อบอุ่น ละมุนหัวใจ “LADIIPRANG” ส่งซิงเกิล “อย่าไปรักใครอีกนะ (No Other One)” เพลงของคนที่ตั้งใจรักทุกครั้งที่รัก

เตรียมตัวตั้งใจรักไปพร้อมกันกับ LADIIPRANG (กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล) กลับมาส่งต่อความรู้สึกอบอุ่นและละมุนหัวใจ ผ่านซิงเกิลใหม่ล่าสุด “อย่าไปรักใครอีกนะ (No Other One)” เพลงที่ถ่ายทอดมุมมองความรักของคนที่เคยผ่านความผิดหวังมาแล้ว แต่เมื่อวันหนึ่งได้พบใครบางคนที่ทำให้หัวใจกลับมาเชื่อในความรักอีกครั้ง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจึงทั้งอ่อนโยนและจริงใจในเวลาเดียวกัน
สำหรับเพลง “อย่าไปรักใครอีกนะ (No Other One)” LADIIPRANG ยังคงตั้งใจเล่าเรื่องราวความรักผ่านเนื้อเพลงที่ตรงไปตรงมาและกินใจ สะท้อนตัวตนของคนที่เมื่อรักใครแล้วจะรักอย่างเต็มที่และจริงจังเสมอ เป็นความรู้สึกของคนที่เคยเจ็บปวดจากความรัก แต่ไม่ได้ทำให้หยุดเชื่อในความรัก กลับกันยิ่งทำให้รู้ว่าการได้รักใครสักคนอย่างตั้งใจนั้นมีความหมายมากเพียงใด
ความพิเศษของ “อย่าไปรักใครอีกนะ (No Other One)” คือการตั้งใจสร้างลูกเล่นให้เชื่อมโยงกับซิงเกิล “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” ของ OABNITHI โดยได้ แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ โปรดิวเซอร์แถวหน้าของวงการเพลงไทย มารังสรรค์ให้เพลงรักสองเพลงนี้เชื่อมถึงกันอย่างกลมกล่อม โดยยังคงเอกลักษณ์และสไตล์ของศิลปินแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน และกำกับมิวสิกวิดีโอโดย โช โชติรัตน์ พรหมโชติ ผู้กำกับมากความสามารถ มาช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของความรักในมุมที่อบอุ่นและเข้าถึงอารมณ์ ทั้งสองเพลงเปรียบเสมือนการถ่ายทอดมุมมองของคนสองคน ที่มองมายังความสัมพันธ์เดียวกัน ต่างคนต่างรักในแบบของตัวเอง และมอบความละมุน โรแมนติก อบอุ่นในคนละโทน แต่เข้ากันอย่างลงตัว
หากคุณกำลังตกหลุมรักใครสักคนอีกครั้ง และอยากส่งความรู้สึกดี ๆ ผ่านบทเพลง สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง "อย่าไปรักใครอีกนะ (No Other One)" ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/LOVEiS
