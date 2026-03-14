i-dle เซอร์ไพรส์! ส่งข้อความลายมือภาษาไทยอ้อน NEVERLAND ก่อนบุกอิมแพ็คระเบิดความมันส์ 21 มี.ค.นี้!

เข้าสู่โค้งสุดท้ายที่ทุกคนรอคอย! เหล่า NEVERLAND ชาวไทยเตรียมตัวไประเบิดความสุข และโกยความสนุกจากคอนเสิร์ต 2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK ของสาวๆ i-dle ที่เตรียมบุกอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมนี้! ใครที่ยังไม่มีบัตรต้องรีบแล้ว เพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยโชว์ และโปรดักชันใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แถมแฟนๆ ที่ได้เห็นรีแคปเพอร์ฟอร์มสุดปัง และบรรยากาศสุดอลังการจากคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีใต้มาแล้ว ยิ่งไม่ควรพลาด เพราะความประทับใจเหล่านั้นกำลังจะถูกยกมาเนรมิตให้ NEVERLAND ชาวไทยได้สัมผัสกันแบบเต็มตาถึงที่อย่างแน่นอน!
ยิ่งไปกว่านั้น สาวๆ i-dle ยังตื่นเต้นสุดๆ ที่จะได้กลับมาเจอ NEVERLAND ชาวไทยอีกครั้ง หลังจากเคยสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้ โดยพวกเธอขอส่งออเดิร์ฟความน่ารักมัดใจแฟนๆ ด้วยการโชว์สเต็ปแดนซ์ และรำไทยคัฟเวอร์เพลงฮิตลงโซเชียล รวมถึงล่าสุดสาวๆ ยังขอรุกหนักด้วยการส่งข้อความลายมือภาษาไทยสุดพิเศษมาอ้อน NEVERLAND ชาวไทยแบบจัดเต็มอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น “คิดถึง NEVERLAND ไทยที่ซู้ดดด” / “อ้วม...มาหาหนูกันเยอะๆ น้า” / “ไอเลิฟมายจ็อบ & ไอเลิฟยูน้า” / “มินนี่เตรียมเสิร์ฟนวลไทย แบบเริ่ดๆ เลยล่ะ!” / “ขอคนเข้าใจ...ตื่นเต้นไม่ไหว!”
เจอลูกอ้อนไม้ตายยิงตรงถึงใจขนาดนี้ NEVERLAND ชาวไทยจะพลาดได้ยังไง ถึงเวลาต้องรวมพลังไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์ และความทรงจำสุดพิเศษให้เต็มพื้นที่อิมแพ็ค อารีน่า! ใครที่ยังไม่มีบัตร รีบจับจองด่วน! ราคาบัตร VIP 6,900 บาท (บัตรยืน / บัตรนั่ง) / 5,900 บาท (บัตรยืน / บัตรนั่ง) / 4,500 บาท (บัตรนั่ง) / 3,900 บาท (บัตรนั่ง) / 2,900 บาท (บัตรนั่ง) จำหน่ายบัตรผ่านทาง www.thaiticketmajor.com หรือ เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา Call Center 02-262-3456 และ www.fantopia.io สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok: @imethailand , X และ Instagram: @ime_th