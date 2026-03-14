เปิดประสบการณ์ “ต้าห์อู๋” โดนหลอกลงทุนสูญเงินกว่าครึ่งล้าน! ลั่นคนเป็นเหยื่อไม่ได้โง่ แต่แค่มิจฉาชีพมีวิธีที่ทำให้น่าเชื่อ

ไม่ว่าจะคนในระดับไหน หรือทำอาชีพอะไร ก็อาจจะไม่ทัน “มิจฉาชีพ” เพราะคนพวกนี้จะมีวิธีในการหลอกลวงเพื่อจะเอาทรัพย์สินไปให้ได้ ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม ล่าสุด “ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว” ก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ ว่าปีที่แล้วก็เพิ่งถูกหลอกให้ลงทุน แม้จะศึกษามาดีแล้วก็ตาม แต่ก็สูญเงินไปกว่าครึ่งล้าน ยอมรับว่าคนที่ตกเป็นเหงื่อไม่ได้โง่ แต่มิจฯ มักจะมีวิธีสร้างความน่าเชื่อถือจนทำให้หลายคนเสียเงินไปแล้วนักต่อนัก
“ปีที่แล้วผมเริ่มสนใจการลงทุนมากขึ้น จากหุ้นไทย หุ้นอเมริกา แล้วก็เริ่มศึกษา Bitcoin ครับ
พอเริ่มศึกษา Bitcoin ก็จะหาความรู้ไปเรื่อยๆ ทั้งอ่านข่าว ดูวิเคราะห์ รวมถึงดูคลิปใน TikTok ของช่องต่างประเทศช่องหนึ่งที่ให้ความรู้เรื่อง Bitcoin ผมก็ตามดูอยู่พักใหญ่ แล้วก็ชอบอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปด้วย
วันหนึ่งผมไปเห็นแอ็กเคานต์หนึ่งในคอมเมนต์ชื่อ รูปโปรไฟล์ ทุกอย่างเหมือนเจ้าของช่องนั้นเป๊ะ เขาบอกให้แอด Telegram เข้าไปในกลุ่ม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ตอนนั้นผมคิดว่า ก็แค่อยากเข้าไปดูข่าว ดูมุมมองเพิ่มเท่านั้นเอง พอเข้าไปในกลุ่ม ก็เริ่มมีอะไรที่ดูน่าสนใจขึ้นมาเรื่อย ๆ เช่นพวก Inside trader, Copy trader หรือให้ใช้ Private broker ของเขา
ตอนนั้นต้องยอมรับว่า ผมทำงานหนักมาก แล้วก็ไม่ได้กรองข้อมูลดีพอ เลยลองสมัครดู
ซึ่งต้องบอกว่ามันทำมาเนียนมากจริงๆ รู้ตัวอีกทีคือตอนที่ผมโอน Bitcoin เข้าไปใน broker นั้น มูลค่าประมาณ 600,000 บาท หลังจากโอนไปสักพัก พอผมจะถอนเงินออก
ระบบก็ขึ้นว่า “ยังไม่ถึง limit ที่สามารถถอนเงินได้”
ตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกทันทีว่า มันแปลกๆ แล้วก็เริ่มเข้าใจเลยว่าน่าจะโดน Scam แล้ว หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรอีก เพราะมันเป็นสแกมจากต่างประเทศ บัญชีปลอมยังทักมาตามอยู่ประมาณ 2 อาทิตย์ แล้วก็หายไปพร้อมกับเว็บไซต์ที่ปิดตัวไป
บทเรียนครั้งนี้ราคา 600,000 บาทครับ ใครจะบอกว่าผมพลาดก็คงพลาดจริง ๆ แต่จากประสบการณ์นี้ ผมเลยเข้าใจเลยว่า หลายครั้งคนที่โดนไม่ได้โง่ แต่มิจฉาชีพมันรู้วิธีทำให้ทุกอย่างดู 'น่าเชื่อ' มากๆ”