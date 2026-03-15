“แม่แอน” เปิดใจ!! ชีวิตจริงของเมีย “ชาคริต”

สัปดาห์นี้รายการ “ตีท้ายครัว” ขอพาแฟนๆ ไปอัปเดตชีวิตครอบครัวสุดอบอุ่นของพระเอกตลอดกาล “ชาคริต แย้มนาม” พร้อมภรรยาคนสวย “แอน ภัททิรา รุ่งโรจน์” และลูกชายสุดหล่อ “โพธิ์ แย้มนาม” ที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มน้อยหล่อเป๊ะ ถอดแบบแด๊ดดี้มาแทบทุกองศา
งานนี้สามพิธีกร “โอ๋-อาร์ตทองสุข-ป๋อ-พี่วิลลี่” ไม่พลาดบุกบ้านแดดดี้ชาคริต เพื่ออัปเดตชีวิตครอบครัวที่ทั้งหวาน ทั้งฮา และเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนอมยิ้ม
ครั้งนี้ “แม่แอน” ขอเปิดใจแบบหมดเปลือก งดดราม่าเรื่องภาพจำ “เมียชาคริต” เพราะชีวิตจริงเธอเป็นผู้หญิงสายลุย ทำได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งยกกระเป๋าเดินทางหนักๆ คนเดียวก็ยังไหว
ขณะที่ “แด๊ดดี้ชาคริต” ก็ยังคงความคลั่งรักไม่เปลี่ยน ผ่านมากี่ปี ความหวานก็ยังเต็มสิบไม่มีตก ส่วนลูกชายสุดที่รัก “น้องโพธิ์” ก็เริ่มฉายแววหนุ่มติสท์ มีสไตล์เป็นของตัวเอง จนแฟนๆ ต้องยิ้มตาม
แต่ชีวิตคู่ก็ไม่ได้มีแค่ความหวาน เมื่อ “แม่แอน” ขอระบายความในใจ ถึงเหตุการณ์ที่ต้องนั่งดูสามีฟิตติ้งชุดเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นจนถึงตีสาม ในขณะที่ตัวเองต้องไปในลุค “อาจุม่าชัดๆ” ด้านพี่คริตก็รีบออกมาแก้ต่างว่า เพราะไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาหลายปี เลยต้องขุดชุดเก่ามาลองใหม่หมด
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ชวนตกใจ เมื่อ “แดดดี้ชาคริต” ผู้รักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ กลับเกิดอุบัติเหตุจากน้องหมา จนหน้าแตกเลือดอาบ ต้องเย็บหลายเข็มเลยทีเดียว
ด้านแม่แอนก็เผยเรื่องชวนขำทั้งน้ำตา กับเมนู “ครัวพัง” ที่ตั้งใจทำสุดฝีมือ แต่กลับโดนพี่คริตตัดบทแบบตรงๆ ว่า
“ไม่ถนัด…อย่าทำเลย”
แม้จะเป็นสามีที่ดูแลครอบครัวดี อ่อนโยนกับลูกและภรรยา แต่เรื่อง “ปากตรงเกินไป” ก็ทำเอาฮากันทั้งรายการ
อย่างไรก็ตาม “พี่คริต” ก็ขออวยภรรยาแบบไม่กั๊ก ว่าแอนคือผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองที่สุด อยู่บนโลกความจริง กล้าพูด กล้าเบรก และเป็นธรรมชาติแบบที่เขารัก
ด้าน “แอน” ก็ยืนยันว่า สามีคนนี้ทำงานหนักแทบทุกนาที เพื่อดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33