ไอเดียเจ๋ง! “มิสแกรนด์นครพนม” พาชุดประเพณีวิ่งควาย คว้ารางวัลชุดชาติพันธุ์ยอดเยี่ยม

การประกวดชุดชาติพันธุ์ ถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่แฟนนางงามต่างรอคอย เพราะทุกปีจะเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ และมีมที่คาดไม่ถึง ทุกชุดยิ่งใหญ่อลังการ ไม่ต่างจากชุดประจำชาติที่นางงาม และทีม PD จัดเต็มมาเพื่ออวดศักยภาพและความพร้อมบนเวทีการประกวด “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026” ซึ่งปีนี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี เจ้าภาพหลัก เปิดทางให้ผู้เข้าประกวด สาดมนต์ขลังในรอบชุดชาติพันธุ์ภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “The Civilization of Central Siam” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และความรุ่งเรืองของอารยธรรมภาคกลาง ผ่านการสร้างสรรค์ชุดประจำถิ่นของผู้เข้าประกวด
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตระการตา และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยผู้เข้าประกวดทั้ง 77 สาวงาม ได้ถ่ายทอดเสน่ห์ของภาคกลางผ่านการออกแบบชุดชาติพันธุ์ที่ผสมผสานศิลปะ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างวิจิตร พร้อมการนำเสนอที่สะท้อนเรื่องราวของชุมชน และรากเหง้าทางวัฒนธรรมได้อย่างน่าประทับใจ เรื่องเล่าหลากหลายตำนาน ถูกนำเสนอบนเวที หลายชุดทำถึงจนขนลุกไปทั้งฮอลล์ โรงแรม วินด์แฮม จอมเทียน พัทยา โดยผลการคัดเลือก “The Civilization of Central Siam” จะมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ชุด และอีก 3 ชุด มาจากผู้เข้าประกวดที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดผ่านเพจ Pattaya The Host City
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 พร้อมตัวแทนเจ้าภาพเมืองพัทยา “ทัศนัย โคตรทอง” และ “ทิพวรรณ พันธุ์แตง” ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นโชว์ทั้ง 77 จังหวัด พิธีกร แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ ประกาศชุดชาติพันธุ์ภาคกลางที่ผ่านเข้ารอบ 15 ชุดได้แก่ มิสแกรนด์ชลบุรี, มิสแกรนด์บุรีรัมย์, มิสแกรนด์ชุมพร, มิสแกรนด์สกลนคร, มิสแกรนด์นครพนม, มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, มิสแกรนด์นครราชสีมา, มิสแกรนด์อุตรดิตถ์, มิสแกรนด์สุรรณบุรี, มิสแกรนด์สระบุรี, มิสแกรนด์ศรีสะเกษ, มิสแกรนด์พังงา, มิสแกรนด์สุรินทร์, มิสแกรนด์ตาก, มิสแกรนด์สมุทรสาคร
จากนั้นให้ผู้ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอชุดของตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง ก่อนจะประกาศผลประกาศผลรางวัล “The Civilization of Central Siam” ชุดชาติพันธุ์ภาคกลางยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่ ชุดพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งศรัทธา ของ มิสแกรนด์ศรีสะเกษ และ ชุดพหุลักษณ์พาหุรัด ของ มิสแกรนด์สกลนคร ส่วนชุดที่ชนะใจกรรมการมากที่สุด ได้แก่ ชุดเกียรติศักดิ์แห่งทุ่งบางพระ ของ มิสแกรนด์นครพนม ชุดที่สะท้อนความเป็นไทยในประเพณีวิ่งควายอันโด่งดัง ออกแบบและตัดเย็บโดย ห้องเสื้อดับเบิ้ลเอส ดีไซน์ นายสุรพันธุ์ แสงเทียร
การประกวดรอบชุดชาติพันธุ์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาทของเวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 ในการส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้เป็นตัวแทนถ่ายทอดความงดงามของท้องถิ่นสู่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ เมืองพัทยาในฐานะ Host City ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสีสัน และตอกย้ำศักยภาพของเมืองในฐานะจุดหมายปลายทางของกิจกรรมระดับประเทศ และระดับโลก