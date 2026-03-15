xs
xsm
sm
md
lg

“เอ๋ มิรา” แท้งลูก! “อ้ายผาแดง” เผยข่าวเศร้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นข่าวเศร้าที่ทำเอาแฟนคลับต่างพากันส่งกำลังใจให้รัวๆ เมื่อ “อ้ายผาแดง” หรือ “ไวน์ ยุทธพิชัย” สามี “เอ๋ มิรา ชลวิรัลวานิศร์” ได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้สูญเสียลูกในท้องไปอย่างกะทันหัน หลังจากเพิ่งมีข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ คาดเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมา เอ๋ มิรา มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ประกอบกับมีสภาวะความเครียดสะสม

“คนที่อยากมีลูก แค่ขึ้นสองขีดจางๆก็ดีใจมากแล้วแต่เมื่อวานนี้เอ๋มีเลือดออกปวดท้องรุนแรง ลูกผมไม่อยู่แล้วครับ ช่วงนี้เอ๋ร่างกายไม่แข็งแรงความเครียดสะสมความกังวลมีทุกวัน อ้ายก็อยากให้เรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไปเร็วๆ ยังมีกันอยู่อ้ายเชื่อว่าเดี๋ยวน้องก็มาใหม่ ถ้าเราไม่ได้มีลูกด้วยกันจริงๆ อ้ายก็ยังจะอยู่กับเอ๋ไปตลอดชีวิตอ้าย ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีด้วย ฝากเอ็นดูครอบครัวเราด้วยนะครับ🥺 #อ้ายผาแดง #เอ๋มิรา”

ขณะที่ “เอ๋ มิรา” เมนต์ใต้โพสต์ว่า “หนูไม่เป็นไร เจ็บแค่นี้หนูทนได้ หนูรักพี่นะ (อีโมจิเศร้า)”












“เอ๋ มิรา” แท้งลูก! “อ้ายผาแดง” เผยข่าวเศร้า
“เอ๋ มิรา” แท้งลูก! “อ้ายผาแดง” เผยข่าวเศร้า
“เอ๋ มิรา” แท้งลูก! “อ้ายผาแดง” เผยข่าวเศร้า
“เอ๋ มิรา” แท้งลูก! “อ้ายผาแดง” เผยข่าวเศร้า
“เอ๋ มิรา” แท้งลูก! “อ้ายผาแดง” เผยข่าวเศร้า
+1