“ทุกวินาที ทำด้วยหัวใจ กับ 16 รางวัลแห่งคุณค่า” งานประกาศผลรางวัล “ไนน์เอ็นฯอวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phanich”

“ทุกวินาที ทำด้วยหัวใจ” บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล จัดงานประกาศผลรางวัล “ไนน์เอ็นฯ อวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phanich” ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยงานประกาศรางวัลหน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม “NINEENTERTAIN AWARDS” จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจ แรงใจ ให้กับนักแสดง ศิลปินในวงการบันเทิงหลากหลายสาขาซึ่งในปีนี้ทางงานได้รับเกียรติจากศิลปิน นักแสดง อินฟลูฯ เซเลป พร้อมผู้เข้าชิงแต่ละสาขา และแขกผู้มีเกียรติในวงการบันเทิง มาร่วมเดินพรมม่วงกันเนืองแน่น
บรรยากาศด้านในฮอลล์เริ่มต้นอย่างอบอุ่นเมื่อเปิดเวทีด้วย “ด้วยหัวใจ Heart of Thainess” โชว์แรกจาก ทีมโขน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ F. Hero X อิงฟ้า วราหะ หลังจากนั้นเชียร์ ทิฆัมพร และ ท็อป ทศพล ขึ้นมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานประกาศผลรางวัลครั้งนี้ โดยรางวัลแรกเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของคนบันเทิง ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ “รางวัลบันเทิงเทิดธรรม” ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคือต้องมีผลงานคุณภาพและคุณธรรมความดีเป็นที่ประจักษ์และสาธารณชน โดย แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ รับหน้าที่มาเป็นผู้ประกาศผลรางวัล โดยรางวัลบันเทิงเทิดธรรมปี 2026 ผู้ที่ได้รับคือ ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณรานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และต่อเนื่องด้วย 3 รางวัลอันทรงคุณค่า เริ่มด้วยครอบครัว บอย ปกรณ์-ภัทร์-วันใหม่พร้อมใจกันขึ้นมาประกาศรางวัลครอบครัวแห่งปี และผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้คือ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยคุณสมหมาย สุวรรณวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อด้วยรางวัลบุคคลเบื้องหลังแห่งปี ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ผู้ออกแบบประติมากรรมรางวัลไนน์เอ็นฯอวอร์ด ขึ้นมาประกาศรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลคือ วรายุฑ มิลินทจินดา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขึ้นมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี และมอส มัดจุก-มายด์ พร้อมด้วย ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ร่วมใจกันขึ้นมาประกาศรางวัลพิธีกรแห่งปี ซึ่ง กรกันต์ สุทธิโกเศศ เป็นผู้คว้ารางวัลนี้ไปครอง โดยมีคุณสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบดอกไม้ ก่อนเข้าสู่ผลรางวัลต่อไปพบกับโชว์จาก วง V-Trio, กัน นภัทร และเติ้ล-เฟิร์สวัน ใน “Melody of our heart” และเข้าสู่การประกาศผลช่วงต่อไป กับผลรางวัลทีมสร้างสรรค์แห่งปี ซึ่งทีมพิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนยกทัพขึ้นมาร่วมประกาศรางวัล ให้กับทีมสร้างสรรค์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สัตยาพาลี โดย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติมอบดอกไม้แสดงความยินดี ต่อกันด้วยผลรางวัลพิเศษ Thai Global Rising Star โดย โอปอล์ สุชาตาและไมค์ พิรัชต์ พร้อมใจกันขึ้นมาประกาศรางวัลนี้ ซึ่ง พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร คว้ารางวัลนี้ไปครอง และ คุณปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช ขึ้นมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ตามมาด้วยผลรางวัลภาพยนตร์แห่งปี ได้แก่ พระแท้คนเก๊ ซึ่ง จา พนม และแก๊งสตันท์แมน ขึ้นมาประกาศรางวัล โดยคุณญาดา กาศยปนันทน์ กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขึ้นมอบดอกไม้แสดงความยินดี ปิดท้ายในช่วงนี้ เบนซ์ พรชิตา และธัญญ่า ขึ้นมาประกาศรางวัลให้กับซีรีส์สงครามส่งด่วน ซึ่งคว้ารางวัลซีรีส์แห่งปี โดยมีคุณปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้เกียรติขึ้นมอบดอกไม้แสดงความยินดี
พักเบรคการลุ้นผลรางวัลด้วยโชว์เพลงแห่งปีจากวง MEAN พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ ต้าห์อู๋ และ บูม สหรัฐ ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์เลยทีเดียว งานนี้พอโชว์จบทั้งหมดขอร่วมกันประกาศผลรางวัลเพลงแห่งปี ซึ่งเพลงกุหลาบ ที่ถ่ายทอดโดย F. HERO ft. ก้านตองทุ่งเงิน x SARAN คว้ารางวัลนี้ไปครอง โดย คุณไฮด์ ศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์ และ คุณปุ๊ พัชริญภรณ์ นาทองบ่อจรัส พิธีกรรายการ 360 องศา นิวโชว์ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดีต่อกันด้วยผลรางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปี งานนี้นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติ คิน-นอร์ท-ทีม ร่วมใจกันมาประกาศรางวัลให้กับ PERSES ที่ได้รับรางวัลนี้ โดยคุณภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร สำนักยุทธศาสตร์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ขึ้นมอบดอกไม้แสดงความยินดี และ ใบเตย สุธีวันพร้อมด้วยรัชโยธิน เพ็งจันทรา ขึ้นมาประกาศรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปี ซึ่ง เจฟ ซาเตอร์ ได้รับรางวัลนี้ไปครอง ต่อด้วยรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี โดยสองหนุ่มหล่อมากความสามารถ ฟิล์ม ธนภัทร และ เทศน์ ไมรอน ร่วมประกาศผล ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี ได้แก่ วรรณรท สนธิไชย โดย คุณสุธีตา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยผู้ได้รับรางวัลนักแสดงชายแห่งปี ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ คว้าไปครอง โดยนักแสดงมากฝีมือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ มาประกาศรางวัลและน้องฉัตร-ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ มอบดอกไม้แสดงความยินดี และพบกับ The new wave of Thainess โชว์จาก เอ็นจอย-จูน, เฟิร์ส-ข้าวตัง, เก่ง+น้ำปิง, FELIZZ, VIIS , Perses คงไม่ต้องบอกว่าแฟนคลับเปล่งประกายเสียงกรี๊ดขนาดไหน ไม่ต้องหลับตานึกเลย สนั่นฮอลล์แบบระรัว และเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการประกาศ งานนี้น้องณิรินกับน้องแสนดี มาโชว์ความสามารถที่ทำเอาพี่ป้าน้าอาเอ็นดูเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็ก จบปุ๊ปหนิงปณิตาและโอ๋ภัคจิราคุณแม่คนเก่งขึ้นมาร่วมแจมกับสองสาวร่วมประกาศรางวัลผลรางวัล Shining Star of the year ซึ่งผู้ได้รับรางวัลคือ หฤษฎ์ บัวย้อย-นภัสกร ปิงเมือง โดย คุณปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี และรางวัลคู่จิ้นแห่งปี ได้แก่ สโรชาจันทร์กิมฮะ-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง ซึ่ง นิว ชยภัค, โป๊ป มนธภูมิ, เลออน เซ็ค, พีเจ มหิดล จาก Gel Boys ร่วมประกาศรางวัล ปิดท้ายด้วย เปิ้ล นาครและจูน กษมา ควงคู่กันมาประกาศผลรางวัลให้กับผู้ได้รางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่ง ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ คว้ารางวัลนี้ไปครอง โดย คุณปิยะ เศวตพิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด มอบดอกไม้ให้กับซี พฤกษ์ พานิช ผู้ขึ้นรับรางวัลแทน
"ไนน์เอ็นฯอวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phanich" Rise of Thainess เปล่งประกายความเป็นไทยสู่สากล ติดตามย้อนหลังทุกวินาทีแห่งความประทับใจได้ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ทาง ช่อง 9 กด 30