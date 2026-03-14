“เกรซ กาญจน์เกล้า” สู้กลับสายแซะ เป็นแค่ดารา แต่กล้าพูดเรื่องวิชาการ! ไม่ติด “แกรนด์” รีเทิร์น “เด่นคุณ”

“เกรซ กาญจน์เกล้า” ฟาดนิ่ม ดรามาความรู้สุขภาพ ลั่นปี 2026 แล้วหยุดยึดติด พร้อมสู้ด้วยงานวิจัย ไม่ใช่แค่กะโหลกกะลา มองได้ลับสมอง ท้าทายสายแซะ ถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็สู้มา ฟุ้งไม่ใช่แค่ดาราแต่เรียนมาด้วย ไม่ติด “แกรนด์” รีเทิร์น “เด่นคุณ” จะเลิกจะรักก็เรื่องของเขา แต่รู้พร้อมทุกคน
ออกมาเปิดใจแบบจัดเต็มกลางงาน “Ultherapy PRIME Expo” หลังเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตและคนบางกลุ่มที่ตั้งคำถามถึงการออกมาให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและงานวิจัยสุขภาพของ “เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า” ว่าเป็นเพียงดารา แต่ทำไมกล้าพูดเรื่องงานวิชาการ
ล่าสุดเกรซได้เผยว่างานวิจัยของตนเองมีหลักฐานรองรับ ไม่ได้มโนขึ้นมาเอง แต่เรียนจากสถาบันที่มีมาตรฐาน พร้อมฟาดกลับ ความรู้เรื่องสุขภาพควรถูกจำกัดอยู่แค่เพียงอาชีพใดอาชีพหนึ่งจริงหรือ?
“เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะถ้าเขาไม่ได้มานั่งเรียน แล้วเราอธิบายบางเรื่องไป บางทีมันมีความเชื่อที่คนยึดติดในยุคสมัยก่อน แต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว คุณจะตามให้ทันหรือคุณจะยึดติดอยู่กับข้อมูลเดิมๆ มันจะมีข้อเท็จจริงที่เราสามารถยึดได้ไปตลอดชีวิต แต่บางอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ เข้ากับงานวิจัยใหม่ๆ เราต้องเปิดรับเปิดใจให้กว้างมากขึ้น ไม่งั้นหลักสูตรการเรียนของไทยก็จะถูกยึดติดอยู่ถ้าเราไม่เกิดการพัฒนา ก็จะถูกยึดติดอยู่กับที่ 1000 เท่าไหร่ดี แต่ตอนนี้มัน 2026 แล้ว ทุกอย่างมันต้องไปข้างหน้า
แล้วเกรซก็ไม่ได้ซีเรียสเลยว่าใครจะต้องมาเชื่อเรา เพียงแต่ทุกอย่างที่เราพูดมันมีหลักฐาน มีวิจัยรอบรับ บางทีเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่หมอ ทำไมเราถึงออกมาพูด เกรซรู้สึกว่าเราแชร์ในฐานะที่เราเรียนมา แล้วเราไม่ได้เรียนมาแบบไก่กา เราเรียนในสถาบันที่มีมาตรฐาน ถ้าจะมองว่าเรากะโหลกกะลามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้ ต่อให้ฉันจบปริญญาเอก เขาก็จะมองว่าฉัน…อยู่ดี สุดท้ายการศึกษาหาความรู้ อัปเดตงานวิจัยใหม่ๆ ถูกจำกัดอยู่แค่อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ประเทศจะพัฒนาอย่างไร แล้วคนทั่วไปที่เขาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่แท้จริง มันต้องถูกจำกัดไว้กับอาชีพใดอาชีพหนึ่งอย่างนั้นเหรอ เกรซว่าอันนี้ไม่แฟร์สำหรับคนทั่วไปที่เขาตั้งใจศึกษาเลย
ความจริงแล้วความรู้เรื่องของสาธารณสุข เรื่องของสุขภาพมันควรจะมากแล้วแน่นกว่านี้ เพราะสุขภาพคือเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่หน้าที่ของหมอ จริงๆ แล้วมันเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนเองนะ เพราะว่าเงินที่คุณจ่ายมันก็เงินคุณ ทำไมถึงไม่ให้ค่าในการดูแลตัวเอง ให้ความรู้ที่มันลงลึกมากไปกว่านี้ นี่ถ้าคุณผู้ใหญ่ดูอยู่ก็อยากบอกว่าให้ความรู้ในรุ่นต่อๆไปให้แน่นกว่านี้ ที่ไม่ใช่อยู่แค่สาขาใดสาขาหนึ่ง”
ไม่กลัวคนคอมเมนต์หลังเสนอความรู้ใหม่ๆ
“ไม่กลัว มันแล้วแต่คนบริโภค บางคนที่เขาได้รับข้อมูลจากเราไปมันเป็นประโยชน์กับเขาก็มี รวมไปถึงความรู้ของเราอาจจะไม่ถูกใจหลายๆ คนก็มี มันเป็นเรื่องปกติ ที่คนจะมีความเชื่อของเขาเราไปพูดอีกแบบนึงในสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้ยินมันก็จะมีฟีตแบ็กที่ไม่ดี มันเป็นเรื่องปกติเลย เกรซเข้าใจอะไรแบบนี้มากๆ เลย หนทางใครก็หนทางมันค่ะ ดูที่ผลลัพธ์ดีกว่า”
ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญออกมาตำหนิตรงๆ ยันเรียนมาอย่างถูกต้อง ไม่ได้ถามแชตจีพีทีอย่างเดียว
”ถ้าเจอกับตัวเลยยังไม่มี เพราะวิชาชีพที่เกรซเรียนเกรซก็นั่งเรียนกับคุณหมอ มันเป็นความรู้ที่เดียวกันกับที่เราเรียน เพียงแต่มันเป็นศาสตร์ไหนสายไหน เกรซว่าอย่าไปแบ่งแยกเลย มันถึงเวลาที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยกับความต้องการของคนแต่ละคนด้วย บางคนอาจจะต้องการที่มันไปไกลกว่าการใช้ยารักษาที่ปลายเหตุ บางคนเขาอยากจะป้องกันเพื่อลองจิวิตี้ที่ดีกว่า เกรซว่ามันเป็นสิทธิของแต่ละคน สิทธิในการเรียนหรือว่าพูดอะไรเกรซว่ามันก็เป็นสิทธิของเราด้วย และเกรซเรียนมาอย่างถูกต้อง เราไม่ได้ถามแชตจีพีทีอย่างเดียว
เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้อะไรเราก็ถามแชตจีพีทีอย่างเดียว ถามจนฉันรู้สึกว่าไม่ได้การแล้ว ต้องไปเรียนให้มันรู้จริงๆ จังๆ เลย มันเลยเป็นสาเหตุที่เราก็ต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆ อีกด้วย ไม่อยากหยุด”
มองได้ลับสมอง ท้าทายสายแซะ ถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็สู้มา ไม่ใช่แค่ดาราแต่เรียนมาด้วย
”สนุกดีค่ะ ลับสมอง ถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็สู้มา เกรซก็จะสู้กลับ มาสู้กันค่ะ สู้ด้วยเนื้อหา สู้ด้วยงานวิจัย ทุกเรื่องที่เรานำเสนอ เราจะอ้างอิงงานวิจัยตลอด เกรซไม่กล้าพูดหรอกค่ะ เกรซอาจจะไม่ได้ทำออกมาบ่อยแต่ทุกอย่างที่พูดออกมาคือมั่นใจและมีปรู๊ฟ ทุกอย่างเชื่อถือได้ ไม่งั้นเครดิตเราก็เสีย เพราะฉันไม่ได้เป็นแค่ดาราอย่างเดียวฉันไปเรียนมาด้วยนะ หลายคนอาจจะไม่รู้ คิดว่าเราเห็นตามโซเชียลแล้วมาพูด ทุกอย่างที่เกรซพูด เกรซอาจจะไม่ได้ให้ความละเอียดเท่ากับคุณหมอให้ได้
แต่มันเป็นการแชร์ประสบการณ์ เป็นการบอกไลฟ์สไตล์ที่เหมาะที่ควรมากกว่า ไม่ใช่การฟันธงอะไร เช่นเรื่องเนื้องอก ก็เป็นเรื่องราวของตัวเอง ไม่ใช่เป็นเรื่องราวของใครเลย อาจจะมีคนบางกลุ่มที่เขาไม่มีความรู้เรื่องตรงนี้จริงๆ เพราะมันไม่ได้เกิดกับเขา แล้วเขาก็มาวิจารณ์เรา อันนั้นก็ต้องออกมาชี้แจงให้ตัวเองว่าเรื่องที่พูดมันเป็นเรื่องของเราเองนะ ถึงขนาดต้องเอารูปติ่งเนื้อแปะให้ดูว่านี่ไง มันเป็นผลข้างเคียงจริงๆ มันเป็นเรื่องที่เราต้องแชร์ บางอย่างเราไม่อยากจะชี้แจงหรอกแต่มันก็ต้องนิดนึง”
รู้พร้อมทุกคน “แกรนด์ กรณ์ภัสสร” รีเทิร์น “เด่นคุณ งามเนตร” จะเลิกจะรักก็เรื่องของเขา
“รู้พร้อมทุกคนเลย ฉันก็ไม่รู้อะไรไปมากกว่านั้นจ้ะ แต่นางมาบอกนะว่าไม่มีอะไรแค่ไปแสดงความยินดี เพราะเป็นหนังที่หลายๆ คนที่นางสนิทเล่นอยู่แล้ว แต่ก็แซวไปว่าดอกไม้มันไม่เหมือนกันเลยเนอะ กับผู้ชายให้ดอกกุหลาบ เราในฐานะพี่สาวถามว่าเชียร์ไหม เฉยๆ นะ เขาอยู่ด้วยกันก็น่ารัก มันเป็นเรื่องของเขา จะเลิกกันจะรักกันจะอะไรยังไง เกรซคือคนนอก
ดูเหมือนเราจะหวง จะห่วงแต่สุดท้ายเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอก มันเป็นชีวิตของเขา ก็แนะนำได้ประมาณนึง สบายๆ ฉันว่าเขาเลิกกันด้วยความเข้าใจ แบบที่ไม่ได้มีใครทำผิดต่อใคร มันเลยยังคงเป็นความสัมพันธ์ดีๆ ที่ยังคงนึกถึงกันอยู่มากกว่า”
ไม่ติดถ้ากลับมาคบกัน
“ไม่ติด อยากจะทำอะไรก็ทำเลยลูก ยังไงก็รู้พร้อมกันอยู่แล้ว ไม่มีมาปรึกษาอะไร รู้พร้อมทุกคน ถามว่าอยากให้น้องมีแฟนไหม แกรนด์ไม่เห็นจะคุยกับใครเลย จริงๆ ฉันแนะนำให้ มันบอกมันไม่สะดวก ตัดคลิปอยู่ ถ่ายติ๊กต๊อกอยู่ไม่สะดวกกับความสัมพันธ์ใหม่ๆ เธอคิดว่าฉันจะเอายังไงดีกับนาง มันบอกแค่ตัดคลิปให้ผ่านไปแต่ละวันมันยังยากเลย นี่กูยังจะต้องโทร.คุยกับมึงอีกเหรอ มันบอกมาอย่างนี้ บางทีนางคงจะเหนื่อยแล้ว คือตัดคลิปก็เหนื่อยอยู่แล้ว มันไม่มีแรงจะไปตอบแชตใคร ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆ นางก็อ่อม อินโทรเวิร์ต ก็แล้วแต่น้อง ยังไงมันก็เป็นเรื่องของน้องอยู่แล้ว ให้เขาตัดสินใจเต็มที่ ส่วนเราแฮชแท็กรู้พร้อมกัน”