"อันปัน" เด็กไทยหนึ่งเดียวในโปรเจ็กต์ ChoCo1&2

เป็นที่รู้จักขึ้นมาจากการ Cover "ลิซ่า แบล็กพิ้งค์" ตอนนี้สาวไทยวัย 15 อย่าง "อันปัน" ฐตรศภรณ์ ภูวเศรษฐาวัฒน์ ก็เดินตามรอยรุ่นพี่นักร้องดังระดับโลกไปอีกก้าวกับงานเปิดตัวที่ชื่อ GIMME
โดยซิงเกิ้ลดังกล่าวเป็นงานในนามของ ChoCo1&2 ภายใต้สังกัด ChoCo Entertainment ซึ่งเป็นการคัดจากเด็กฝึกของค่ายฝ่ายชาย ChoCo1 และฝ่ายหญิง ChoCo2 ประกอบไปด้วย 3 สมาชิกเกาหลีอย่าง Yechan, Taejo, Kim Yunji และสาวไทยหนึ่งเดียวอย่างอันปัน
GIMME ถูกปล่อยออกมาร่วม 2 สัปดาห์โดยมียอดวิวในช่องยูทูบของค่ายที่ล้านกว่าๆ ขณะที่เสียงตอบรับก็มีทั้งชมและติติง โดยหลายคนชอบในความแปลกของวงที่เป็นการรวมกันของหญิง-ชาย ส่วนตัวเพลงบางส่วนมองว่ายังหนักแน่นไม่พอและไปเน้นคำว่า GIMME จนมากไป