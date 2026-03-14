วงในเม้าท์แรง! ใครไม่ฟิต ไม่มีสิทธิ์ใกล้ “อั้ม อธิชาติ”

ช่วงนี้พระเอกสายสุขภาพควบตำแหน่งบอสใหญ่แบรนด์ATIS อั้ม อธิชาติ เหมือนเปิดโหมดโค้ชฟิตเนสส่วนตัวแบบไม่รู้ตัว เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คนรอบข้างเป็นต้องโดนชวนหรือโดนลากไปออกกำลังกายด้วยกันแทบทั้งหมด ตั้งแต่คุณแม่สุดที่รัก ทีมงานในบริษัท ไปจนถึงเพื่อนพ้องในวงการ
ล่าสุดรวมแก๊งไปวิ่ง Easy Run กับสาวหุ่นเป๊ะ เอมมี่ มรกต ที่หลายคนแซวว่า แค่ชื่อว่า Easy แต่สปีดพี่อั้มคือจริงจังมาก งานนี้เพื่อนร่วมแก๊งได้เหงื่อกันถ้วนหน้า บางคนถึงกับบอกว่า “วิ่งตามพี่อั้มที รู้เลยว่าต้องกลับไปซ้อมเพิ่ม”
ความฟิตยังไม่หยุดแค่นั้น เพราะทริปล่าสุดที่บินพาตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ ATIS ไปเที่ยวถึงประเทศจีน เจ้าตัวก็ยังไม่วายตื่นเช้าออกไปวิ่งต่อ เรียกว่าเที่ยวก็ต้องเที่ยว แต่สุขภาพต้องมาก่อนเสมอ
วงในเลยเม้าท์กันสนั่นว่า ใครได้อยู่ใกล้อั้ม ได้สุขภาพดีขึ้นแบบอัตโนมัติ น้ำหนักลง กล้ามขึ้น วินัยมาเต็ม!เพราะว่างเมื่อไหร่อั้มชวนแต่ออกกำลังกายจ้า
สรุปเลย… ใครอยากสนิทอั้ม อธิชาติเตรียมรองเท้าวิ่งไว้ ฟิตร่างกายให้พร้อม แล้วไป Easy Run กัน!