“นนท์ ธนนท์” เปิดคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ ชวนแฟนเพลงสัมผัสทุกโมเมนต์ กับ “มาม่า Presents NONT TANONT THE MOMENT OF SPECTACLE CONCERT” พร้อมกดบัตร 4เม.ย. นี้

หลังจากปล่อยทีเซอร์เรียกกระแสให้แฟน ๆ ตั้งตารอ ล่าสุดศิลปินหนุ่มเสียงอบอุ่น นนท์ ธนนท์ ก็ประกาศคอนเสิร์ตครั้งใหม่อย่างเป็นทางการ “มาม่า Presents NONT TANONT THE MOMENT OF SPECTACLE CONCERT” ชวนแฟนเพลงร่วมเดินทางสู่ช่วงเวลาพิเศษ และสร้างความทรงจำร่วมกันอีกครั้ง ผ่านโชว์ที่มีหัวใจหลักเป็นบทเพลงสุดไพเราะใน 2 อัลบั้มเต็ม Cigarette Candy & Vanilla Sky และ MONO/SPECTRUM
แม้คำว่า SPECTACLE มักถูกมองว่าเป็นความอลังการ ตื่นตา และโปรดักชันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นภาพคุ้นเคยของคอนเสิร์ตนนท์ที่ผ่านมา แต่สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจาก 3 EPISODES ที่ผ่านมา โดย THE MOMENT OF SPECTACLE คือ “ช่วงเวลาสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างนนท์และแฟนเพลง” ที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับบทเพลง เสียงร้อง และตัวตนของนนท์ ที่จะหลอมรวมกันเป็นโชว์รูปแบบใหม่ที่จะมอบประสบการณ์แบบใหม่ให้กับผู้ชมตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของคอนเสิร์ต
โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดตัวตนของนนท์ ธนนท์ กับการทุ่มเทในการผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดบนเส้นทางสายดนตรี ที่จะพาผู้ชมดำดิ่งไปกับทุกโมเมนต์ของบทเพลง ชีวิต และความทรงจำ และถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ แต่ชื่อของ “นนท์ ธนนท์” ก็สามารถการันตีคุณภาพของผลงานชิ้นนี้ได้แน่นอน!
โดย “มาม่า Presents NONT TANONT THE MOMENT OF SPECTACLE CONCERT” จัดขึ้นเพียง 1 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 19:00 น. ณ BITEC Live
บัตรเปิดจำหน่าย วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. ราคาบัตร 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 บาท ผ่านทาง Eventpop
#THEMOMENTOFSPECTACLECONCERT
#NONTTANONT
#LOVEiSENTERTAINMENT