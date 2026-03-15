“เอ๋ มิรา” แท้งลูก! “อ้ายผาแดง” เผยข่าวเศร้า

กลายเป็นข่าวเศร้าที่ทำเอาแฟนคลับต่างพากันส่งกำลังใจให้รัวๆ เมื่อ “อ้ายผาแดง” หรือ “ไวน์ ยุทธพิชัย” สามี “เอ๋ มิรา ชลวิรัลวานิศร์” ได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้สูญเสียลูกในท้องไปอย่างกะทันหัน หลังจากเพิ่งมีข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ คาดเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมา เอ๋ มิรา มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ประกอบกับมีสภาวะความเครียดสะสม
“คนที่อยากมีลูก แค่ขึ้นสองขีดจางๆก็ดีใจมากแล้วแต่เมื่อวานนี้เอ๋มีเลือดออกปวดท้องรุนแรง ลูกผมไม่อยู่แล้วครับ ช่วงนี้เอ๋ร่างกายไม่แข็งแรงความเครียดสะสมความกังวลมีทุกวัน อ้ายก็อยากให้เรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไปเร็วๆ ยังมีกันอยู่อ้ายเชื่อว่าเดี๋ยวน้องก็มาใหม่ ถ้าเราไม่ได้มีลูกด้วยกันจริงๆ อ้ายก็ยังจะอยู่กับเอ๋ไปตลอดชีวิตอ้าย ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีด้วย ฝากเอ็นดูครอบครัวเราด้วยนะครับ🥺 #อ้ายผาแดง #เอ๋มิรา”
ขณะที่ “เอ๋ มิรา” เมนต์ใต้โพสต์ว่า “หนูไม่เป็นไร เจ็บแค่นี้หนูทนได้ หนูรักพี่นะ (อีโมจิเศร้า)”