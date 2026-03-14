“โบว์ เมลดา” มีมดลูก 2 อัน แต่มีไตแค่ข้างเดียว ประจำเดือนมาเกือบทุกวัน สุดท้ายตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์

เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงสายพิเศษที่ไม่ว่าจะทำอะไร ชื่อของ “โบว์ เมลดา สุศรี” มักจะอยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆ ของผู้หญิงยุคใหม่ ในการใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองชนิดที่ดาราบางคนยังไม่กล้า และนี่แหละคือเสน่ห์อย่างนึง ล่าสุดในรายการ คุยกับอุ๋ย เจ้าตัวก็ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองมีร่างกายที่พิเศษ เพราะมีมดลูก 2 อัน แต่มีไตข้างเดียว แถมต้องเผชิญเป็นประจำเดือนแทบจะทุกวัน จนสุดท้ายตรวจพบว่าเป็นช็อกโกแลตซีสต์
“เพราะว่าโบว์มีร่างกายพิเศษ โบว์มีมดลูกแฝด มีมดลูกสองอัน แต่มีปิ๊อันเดียว มีไตอันเดียว พอมดลูกกับไตเป็นเพื่อนกัน ในร่างกายเรา เป็นมาตั้งแต่กำเนิด เพิ่งมารู้ว่าตอนที่ตัวเองเป็นช็อกโกแลตซีสต์ พอเคยเป็นประจำเดือนมาเยอะมาก เป็นนาน และก่อนที่จะผ่า ตอนเด็กๆ เหมือนบ้านเป็นโรงงานผลิตผ้าอนามัย ใส่มันทุกวัน ไม่เคยแบบว่าวันไหนจะไม่มีเมนส์ คือมีมันทุกวัน ปวดท้องมาก ก็เลยกลายเป็นเด็กที่ทนความเจ็บปวดได้ดี
เวลาไปหาหมอ หมอเขาตรวจเรา เขาจะถามว่าเราเจ็บไหม โบว์รู้สึกเฉยๆ ทั้งๆ ที่มันเกินลิมิตของคนที่ควรจะเจ็บแล้ว มารู้อีกทีตัวเองเป็นลมในห้องน้ำ ปวดท้องมากๆ แม่ก็สงสัยว่าทำไมมันนานจัง เห็นลูกตัวเองนอนขดอยู่ตรงพรมเช็ดเท้า หนูสามารถขดอยู่ในนั้นได้ แล้วก็กอดขวดน้ำ มันไม่ไหว แม่ก็เลยพาไปโรงพยาบาล ก็เลยตรวจเจอว่าเป็นช็อกโกแลตซีสต์ ผ่าวันนั้น ซึ่งวันนั้นที่ผ่าหมอหาช็อกโกแลตซีสต์ไม่เจอ สรุปว่ามันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกมดลูกหนึ่ง แอบอยู่ ก็เลยทำให้รู้ว่าตัวเองมีมดลูกแฝด”