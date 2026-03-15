ภารกิจลับใต้เสียงดนตรี! เมื่อรถแห่กลายเป็นเครื่องมือโค่นผู้มีอิทธิพล คดีเก่าจะถูกรื้อฟื้น ในซีรีส์สายลับสุดป่วน “สายลับรถแห่”

เมื่อตำรวจหนุ่มไฟแรงที่แบกรับปมในใจเรื่องพ่อ ต้องปลอมตัวสร้างทีมรถแห่เพื่อแทรกซึมเข้าไปในชุมชนลับของผู้มีอิทธิพล เข้าต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ซับซ้อน ทำให้เส้นแบ่งระหว่างความดีและความชั่วเลือนลาง และอาจต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมส่วนตัว กับความสงบสุขของทั้งชุมชน
ชื่อเรื่อง (Title): สายลับรถแห่
แนวเรื่อง (Genre): Comedy / Crime / Action / Drama
ความยาว (Duration): 8 ตอน (ตอนละ 45 นาที)
วัน - เวลา ออกอากาศ : ทุกวันอังคาร เวลา 19.00 น. ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว เท่านั้น
ออกอากาศวันแรก : วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569
เนื้อเรื่องย่อ
เรื่องราวของ หมวดบดินทร์ ตํารวจหนุ่มไฟแรงที่ย้ายมาประจําการพร้อมกับ ปมในใจเรื่องพ่อซึ่งเคยล้มเหลวในการทําคดีที่ หมู่บ้านแสนสุข เขาตัดสินใจรื้อฟื้นคดีนี้ แต่ ต้องเผชิญกับการขัดขวางจาก ผู้ใหญ่โต ผู้มีอิทธิพลที่ชาวบ้านรัก เมื่อแผนการสืบสวนแบบปกติล้มเหลว บดินทร์จึงเกิดไอเดียสร้าง รถแห่ตํารวจ ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือแทรกซึม โดยได้ นิว นักร้องสาวเสียงดีผู้มีความหลังกับหมู่บ้านนี้มาร่วมทีม ภารกิจของพวกเขาเต็มไปด้วยความฮา ความอันตราย และการ ชิงไหวชิงพริบ ก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงเพราะการหักหลังในจุดที่สิ้นหวังที่สุด เขาได้รับการช่วยเหลือจาก จ่าแฝง ตํารวจสายลับที่ปลอมตัวเป็นคนบ้า นําไปสู่การวางแผนซ้อนแผนเพื่อปิดฉากเครือข่ายอํานาจมืดนี้ให้สิ้นซาก ติดตาม และลุ้นกันต่อได้ในซีรีส์ สายลับรถแห่
ตัวละครหลัก (Main Characters)
1.ร.ต.ท. บดินทร์ (รับบทโดย รัฐธรรมนูญ ขานหัวโทน - เบส ไทบ้าน)
ตำรวจหนุ่มไฟแรงที่แบกรับปมในใจเรื่องพ่อ ต้องการพิสูจน์ตัวเองและลบคำสบประมาทว่าเป็นเด็กเส้น มีอุดมการณ์สูงแต่ก็ยืดหยุ่นพอที่จะใช้วิธีนอกกรอบเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป็นผู้นำทีมรถแห่โดยไม่เต็มใจแต่ก็ทำได้ดีเกินคาด
2.นิว (รับบทโดย ณิชามล คําอินทร์)
หญิงสาวหน้าตาดี แต่มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าและความหลังฝังใจปรากฎบนใบหน้า และเมื่อใดที่เธอจับไมค์ร้องเพลง แววตาจะเปลี่ยนเป็นคนละคน เต็มไปด้วยพลังและเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่
3.ผู้ใหญ่โต (รับบทโดย อาจารย์โต้ง – อัจฉริยะ ศรีทา)
ผู้นำหมู่บ้านแสนสุขที่ชาวบ้านรักและศรัทธา เพราะเขาพัฒนาหมู่บ้านจนเจริญและดูแลทุกคนเป็นอย่างดี แต่เบื้องหลังเขาคือหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดที่ทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของชุมชนในแบบของเขา
ตัวละครอื่นๆ (Supporting Characters)
•วงรถแห่
ผู้กำกับเจ้ย : นำแสดงโดย ปรีชา ปัดภัย
สิน (สิบตำรวจตรี ปลอมตัวเป็นมือเบส) : นำแสดงโดย สมชาย สายอุทา - เตเต้ ไทบ้าน
ดาบโก๋ (ดาบตำรวจปลอมตัวเป็นมือกีตาร์) : นำแสดงโดย บอย พนมไพร
อ้อ (สิบตำรวจหญิง ปลอมตัวเป็นคนขับรถแห่) : นำแสดงโดย ชมภูมาตย์ ผ่องสนาม - ปริม ไทบ้าน
•หมู่บ้านแสนสุข
น้ำตาล (ลูกสาวผู้ใหญ่โต) : นำแสดงโดย เอนิต้า
แฟ็รงค์ (คนส่งของให้ผู้ใหญ่) : นำแสดงโดย ปริม ไทบ้าน
เสือเค้ม (บอดี้การ์ดผู้ใหญ่โต) : นำแสดงโดย เชฟตาม
เสี่ยลมโชย (มือขวาผู้ใหญ่โต) : นำแสดงโดย แมน ไทบ้าน