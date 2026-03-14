“สุรชัย” เดือดจัดซัดกลับลูกชาย “ร็อคกี้” น่ารังเกียจ ไล่ไปเปลี่ยนนามสกุล ไม่เหลืออภิชาตบุตร

เรียกว่าเปิดศึกสายเลือดกันแล้วสำหรับ “สุรชัย สมบัติเจริญ” และลูกชาย “ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ” หลังจากที่คนเป็นพ่อสุรชัย ออกมาเปิดเผยว่ามีภรรยาอีกคน “ไดอาน่า พนิดา สมบัติเจริญ” ที่จดทะเบียนสมรสที่อเมริกามาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 มีลูกด้วยกัน 1 คนทำแฟนเพลงสงสัย แล้วครอบครัวที่เมืองไทย คือยังไง เป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อน?
ท่านกลางกระแสฮือฮา คุณแม่ “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์” ภรรยาที่ไทย ซึ่งเป็นคุณแม่ของร็อคกี้ ก็มีการสวนกลับอดีตสามีเช่นกัน รวมถึงร็อคกี้ด้วย “อยากมีที่ยืนในสังคม แต่ยิ่งทำ ยิ่งเหมือนประจานตัวเอง เขียนแคปชั่นเดือดปุดระบุว่า “#ฟอกยังไงก็ไม่หายเหม็น #ผีเน่ากับโลงผุ #ไปที่ชอบที่ชอบอย่าได้มาจองเวรเลย” รวมทั้งได้โพสต์อีกว่า “ความสุขในวันที่เจ้ากรรมนายเวรปล่อยมือ #ไปที่ชอบที่ชอบ #ทิ้งคือตั้งใจหายคือไม่เจตนา #ความจริงมีหนึ่งเดียว”
ทำ คนเป็นพ่อ อย่าง สุรชัย เดือดจัดซัดกลับร็อคกี้ ลูกชาย น่ารังเกียจ ไล่ให้ไปเปลี่ยนนามสกุล
“โอ้พระเจ้าฟ้าดินเป็นอะไรไปหนอ ไม่เหลือแม้แต่กระทั่งคำว่าอภิชาตบุตรที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
เมื่อบุคคลที่ถูกคนขนานนามว่า 'ลูก' สุรบดินทร์ กลับดูถูกด้อยค่า สบถออกมา ว่า 'พ่อ' หรือ(ผู้ปกครอง) ที่คุณใช้คำนี้ กับผมมาโดยตลอดในสังคม
ไม่มีปัญญาทำโซเชียลมีเดียได้ จะฟอกเท่าไหร่ ก็ไม่มีวันหมดเหม็น แถมยังไปกล่าวหาคนอื่น ว่าเป็นต้นเหตุ แห่งการที่จะต้องมีตัวตน คนที่คุณกล่าวหาเขา เขาอยู่เลยตรงนั้นไปแล้ว แม่ของคุณก็รู้ดี รู้มาตลอด
ผีเน่ากับโลงผุมันคือคุณ ผมนึกไม่ออกจริงๆ ว่าคุณใช้ลูกผมหรือเปล่า มิน่าล่ะ ในสังคมคุณมักจะเรียกผมว่า 'ผู้ปกครอง' ผมว่าไม่น่าใช่นะ สงสัยมานานแล้วแม้แต่แม่ผม ญาติพี่น้องผม ก็ไม่เคยคิดเลยว่าคุณเป็นลูกผม คุณเชื่อไหม เขาตายไปแล้ว ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาคงยืนยันได้ หรือคนที่ยังอยู่ก็ไปถามเขาดูสิ คุณควรจะเปลี่ยนนามสกุลซะเถอะ ผมรังเกียจวีรกรรมของคุณมากที่คุณทำกับผม ผมไม่อยากสาวไส้ แต่คิดอีกที บางทีมันก็ดีนะ ไส้ผม มันจะได้สะอาด ซักกะทีนึง ผมถูกรังแกโดนด่าคนกล่าวหา ผมแก้วิกิพีเดีย ผมไม่ต้องลงทุน ทำเองได้
'คำว่าหน้าที่กับภาระ' มันทำให้ผมเจ็บปวดมาก คงไม่มีใครรู้ จากนี้ไปชาวบ้านเขาจะรู้เสียทีนึง ไอ้ที่คุณปากดีและด่าคนได้เนี่ย การศึกษาไม่ให้ประโยชน์กับคุณเลย เสียแรง เสียดายหยาดเหงื่อผม ผมก็มีความรู้ แล้วก็มากกว่าคุณด้วย และไม่เคยเนรคุณด่าสถาบัน เหมือนกับคุณ วีรกรรมของคุณเยอะ เอาไว้ขอต่อภาค 2”