ดรามาเดือด “เก้า เกริกพล - ครูเคท ภรรยา” เมียไลฟ์ร่ำไห้กลัวถูกพรากลูก เก้ายันถูกทำร้าย - เมียใช้มีดแทงตัวเอง ให้ตัดขาดครอบครัว!

ดรามา “เก้า เกริกพล - ครูเคท ภรรยา” ไลฟ์ทะเลาะเดือด เมียร่ำไห้อยากให้แยกบ้าน กลัวถูกพรากลูก พ้อไม่มีใครปกป้องในประเทศนี้ เก้าไลฟ์โต้ ยันถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย เอามีดแทงตัว ไม่ได้แจ้งตร.จับเมีย ยันไม่ใช่ลูกแหง่ ที่ผ่านมายอมทุกอย่างมาตลอด แต่สิ่งเดียวที่ยอมไม่ได้คือให้ตัดครอบครัว พ้อยอมจนสูญเสียชีวิต แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
-“เก้า เกริกพล” นักร้องชื่อดัง ที่แฟนๆ รู้จักจากการฟีเจอร์ริ่งในเพลง “เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว” ร่วมกับ “ลิลลี่ นารีนาท เชื้อแหลม” น้องสาว “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” คบหากับ “ครูเคท” ชาวต่างชาติ
-ตอนแรกรักหวานชื่นมื่น แต่มีจุดพลิกผัน ทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งที่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องนี้ หลังจากทั้งคู่เปลี่ยนสถานะเป็นสามีภรรยา และมีลูกสุดน่ารักด้วยกัน ก็เริ่มมีดรามาออกมา
-ช่วงปลายปีก่อน เคท ภรรยา ได้โพสต์ว่าเลิกรากับเก้าแล้ว แต่สุดท้ายเคลียร์ใจกันได้ เก้าเผยว่าภรรยามีอารมณ์สวิงจากภาวะหลังคลอด ปรับความเข้าใจกันแล้ว ภรรยายอมรับอายมากที่ได้โพสต์ข้อความนั้นออกไป
-ดรามาเรื่องใหม่ปะทุ หลังล่าสุดครูเคท ไลฟ์สดร่ำไห้ขณะกำลังทะเลาะกับเก้า เกริกพล เผยต้องการเลี้ยงลูกเอง ไม่ชินที่มีญาติอยู่ด้วยในบ้าน เธอต้องการเลี้ยงลูกในแบบของเธอ ต้องการแยกบ้าน
-ในไลฟ์เก้า เกริกพล อุ้มลูกยืนอยู่ใกล้ๆ ปะทะคารมกัน พร้อมบอกให้เธอหยุดไลฟ์ บอกว่าครูเคทป่วย ต้องไปรักษา แต่ครูเคทเถียงว่าเธอไม่ได้ป่วย
-มีช็อตที่ทำแฟนๆ ที่ติดตามไลฟ์ระทึก เพราะมีจังหวะที่เก้าอุ้มลูกออกไปจากห้อง ทำให้เคทร้องไห้หนัก และแพนิก จากนั้นมีเหตุชุลมุนเหมือนทั้งคู่มีการยื้อโทรศัพท์กัน ก่อนไลฟ์จะตัดจบไป
-ครูเคทโพสต์อธิบายสาเหตุต้องไลฟ์สด ถูกคนในบ้านขู่จะพาลูกของเธอไป ทำให้เธอหวาดกลัว มองไม่มีใครสามารถปกป้องเธอและลูกได้ในประเทศนี้ ตัดสินใจมาเล่าเรื่องราวผ่านโซเชียล เพื่อให้รู้สึกว่ายังมีพื้นที่ช่วยปกป้องเธอและลูก
-ย้ำเป็นแค่แม่คนหนึ่งที่พยายามปกป้องลูก ไม่อยากเสียลูกไป ความกลัวนี้หนักมากสำหรับเธอ
-พี่สาวเก้าโพสต์แจงอีกมุม ยืนยันครอบครัวเลือกเงียบ เพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์ และสงสารเก้า เคยเตือนแล้วหากยังมีการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงจะดำเนินคดี
-ยืนยันครอบครัวไม่เคยก้าวก่าย หรือวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวและการเลี้ยงดูลูกของทั้งสองคน ส่วนข่าวลือที่บอกครอบครัวฝ่ายชายจะเอาลูกมาเลี้ยง ไม่เป็นความจริง ยังบอกเก้า หากวันหนึ่งแยกทางกัน ให้เคารพสิทธิ์เคทในฐานะคนอุ้มท้อง เป็นเคทเลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียวได้เลย
-พ่อแม่ของเก้า เสียสละย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปอยู่กรุงเทพฯ นานแล้ว
-ลั่นเชื่อว่าไม่ว่าอยู่ในวัฒนธรรมไหน ไม่มีใครห้ามให้ลูกหยุดรักแม่เมื่อมีภรรยา!
-เก้า ได้แชร์โพสต์พี่สาว ประกาศจะชี้แจงอีกครั้ง แต่ขอพาเคทไปรักษาสภาพจิตใจก่อน
-ครูเคท ออกมาโพสต์ขอโทษครอบครัวเก้า ยืนยันว่าครอบครัวเก้าไม่ได้ทำอะไร และไม่ได้เข้ามายุ่งกับชีวิตคู่ ปัญหาเกิดจากตนเองและสามี มุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน
-เคทต้องการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยว มีแค่ลูกกับสามี แต่เก้าให้ความสำคัญกับครอบครัวใหญ่ พี่น้องใกล้ชิดตามสไตล์คนไทย
-ยอมรับมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด อยากใช้เวลาอยู่กับลูกในพื้นที่สงบ แต่เก้ามองว่าเด็กควรได้เจอผู้คนเยอะๆ เพื่อเรียนรู้การเข้าสังคม
-เคทเกิดมาในครอบครัวเข้มงวด ทำให้เป็นคนคิดมาก
-ยืนยันว่ารักเก้า แต่วันนี้เก้าไปนอนที่อื่น ทำได้แค่รอให้เก้าตัดสินใจ ว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตครอบครัว
-14 มี.ค. เก้าไลฟ์สดเคลียร์ดรามา ยันเรื่องเกิดเพราะไม่เข้าใจกัน ตนพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อเคททุกอย่าง ทุกคนไม่รู้ว่าตนต้องแบกรับขนาดไหน ต้องแบกรับความรู้สึกเอาไว้คนเดียว ยอมเคททุกอย่าง ให้ความสบายใจเคท ให้ความสำคัญ ให้ความรัก คนรอบตัวรู้ดี ไม่ได้ละเลยเรื่องความรักที่ให้เขาเลย
-เคทได้รับการรักษาจากหมอจิตบำบัด ให้กินยา หมอบอกว่าตนคือนักซัปพอร์ต ต้องยอมเคททุกอย่าง แล้ววันนึงจะค่อยๆ ดีขึ้นมา แต่ตนไม่ไหวแล้ว ความรักของคนสองคนต้องปรับเข้าหากัน เข้าใจวัฒนธรรมแตกต่างกัน เข้าใจดี รู้สึกว่าก่อนหน้านี้สามารถเก็บอารมณ์ได้ แต่จะมีบางครั้งที่ไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้ ระเบิดออกมา เพราะเขาไม่ค่อยฟังเหตุผล ทั้งที่ตนพยายามอธิบายด้วยเหตุผล
-อยากพูดในส่วนของตน เพราะคนเข้าใจผิดเยอะมาก แล้วไปด่าแม่ตนทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย มาด่าตนลูกแหง่ แม่ไม่ได้อยู่กับตน ถ้าตนรักตัวเอง ตนคงไม่ยอมทุกอย่าง ยอมจนสูญเสียชีวิตตัวเอง
-ยืนยันไม่บกพร่องในการเป็นพ่อและสามี แต่ไม่ไหวแล้ว ก่อนมาไลฟ์ ก็นั่งคุยด้วยเหตุผล ตนพยายามเข้าใจเคทที่สุด
-แม่ไม่ได้ยุ่งอะไรด้วย แม่ซัปพอร์ตเคทดีมาก แม่ให้ความสบายใจเคททุกอย่าง
-ตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้ ช่วงสองเดือนแรก เคทมีทำคอนเทนต์กับแม่บ้าง แต่ก็มีส่วนที่ไม่เข้าใจกันหลายอย่าง แม่ช่วยสลับกันดูแลตอนกลางคืนและตอนเช้า ก็เลี้ยงด้วยกัน ตนอาจไม่ได้ทำอะไรเยอะในช่วงเดือนแรก แม่ช่วยเลี้ยงลูกตอนเคทไม่ไหว เคทรู้สึกเหนื่อย เอาลูกมาฝากแม่ แม่ไม่เคยเข้ามาจุ้นจ้าน หลังสองเดือน เคทอยากเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูก แม่ก็ขึ้นไปกรุงเทพฯ ช่วยเลี้ยงหลานอีกคน
-ตอนนี้มึนและเบลอ สำหรับทุกคนที่คิดว่าตนเป็นลูกแหง่ ทำไมไม่อยู่กันสามคน ทำไมไม่แยกบ้าน อยากบอกว่าแยกกันมานานแล้ว เป็นปัญหาที่เราสองคนไม่เข้าใจกัน ไม่เกี่ยวกับครอบครัวหรือแม่ของตน วอนเสพข่าวให้ดีๆ ครอบครัวไม่ได้มายุ่งเลย
-เรื่องเอาลูกมาเลี้ยงไม่ใช่ความจริง ครอบครัวตนไม่ได้จะเอาหลานมาเลี้ยง ทุกคนเคารพในการเป็นแม่ของเคท ตนก็บอกว่าถ้าแยกทางกัน ปรับกันไม่ได้ ก็จะให้ลูกไปอยู่กับเขา แล้วตนค่อยไปเจอลูก ไม่มีใครเอาลูกไปจากเคท เมียอาจคิดเยอะ กังวลเกินไป วิตกกังวลเกินไป
-เรื่องแยกบ้าน 1 ปี 3 ครั้งสามารถเอาหลานไปเจอแม่หรือญาติฝั่งตนได้ หรือปีหนึ่งครั้งก็ได้ แต่เขาบอกว่าไม่ให้ลูกเจอแม่ตนเลยตลอดชีวิต!
-ตนโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น มีญาติพี่น้อง แค่อยากให้ลูกได้รับวัฒนธรรมไทยบ้าง ไม่ได้ต้องการอะไรเลย ไม่ได้ต้องการให้ลูกเข้าสังคมตลอดเวลา แค่นานๆ ทีเจอครั้ง อะไรแบบนี้
-เคทมีภาวะซึมเศร้าและไม่เข้าใจในวัฒนธรรม กับมายด์เซ็ตที่ต้องเปลี่ยนกันด้วย ได้รับการรักษาจากหมอจิตบำบัด และกินยา วันที่ทะเลาะกันแล้วเคทไลฟ์ ก็อยากให้เมียไปรักษา แต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอ ก็เกิดเรื่องกันเกิดขึ้น
-เคทบอกว่าตนไม่รักเขา พูดตรงๆ รักเขา ให้ความสำคัญกับเขามาก ยอมเขาที่สุดที่ผู้ชายจะยอมได้แล้ว เหลือแค่เรื่องเดียวที่ผมต้องยอมเคทคือตัดครอบครัว
-ระหว่างเคทไลฟ์ไม่มีการทำร้าย ตร.มาที่บ้านเพราะเราทะเลาะกันเสียงดัง ทะเลาะรุนแรง แต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเคทเลย มีแต่เคทที่มาทำร้ายร่างกายตน
-ต้องให้คนกลางมาอยู่ด้วย คืออาของตน เพราะทะเลาะกันรุนแรง ทำลายข้าวของ ให้อามาที่บ้าน ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ทัน เพราะอยู่ที่บ้านกันแค่ 3 คน
-เอาตร.มาที่บ้าน เพราะเขาทำร้ายร่างกายตน และเอามีดแทงตัวเอง ดีที่วิ่งไปจับมือเขาไว้ทัน ลั่นไม่ได้แจ้งจับเมียเลย อยู่กับเขาตลอดเวลา ไม่ได้ให้ตร.ลากเมียไป
-ไม่ได้แฉเมีย และไม่ใช่คอนเทนต์ ตนคิดว่าตนโตพอ คนภายนอกไม่ได้รู้เรื่องภายในครอบครัว ตนไม่ได้แฉ แต่อยากปกป้องในส่วนของตนบ้าง มีปัญหาเยอะมาก แต่เลือกที่จะไม่พูด
-ถอนหายใจขอไม่พูดเรื่องซึมเศร้าหลังคลอด พร้อมเล่าว่าตนคบกับภรรยามา 1 ปี ยังไม่ได้รู้จักกันดี ไม่ได้เข้าใจกันดี ไม่ได้แพลนมีลูก ตอนนั้นยอมรับว่ายังเด็กในการใช้ชีวิตหลายๆ อย่าง แต่พยายามปรับเปลี่ยนเพื่อเคทมาตลอด พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตลอด