ามีคนมาด่าตนทำไม เพราะไม่ได้ไปทำอะไรให้กระทบกระเทือนใคร พร้อมทั้งฟาดไปถึงลูกชายและภรรยาที่ไทย บอกมาว่าร้ายขนาดนี้ ตนไม่อยากจะแช่ง แต่ขอให้ผลกรรมตามสนอง
"สวัสดีทุกๆ ท่านครับ หลายๆ คนถามมาว่าผมเป็นคนเขียนเพจเมื่อวันที่ 13 ที่ผ่านมานี้หรือเปล่า บอกตรงๆ นะครับ โกหกไม่เป็น เป็นคนเขียนเอง บางคนก็สงสัยว่า โอ้พระเจ้าฟ้าดินเนี่ยเป็นวลีเป็นสำนวนของใคร ก็คนทั่วๆ ไปเขาก็ใช้กัน คนส่วนใหญ่ในต่างประเทศที่เขาอุทานมา Oh my god มันก็เป็นวลีที่ทั่วๆ ไป บางคนก็มโนกันไปถึงว่าคนโน้นอยู่เบื้องหลังในการทำนี่ทำโน่นทำนั่น บางคนก็คิดว่าเราต้องการสร้างกระแส ซื้อแอดในการที่จะพีอาร์ ผมบอกตรงๆ นะครับ ชีวิตนี้ผมผ่านสิ่งเหล่านี้มาเยอะแยะแล้ว ผมไม่ต้องการที่ยืน ผมจะนั่งจะนอนอยู่ตรงไหน ตรงไหนที่มีความสุขผมจะไป"
"ในกรณีที่บอกว่าหน้าที่และภาระเกิดเป็นกระแสโจมตีกันใหญ่ กับผมสุรชัย สมบัติเจริญ ผมก็งงเหมือนกันนะ มันไปกระทบกระเทือนใครผมก็ไม่เข้าใจ แต่ผมรู้อยู่ว่ าคำว่าหน้าที่และภาระมันมีความหมายสำหรับทุกๆ คน และทุกๆ คนก็ต้องได้เจอ แต่หน้าที่และภาระของผม มันอยู่ที่ว่า ความหมายว่ามันคือความสุขหรือคือความทุกข์ ส่วนผมเองถ้ามันเป็นความทุกข์ ผมจะใช้คำว่าหน้าที่และก็ภาระ เพื่อทำให้มันสำเร็จ ให้มันจบลง จบแล้วต่างคนก็ต่างเลิกรากันไป"
"ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเสี้ยมแซะมาถามว่า แล้วทางนี้คิดยังไง ทางนั้นคิดยังไง ผมก็ตอบไปอย่างคนซื่อๆ เพราะผมไม่มีอะไรในใจที่จะต้องมานั่งสร้างกระแส อยากได้คำตอบก็คือหน้าที่และภาระที่ผมทำจบแล้ว จบแล้วก็จบกันไป ต่างคนก็ต่างอยู่อย่างมีความสุข ผมก็ใช้ชีวิตของผม ไม่ว่าเพจของผมจะเป็นสมบัติเจริญ สุรชัย ไดอาน่า มันก็ไม่ได้แปลกอะไร เพราะผมเองไม่ได้เรียกร้องให้ใครเข้ามาดู หรือไม่มาดู ผมมีความสุขกับการที่จะไปไหนกับคนที่ผมอยู่ด้วยและมีความสุข ก็ถ่ายทอดกันไป"
บอกไม่ได้แช่ง แต่ขอให้คนที่ด่าได้รับผลกรรมที่ทำ
"บางคนก็เข้ามาดราม่าด่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ ขอบคุณครับที่ด่าผมมา จะบอกตรงๆ นะครับ ผมรู้สึกว่ามาด่าผมทำไม เรื่องอะไรจะต้องมาด่าผมด้วย ผมก็ไม่รู้จักกับท่าน ท่านก็ไม่รู้จักกับผมเลย แล้วก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมของครอบครัว ซึ่งเราไม่ต้องการออกมาสาวไส้หรอก แต่ถ้าบางทีมันสาวไส้แล้วไส้มันสะอาดมันก็จำเป็นเหมือนกัน ผมยอมรับว่าผมเป็นคนของสาธารณชน เคยมีอาชีพ แต่ตอนนี้ผมแทบจะหยุดตรงนั้นไปแล้ว ผมไม่ต้องการหาที่ยืน ผมยืนตรงไหนก็ได้ นอนตรงไหนก็ได้ นั่งตรงไหนก็ได้ ผมอุตส่าห์หนีมาเป็นหมื่นๆ ไมล์ เพื่อความสุข แต่ก็ยังมีประเภทที่ไม่ยอมลดละวางศอกที่จะต้องติดตามผมมา"
"บางคนก็เห็น บางคนก็ไม่เห็น ไอ้สิ่งที่เห็นก็ใช่ ไอ้สิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่ สิ่งที่เห็นก็ใช่ก็มี ไอ้สิ่งที่คุณไม่ได้เห็นมันไม่ใช่ หรือใช่ก็ได้ เพราะฉะนั้นอย่ามโน อย่าด่าผม ผมขอบคุณครับที่ด่าผมมา แต่ผมจะกราบเรียนอย่างงี้นะครับ วิบากกรรมคนเราเนี่ยมันมีจริง มีจริงเพราะอะไรครับ คนไหนที่ไม่เคยไปกล่าว หรือไปด่าคำหยาบ หรือให้ร้ายให้เสียคนอื่น เขาไม่มีวันได้รับตรงนั้นหรอก แต่ไอ้คนที่อยู่ดีๆ ไปด่าเขาเนี่ย สาธุ (ยกมือไหว้) พลังแห่งบุญ พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับ เอามาด่าผม ถ้ามันเป็นความจริงก็ด่ามาเถอะ แต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงนะ ขอให้กลับไปสู่ท่านนะ วิบากกรรมของท่านเนี่ยร้อยเท่าพันเท่าไปเลย ผมไม่ได้แช่งนะ นี่ผมพูดตรงๆ เพราะผมก็ไม่รู้จักท่าน แล้วผมก็ไม่เคยไปด่าท่าน"
คนที่มาด่าว่าบุพการี เอาสมองส่วนไหนคิด
"ชีวิตผม ครอบครัวผม ตระกูลผม มีแต่สร้างความสุข ไม่ใช่ให้ไปดีๆ ออกมาว่า ชายชั่ว หญิงโฉด สถาบันไหนเขาพูดกัน การศึกษาสอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คนรู้จักที่จะประพฤติตัวในสังคม ไม่ใช่เป็นนักจัดรายการวิทยุ มีนามสกุลที่เป็นครชื่อหน่อย จากครอบครัวหน่อย ออกมาพูดชายชั่ว โอ้ผมจะทำยังไงดี โถ...ทองยังไงมันก็ต้องเป็นทอง ที่ออกมากล่าวหาก็ว่าหมาขี้หน้าบ้านแล้วผมจะทำยังไงดี หรือออกมาพูดในทำนองว่าไม่มีที่ยืน คุณยืนได้คุณก็ยืนไปเหอะ ถ้าคุณยืนไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคุณ ผมเองผมไม่อยากจะยืนหรอกในสังคมนี้ เพราะผมนอนตรงไหน นั่งตรงไหนก็ได้ผมก็มีความสุข ผมอุตส่าห์หนีแล้ว แต่มาร หรือวิบากกรรม หรือเจ้ากรรมนายเวรนี่ของใครก็ไม่รู้ ใครสร้างอะไรไว้ บทพิสูจน์มันไม่นานครับ เดี๋ยวได้เห็น ได้รู้ ได้ประจักษ์"
"เราไม่ตายก่อนหรอกเดี๋ยวเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆ อย่างนี้ ใครทำอะไรไว้นั่นแหละ พระเจ้าก็จะลงโทษ ทำไมผมใช้ชื่อคำว่าพระเจ้า จริงๆ ผมเป็นคนปฏิบัติธรรมนะ ผมไม่อยากจะบอกหรอกว่าผมเนี่ยเป็นคนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นคนดี ผมก็ไม่ใช่คนดีที่ไหน ผมก็เป็นคนธรรมดา แต่ผมอยู่ตรงไหนผมเคารพสถานที่ เคารพพุทธศาสนา เคารพคริสตจักร ผมนับถือทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคริสต์ พระอัลเลาะห์เจ้า ผมก็นับถือ ผมสวดมนต์ ผมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา แต่คนที่ออกมาว่า บุพการีว่า ชายชั่ว หญิงโฉด เนี่ย มันเอาส่วนไหนของสมองคิด มันบ้าไปแล้ว โลกนี้มันเกิดอะไรขึ้น ผมยังงงจริงๆ เลย"
"มันเอาตรรกะตรงไหนมาใส่ในหัวสมอง จะไปหาแสงออกรายการอีกในวันพรุ่งนี้ โถ ทำเถอะ ถ้ามันเป็นความสุขและเป็นความที่คุณสามารถยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ แล้วก็ทำมาหากินได้ อย่าปากดีเที่ยวไปนั่งด่าคนโน้นซื้อแอด ทำลายความรู้สึกคนโน้นความรู้สึกนี้ อะไรที่มันผิดพลาดไป อะไรที่มันไม่จริง อดีตก็ว่ากันไป ปัจจุบันผมก็ต้องมาแก้ไขปัจจุบันของผม ผมจะให้อดีตมาทำลายผมเหรอ ผมจะเอาแต่สิ่งดีๆ คนที่มีความคิดดีๆ กับผม ดีไม่ดีวิบากกรรมของธรรมชาติจะต้องลงโทษเอง เราไม่ต้องไปไขว่คว้าหรอก คนดีจริงนะ ทองจริง ทองแท้มันก็เป็นทองแท้ ผมไม่ได้ปฏิเสธ"
แฉกลับ ดีกรีนักเรียนนอก แต่จริงๆ แค่ไปเที่ยวไม่กี่วัน
"แต่ไอ้ปากดีที่ออกมาพูดเนี่ย บางคนก็บอกว่าทำไมผมถึงเขียนภาษาไทยตก ผมไม่อยากใส่คำว่า ..ทร์ เพราะผมรู้ นายบดินทร์เนี่ย มันไม่ปกติ ผมจึงเขียนมาให้มันเป็นปกติไง ผมไม่เก่งโซเชียลหรอก ไม่ใช่ว่าคนมีความรู้ โอ๊ย พ่อทำไม่เป็น พ่อมันเต่าล้านปี ไดโนเสาร์ล้านปี ออกมาว่า มันด้อยค่าใคร คุณด่าผมว่า ชายชั่ว หญิงโฉด ในสังคมเขาจะมองคุณยังไง ก็ขนาดผมคุณยังด่าอย่างงี้เลย นับประสาอะไรใครจะคบคุณ ใช่ไหมครับ"
"ผมไม่ว่าหรอก วันเวลาธรรมชาติจะลงโทษคุณเอง คุณจำคำนี้ผมไว้ก็แล้วกัน ผมไม่ตายง่ายๆ หรอก แต่ที่ใครที่กล่าวร้ายว่าผมนะ ขอให้สิ่งนั้นจงสะท้อนกลับไปร้อยเท่าพันเท่า เพราะในชีวิตผมคิดดี อยู่ดี กินดี ผมจะสร้างหน้าที่หรือภาระของผมมากว่า 30 ปี จะถูกจะผิดผมไม่รู้ ผมก็ไม่ได้บอกผมว่าเป็นคนดีเลิศ หรือผมเป็นคนที่สมบูรณ์พูนสุขทุกประการ แต่ผมก็ไม่เคยทำชั่ว ผมไม่เคยให้ร้ายบุพการี แต่ใครทำเอาไว้คุณก็ไปคิดดูนะ ตรรกะพวกนี้มันเป็นยังไง เพราะฉะนั้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของตัวเองนะ คำพูดก็เป็นนายของตัวเองนะ อยากจะไปออกรายการอะไร อยากจะสร้างตัวตนยังไง โฆษณายังไง เอาเลย ตามสบายถ้ามันเป็นประโยชน์ของคุณ มันยังมีอีกมากมายที่ผมอยากจะมาเล่า อยากจะมาล้างไส้ตัวเองให้คนอื่นเขารู้ แต่ผมบางทีมันก็รู้สึก ทำไปเพื่ออะไร แต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมลดละ ผมหนีแล้ว อยากย้อนมาถามใช่ไหมว่าไอ้ตรงนี้เป็นอะไร มีใครบ้างที่จะสมบูรณ์พูนผลทุกประการ แต่ละครอบครัวก็มีปัญหากันทั้งนั้น เมื่อปัญหามันจบแล้วก็จบไป"
"ไอ้วันแรกๆ มันก็มีความชื่นชมสุขขี ทุกสิ่งทุกอย่างก็สวยหรูไปหมด เมื่อวันเวลามันผ่านไป สิ่งไหนที่มันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องจางหายกันไป ไม่ใช่มาบอกว่า เจ้ากรรมนายเวรอย่างงั้นอย่างงี้ ถ้าคุณคิดว่าผมเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วคุณจะมาเจอผมทำไม อย่าโกหกในสังคม ยืนได้ไม่ต้องแสดงตัวหรอกว่าดีกรีนักเรียนนอก โธ่ ถ้าเขารู้แล้วเขาจะหัวเราะ ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไปเที่ยวไม่กี่วันแล้วกลับมาบอกดีกรีนักเรียนนอก"
"โอ้โห พ่อสุรพลนี่เป็นเพื่อนกับแม่ พ่อผมเขาไม่รู้จักหรอกครอบครัวคุณนะ แล้วแม่ผมก็ไม่เคยไปขอคุณให้ผม คุณอย่าให้ผมเล่ามาให้สาวไส้ให้มันสะอาดนะ ผมก็อายตัวเองเหมือนกัน คุณก็รู้อยู่แก่ใจ แล้วคุณจะมารื้อฟื้นหาสวรรค์วิมานอะไร ต้องขออภัยนะครับ ผมอาจจะเรียกว่าไม่ใช่เคร่งเครียด ไม่ใช่ว่าต้องรุนแรงอะไร แต่ผมเป็นคนพูดจริงทำจริง ในสังคมผมไม่เคยทำอะไรเลวร้ายเอาไว้ ผมไม่ใช่คนดี และผมก็ไม่ใช่คนชั่ว ผมไม่เคยกล่าวร้ายคนอื่น ผมไม่เคยให้ร้ายคนอื่นนะ ไอ้คนที่ทำอะไรกับผู้ที่มีพระคุณเอาไว้น่ะ สักวันหนึ่งนะ ธรรมชาติจะต้องลงโทษคุณ ไม่เชื่อแล้วก็ลองดู"
เผยถูก "ร็อคกี้ สุรบดินทร์" หลอกใช้เอาไว้เยอะ
"จริงๆ แล้วผมจะมีตอนที่ 2 นะ แต่วันนี้ตอนพิเศษก็แล้วกัน ผมจะรอดูว่าคุณจะไปยืนอยู่ในรายการทีวี หรือจะไปงัดแงะอะไร เอาเลยครับ ถ้าอันไหนผมไม่ดีว่ามาเลย ผมก็จะยอมรับว่าผมเป็นคนไม่ดีนะ แต่อย่าใส่ความผม อย่าไปกล่าวหาคนอื่น ไปด้อยค่าคนอื่นนะ คุณก็มีการศึกษานะ ผมเสียดายเงินผม เสียดายหยาดเหงื่อของผมนะ แต่คุณคิดได้เท่านี้เองเหรอ คุณมีตรรกะในการออกมาทำอาชีพในการพูดได้แค่นี้เองเหรอ มันไม่ใช่"
"คนอื่นเขาคิดได้เขาพูดได้ แต่เขารู้ประมาณของการพูดมันเป็นยังไง พูดออกไปน่ะมันดีกับตัวเองหรือเปล่า ถ้าพูดไปแล้วมันสะท้อนกลับมาถึงตัวเอง ผมไม่ค่อยชอบแช่งคนนะ แต่ทุกคนที่ผมแช่งมีอันเป็นไปทั้งนั้นแหละ บอกตรงๆ เพราะคนอย่างผม ผมถือว่าถ้าผมเลวหรือผมไม่ดีนะ โอเค ฟ้าดินจะทำร้ายผมยังไงก็เอาเลย แต่ผมอะไม่เคยทำร้ายใคร ผมไม่ชอบเป็นเครื่องมือของใคร ผมเคยโดนมาแล้วผมเจ็บใจมาแล้ว ผมเคยมีบทเรียนมาแล้วว่าถูกไอ้นายบดินทร์ หลอกใช้ผมนะฮะ เอาไว้ฟังตอนต่อไปก็แล้วกันว่าหลอกใช้ผมอะไรมาบ้างในชีวิตของผม"
"วันนี้ผมอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้าง ผมไม่มีการตัดต่อครับ ตั้งแต่ต้นจนตอนนี้ผมพูดออกมาจากหัวใจของผม ถ้าคุณฟังเบื่อคุณก็ปิดไป คุณไม่อยากดูเพจสมบัติเจริญ สุรชัย ไดอาน่า คุณก็ไม่ต้องมาดู อย่ามาด่าผมเลยครับ ยิ่งด่าผมเท่าไหร่นะ สิ่งเหล่านั้นจะต้องเข้าตัวคุณตลอด เพราะผมไม่เคยด่าคุณ ผมไม่รู้จักคุณนะ สำหรับคนที่ด่าผมนะ ผมผ่านชีวิตมาเยอะ ผมผ่านโลกนี้มาเยอะ ผมไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวอีกแล้ว ผมไปมาหมดแล้ว สุรชัย สมบัติเจริญ ขอบคุณครับ"