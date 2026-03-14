ผิวใสไม่ใช่แค่ทาครีม แต่เริ่มตั้งแต่การล้างหน้า นีเวีย ตอกย้ำผู้นำสกินแคร์ เปิดตัว “NIVEA Derma Acne Care Micellar Water +5% Serum” ครั้งแรกของนวัตกรรมไมเซลล่าผสานเซรั่ม พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “ตู ต้นตะวัน”

นีเวีย (NIVEA) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลผิวหน้า เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “NIVEA Derma Acne Care Micellar Water +5% Serum” ไมเซลล่าวอเตอร์สูตรใหม่ที่ผสานเซรั่มเข้มข้นถึง 5% เพื่อมอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดพร้อมการบำรุงผิวในขั้นตอนเดียว ยกระดับการทำความสะอาดผิวให้มากกว่าการลบเมคอัพ และยังช่วยดูแลปัญหาผิวไปพร้อมกัน โดยจัดงาน “NIVEA : The 1st SERUM-INFUSED MICELLAR” ที่จำลองโลกแห่งนวัตกรรมการดูแลผิวของนีเวียอย่างเต็มรูปแบบ และเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด “ตู – ต้นตะวัน ตันติเวชกุล” มาร่วมถ่ายทอดพลังของผิวใสมั่นใจในแบบฉบับคนรุ่นใหม่
NIVEA Derma Acne Care Micellar Water +5% Serum ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาสิวและผิวมันโดยเฉพาะ ด้วยนวัตกรรม Serum-Infused Micellar Technology ที่ผสานพลังการทำความสะอาดของไมเซลล่ากับเซรั่มบำรุงผิวเข้มข้น ช่วยลบเมคอัพกันน้ำ สิ่งสกปรก และมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลผิวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งความมันหรือความเหนอะหนะบนผิว สูตรนี้ยังอุดมด้วย Salicylic Acid, PHA และ Niacinamide ที่ช่วยลดการอุดตันของรูขุมขน ลดสิวและรอยสิว พร้อมควบคุมความมันส่วนเกิน ช่วยให้ผิวดูสะอาดใส เรียบเนียน และดูเคลียร์ขึ้นในเวลาเพียง 7 วัน
นอกจากสูตรสำหรับผิวเป็นสิวง่ายแล้ว นีเวียยังเปิดตัว NIVEA Micellar Water Soothing อีกหนึ่งสูตรที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายและผิวบอบบาง ด้วยส่วนผสมของ Panthenol และ Licorice Extract ที่ช่วยปลอบประโลมผิว ลดการระคายเคือง และเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมช่วยทำความสะอาดเมคอัพและสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงความอ่อนโยนต่อผิว ทำให้ผิวรู้สึกสะอาด สดชื่น และไม่แห้งตึงหลังการใช้
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวนวัตกรรมครั้งนี้ นีเวียได้จัดงานเปิดตัวที่จำลองโลกแห่งนวัตกรรมการดูแลผิวของ นีเวียให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด “ตู – ต้นตะวัน ตันติเวชกุล” นักแสดงและศิลปินรุ่นใหม่ที่มาร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ของผิวใสมั่นใจในแบบฉบับคนรุ่นใหม่ โดยภายในงาน ตูได้ร่วมพูดคุยบนเวทีถึงเบื้องหลังการถ่ายทำแคมเปญ พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลผิวในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของขั้นตอนการทำความสะอาดผิวที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีผิวสุขภาพดี
ภายในงานถูกออกแบบให้เสมือนห้องแห่งนวัตกรรมผิวใสสะอาดสุขภาพดี ที่สะท้อนการวิจัยและพัฒนาสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ของนีเวีย โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ Advance in Micellar Technology ซึ่งประกอบด้วย 2 โซนหลัก โดยแสดงเทคโนโลยีและแนวคิดเบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมเซลล่าสูตรใหม่ ซึ่งผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีการทำความสะอาดผิวที่ผสานการบำรุงผิวเข้าด้วยกันอย่างล้ำสมัย
ส่วนโซนที่ 2 เป็นโซน ที่เปิดโอกาสให้ทดลองผลิตภัณฑ์จริง พร้อมกิจกรรมทดสอบการลบเมคอัพกันน้ำ ผ่านกล้อง UV Camera ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการทำความสะอาดได้อย่างหมดจดไม่ทิ้งคราบสกปรกใดๆ ไว้บนผิว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้างสีสันและความสนุกให้กับผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น Talk Session จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าและการทำความสะอาดผิวอย่างถูกวิธี รวมถึงโชว์สุดพิเศษจาก Drag Queen Performance ที่สร้างความตื่นตาให้กับเวที ก่อนจะเข้าสู่ช่วง The Wipe-Off Moment ที่พิสูจน์ประสิทธิภาพการลบเมคอัพกันน้ำของผลิตภัณฑ์แบบสด ๆ บนเวที เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังการทำความสะอาดที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและความมัน โดยไม่ทิ้งความเหนอะหนะบนผิว
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง นีเวียยังคงมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะในหมวดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและการทำความสะอาดผิว การเปิดตัว NIVEA Derma Acne Care Micellar Water +5% Serum ในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านสกินแคร์ของแบรนด์ แต่ยังตอกย้ำบทบาทของนีเวียในฐานะหนึ่งในแบรนด์ผู้นำด้านการดูแลผิวที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลกมาอย่างยาวนานอีกด้วย