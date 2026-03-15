สานฝันสะเทือนวงการ! True Academy Fantasia 2026 ได้ 15 นักล่าฝันภาคอีสาน “โดนัท” ชวนชาวใต้โชว์ฝีมือที่หาดใหญ่ 14 มี.ค. นี้ ร่วมลุ้นใครจะเป็น 12 คนตัวจริง ลากกระเป๋าเข้าบ้านเอเอฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระแสตอบรับดีเกินคาดสำหรับเวทีออดิชั่นของ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย เรียลลิตี้โชว์ที่ครองใจผู้ชมมายาวนาน โดยการออดิชั่นแบบภาคสนาม (On Ground) ครั้งแรก ได้เริ่มต้นที่จังหวัด ขอนแก่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมออดิชั่นจำนวนมาก ทำให้เวทีเต็มไปด้วยพลังของเหล่านักล่าฝันที่อยากก้าวเข้าสู่เส้นทางสายบันเทิงอย่างจริงจัง

ด้านนักแสดงและผู้กำกับมากความสามารถอย่าง โดนัท - มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล หนึ่งในคณะกรรมการหลักของโปรเจกต์ True Academy Fantasia 2026 ได้เปิดใจถึงบรรยากาศการออดิชั่นที่ผ่านมาว่า “ตลอด 2 วันที่จังหวัดขอนแก่นเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีและสนุกสนานอย่างมาก ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่กรรมการออดิชั่นสดครั้งแรกของ โดนัท ที่ทำให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของทุกคนที่เดินทางมาล่าฝัน โดยเฉพาะพลังของชาวขอนแก่นที่แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่จนทำให้ได้ตัวแทน 15 คน เพื่อไปรวมกลุ่มกับผู้เข้ารอบ 100 คนเพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final) ที่กรุงเทพมหานครต่อไป”

ทั้งนี้ โดนัท ได้ฝากแง่คิดถึงผู้ที่ผิดหวังว่า “การไม่ได้ไปต่อในครั้งนี้อาจเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้กลับมามองข้อบกพร่องและใช้ความผิดหวังเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองต่อไป เพราะเชื่อว่าโอกาสของทุกคนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม หากใครที่ยังไม่ละทิ้งความฝันก็สามารถเดินทางไปแก้ตัวได้ในการออดิชั่นภาคอื่นๆ ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบนั้นได้อยากให้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการไปปรับใช้ โดยเฉพาะการทำการบ้านเรื่องการเลือกเพลงซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เนื่องจากที่ผ่านมาพบข้อผิดพลาดว่าหลายคนเลือกเพลงที่ตัวเองชอบแต่ไม่ใช่เพลงที่ร้องได้ดีที่สุดหรือสื่อสารตัวตนออกมาได้ชัดเจน”

อย่างไรก็ตาม การเฟ้นหานักล่าฝันยังคงดำเนินต่อไปเพื่อค้นหา 12 นักล่าฝันตัวจริงเข้าสู่บ้านทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย โดนัท อยากเชิญชวนให้ผู้ที่มีความฝันทุกคนมาร่วมพิสูจน์ตัวเองในรอบออดิชั่นภาคต่อๆ ไป เพื่อโอกาสในการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายบันเทิงอย่างเต็มตัว ซึ่งรอบต่อไป เจอกันได้จังหวัดสงขลา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 เซ็นทรัล หาดใหญ่ ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักล่าฝันจากภาคใต้ได้แสดงความสามารถ และก้าวเข้าสู่เส้นทางสู่บ้านเอเอฟต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการได้ที่ Facebook : TrueAF Thailand และเตรียมนับถอยหลังสู่การเปิดบ้านแห่งความฝันไปพร้อมกัน









