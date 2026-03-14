“เชอรี่ เข็มอัปสร” ดีใจคนชมสวยตลอดกาลเหมือน “อั้ม พัชราภา” เปิดสูตรกินง่ายๆ สายธรรมชาติ ไม่ทานของแปรรูป

“เชอรี่ เข็มอัปสร” ดีใจคนชมสวยตลอดกาล เหมือน “อั้ม พัชราภา” เผยไลฟ์สไตล์การกินง่ายๆ แต่อาจจะยากสำหรับคนอื่น ไม่ทานของแปรรูป ไม่ดื่มน้ำอัดลม และปรุงรสน้อยที่สุด กินปิ้งย่างไม่จิ้ม และปลูกผักกินเอง ทำมา 20 กว่าปีแล้ว เปลี่ยนตั้งแต่คุณแม่ป่วย ดูแลตัวเองอย่างดี คุมแคลอรี่ ออกกำลังกาย 6 วันต่อสัปดาห์
เรียกว่าเป็นนางเอกสายเฮลตี้ตัวจริง สำหรับนักแสดงมากฝีมือ “เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ” ที่ดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองอย่างดี เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีพลังเยียวยา ถ้าเลือกอาหารที่ปลอดสารหรือปรุงน้อย โดยเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้ฟัง หลังมาร่วมในงานเปิดตลาด “AumAum” ครั้งที่ 7 ของพี่สาวคนสวย “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”ที่ชั้น 1 แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา พร้อมเผยว่าดีใจมาก ที่คนมองว่าเป็นแก๊งนางเอกที่สวยตลอดกาลเหมือนกัน
“ไม่ค่อยทานแปรรูป ไม่ทานน้ำอัดลมเท่าไหร่ แล้วก็เหมือนตอนหลังๆ น้ำหวานอะไรก็ไม่ค่อยทาน เหมือนทานที่มันมาจากธรรมชาติค่ะทำเป็นประจำค่ะ แต่ว่ามันก็จะมีวันที่เราออกไปทานกับเพื่อน แล้วเราก็ทานน่ะ แต่ว่าก็จะกลับมาอยู่ในภาวะปกติ เวลาที่เราทำแล้วมันไม่รบกวนใคร”
เริ่มเปลี่ยนมากินแบบนี้ ตั้งแต่คุณแม่ไม่สบาย
“เริ่มตั้งแต่ตอนคุณแม่ไม่สบาย แล้วก็คุณพ่อก็เลยให้เราดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งมัน 20 กว่าปีมาแล้วนะคะ แต่ว่าตอนนั้นมันก็จะมีลองผิดลองถูก เราลองทานอาหารที่มันหลากหลายมากเลยค่ะ มีช่วงที่เป็นแบบมังสวิรัติเลย 2 ปี แล้วสุขภาพมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแบบไหน เราก็คอยสังเกตร่างกาย เพราะเชอรี่รู้สึกว่าเวลาที่เราจะทานแบบไหน คนอื่นอาจจะบอกว่ามันดีกับเขา แต่ว่าเราต้องดูด้วยว่ามันดีกับเราหรือเปล่า ยิ่งยุคนี้มันจะมีการทานที่หลากหลายมาก แต่ละคนมันก็อาจจะเหมาะไม่เหมือนกัน ก็ลองไปสังเกตดู ว่าทานแบบไหนที่เรารู้สึกว่าสุขภาพเราดี แล้วทานแล้วเรามีพลัง”
เชื่อว่าธรรมชาติมีพลังเยียวยา
“เชอรี่ชื่อเรื่องธรรมชาติ ว่าเขามีพลังในการเยียวยา ถ้าเราแบบเลือกอาหารที่มันปลอดสารเท่าที่เราจะทำได้ หรือว่าปรุงน้อยหน่อย เวลาทุกคนเห็นเชอรี่ทานแล้วก็จะแบบ มันอร่อยเหรอ แต่ว่ามันอร่อยสำหรับเรา เราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดี ที่ทานอะไรก็อร่อย บางทีอาหารเช้าง่ายๆ ก็มีทำเองบ้าง แล้วก็มีน้องแม่บ้านที่ช่วยทำให้ เขาก็จะรู้สึกว่าง่ายมากเลยดูแลเชอรี่ เพราะว่าทานอาหารที่มันง่าย ปรุงง่ายๆ แล้วเราไม่ค่อยสั่งอาหารเวลาอยู่บ้านนะคะ จะไม่ค่อยสั่งเดลิเวอรีเท่าไหร่ ก็ถ้าทำได้ รู้สึกว่ามันสะดวกเราด้วย มันง่าย แล้วเรารู้สึกสบายใจว่าเราได้ทานอาหารที่มันสะอาด ปลอดภัย ปรุงแบบที่เรารู้ว่าที่มามันมายังไง”
ถึงขั้นปลูกผักกินเองที่บ้าน
“เรามีผักสวนครัวมานานมากแล้วค่ะ เพราะว่าคุณพ่อปลูกไว้ ตั้งแต่แบบเป็นสิบกว่าปีที่แล้ว แล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆ ต่อเนื่อง คุณพ่อไม่อยู่ เราปรับปรุงสวนครัวเป็นแบบสวนที่มันสวย มีดอกไม้สวยๆ แต่ว่ามันก็จะสลับกับผักไปด้วย มีผัก มีดอกไม้”
มีกินชาบูบ้าง แต่หมูกระทะไม่ค่อย ปิ้งย่างก็กินแบบไม่จิ้ม
“ชาบูทาน แต่หมูกระทะ ไม่ค่อยนะ นานๆ มากๆ ที แต่ว่าชาบูเนี่ยทานบ่อย ปิ้งย่างทานอยู่บ้างนะคะ แต่ว่าแค่เป็นคนไม่ค่อยจิ้ม น้ำจิ้มโซเดียมเยอะ (แนะนำเมนูง่ายๆ ที่ทำตามได้หน่อย?) ตอนเช้าเชอรี่จะทานพวกไข่ เชอรี่แพ้ไข่ไก่ ก็ทานไข่เป็ด เป็นไข่ลวก ไข่ข้น ไข่ออนเซ็น เป็นเมนูไข่ง่ายๆ แล้วก็โยเกิร์ตนมแพะ เพราะว่าแพ้นมวัว”
ดูแลตัวเองอย่างดี คุมแคลอรี่ คุมอาหาร และออกกำลังกาย 6 วันต่อสัปดาห์
"ก็มีคุมแคลอรี่ เราออกกำลังกายใช่ไหมคะ สัปดาห์หนึ่ง 6 วัน เราเล่นเทนนิส 2 วันแล้วก็เป็นเดินแล้วก็มีเวตอีก 4 วัน ก็เลยต้องคุมเอาหาร จริงๆ เราทานเยอะนะ แต่ว่าเลือกทาน ผักเข้าไปครึ่งจานละ ผักก็ง่ายๆ เป็นผักลวก พวกผักโขม บล็อกโคลี เราลวกเอา ขนมปังก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ มันแปรรูป แต่นานๆ ทานทีได้ ก็มีซาวโดว์ แต่ว่าที่ทานบ่อยๆ ก็คือข้าวสวยค่ะ แบบข้าวหอมมะลิเลย"
ดีใจคนชมเป็นแก๊งนางเอกที่สวยตลอดกาล
“ก็รู้สึกดีใจค่ะ แล้วก็ขอบคุณมาก พี่อั้มในสายตาเรา เขาเป็นคนที่สวยตลอดกาลจริงๆ ดูเขาแล้วมันก็สดชื่น สดใส เวลาเขาอยู่ที่ไหน เขาจะเป็นคนสนุกสนาน เราก็จะรู้สึกชอบ แล้วพอคนบอกว่าเราสวยตลอดกาลเหมือนเขานี่ รู้สึกเป็นคำชมที่ว้าว ขนาดพี่อั้มเลยเหรอก็ดีใจ พี่อั้มก็เป็นคนดูแลตัวเองมากๆ ถึงแม้เขาจะบอกว่าเขานอนไม่ดี เขากินไม่ดี แต่จริงๆ เขาเป็นคนดูแล ที่เคยติดตามเขานะ เวลาที่เขานอน เขาก็นอนหงาย ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เขาก็เลือกพิเศษ
ส่วนเราก็นอนง่ายๆ เรานอนตะแคงด้านซ้าย รู้ใช่ไหมคะว่าด้านซ้ายกับด้านขวามันต่างกัน เดี๋ยวนี้คนเป็นกรดไหลย้อนกัน เพราะว่านอนตะแคงด้านขวามันเกี่ยวนะ แต่ถ้านอนตะแคงซ้ายเหมือนพระพุทธเจ้าปางไสยาสน์ มันจะทำให้กรดไม่ไหลย้อน นี่พูดเรื่องจริงนะ สำหรับหลายคนที่มีปัญหา อย่าได้นอนหงาย อย่าทานดึกแล้วนอนเลย”