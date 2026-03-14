ลุ้นไม่ขึ้นจ้า! “อั้ม พัชราภา” ยัน “มิกค์ ทองระย้า” แค่พี่น้อง อึ้งแฟนคลับรักมาก สักชื่อที่แขน ตอนแรกจะสักหน้า!

“อั้ม พัชราภา” เคลียร์ชัด! ข่าวลือ “มิกค์ ทองระย้า” ตามจีบ ยันสถานะแค่พี่น้อง กอด-จับมือเป็นเรื่องปกติ งงข่าวไม่รู้มายังไง แต่คงลุ้นไม่ขึ้น โอดเดือนนี้ทุกขลาภ งานดีแต่สุขภาพไม่โอเค อึ้งแฟนคลับรักมาก สักชื่อไว้ที่แขน ตอนแรกจะสักหน้า แต่ห้ามทัน
กลายเป็นประเด็นฮือฮา หลังจากมีข่าวเม้าธ์ในวงการบันเทิง ระบุว่า พระเอกลูกครึ่ง ม. จีบนางเอกรุ่นพี่ อ. เบอร์หนึ่ง ของประเทศสำเร็จแล้ว หลังคุยกันมานานหลายปี งานนี้ทำคนแห่โยงว่าหมายถึงหนุ่ม “มิกค์ ทองระย้า”กับนางเอกซุป'ตาร์ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”หรือเปล่า ล่าสุดวันนี้ (13 มี.ค.) ได้เจออั้ม ในงานเปิดตลาด “AumAum” ครั้งที่ 7 ที่ชั้น 1 แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เรื่องจริง และคงลุ้นไม่ขึ้น เพราะเป็นพี่น้องที่สนิทกันมาก ส่วนข่าวออกมาได้ยังไงก็งงเหมือนกัน
“พี่ว่าจริงไหมล่ะ (หัวเราะ) ไม่จีบค่ะ เป็นพี่น้องกัน แต่ข่าวออกมายังไงนี่อั้มไม่รู้จริงๆ อั้มก็เห็นมีข่าวอั้มออกมาตลอดเลย แต่ว่าไม่เห็นจริงๆ อั้มก็งงเหมือนกันนะเรื่องนี้ ก็ได้คุยกับมิกค์ เขาโทร.มาสวัสดีครับ พี่อั้มเหรอครับ ขออนุญาตจีบได้ไหมครับ อั้มก็บอก อ้าว มิกค์เหรอจ๊ะ มิกค์แฟนพี่อั้มเหรอจ๊ะ ก็แซวกันอย่างนี้ตลอดเลย บางทีอั้มเจอเขา เดี๋ยวก็กอด เดี๋ยวก็จับมือ มันเป็นทำเนียมของตลาดอั้มอั้ม ถ้าเจอผู้ชายไม่ได้ ต้องกอดกัน”
ย้อนดูโมเมนต์ที่คนเอามาลง ก็เห็นด้วยว่าดูกะหนุงกะหนิง
“ใช่ แล้วอั้มก็เลยลองดู เออวะ ที่ผ่านมาตั้งแต่ถ่ายละคร แล้วก็กะหนุงกะหนิง คือเราเล่นเขา เอ็นดูเขา ก็เล่นกัน สนิทกันมากด้วย คนก็ชื่นชอบ บางทีคนนึกว่าเป็นเรื่องจริง มาเจออั้มก็ทักทายว่าน่ารัก เหมาะสมกันมากเลย แต่ก็บอกอ๋อ ไม่จริงค่ะทุกคน แล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะ (หัวเราะ)เราสนิทกันค่ะ เล่นละครด้วยกันมาตั้งนาน อั้มชอบทานน้ำพริกปลาร้าของคุณแม่น้องมิกค์มากที่สุดในโลกเลย อร่อย”
ยินดีคนจับจิ้น แต่เป็นแค่พี่น้อง
“ยินดีค่ะ แต่เป็นพี่น้องกันนะคะ (ลุ้นไม่ขึ้นเหรอ?) ก็เป็นพี่น้องกันจริงๆจะให้อั้มพูดยังไงล่ะ”
ข่าวลือ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” มีแฟนเป็นทหาร ไม่รู้พูดได้แค่ไหน แต่เจ้าตัวแฮปปี้ดี
“อั้มควรจะพูดอะไรแค่ไหน (หัวเราะ) ไม่รู้เลย พี่เอเขาก็แฮปปี้ค่ะ มีแฮปฯ บ้างไม่แฮปฯ บ้าง ก็แล้วแต่”
โอดเดือนนี้การงานดีมาก แต่ร่างกายเหมือนชงเบาๆ ทั้งกรดไหลย้อน เล็บหลุด ไขมันอุดตันที่ตาฯ
“อั้มไม่สบาย ทานอะไรก็ออกหมดเลย เป็นกรดไหลย้อนด้วยมั้งคะ วันนี้ก็ดีขึ้นค่ะ แต่ว่าวันนี้ก็จะทานน้อยลงหน่อย แต่พรุ่งนี้จะลุยตลาดเต็มที่ คิดว่าหายแล้วพรุ่งนี้ ทำตลาดนี่ก็หนักค่ะ อยู่บ้านก็ต้องทำ คือทำทุกอย่างเลย เดือนนี้ทั้งเดือน มันเป็นเดือนที่การงานดี แต่ร่างกายก็จะโดนเล็บหลุดบ้าง แล้วเราก็ไปถอดเล็บ เราก็พยายามประคองเท้าไปเรื่อยๆ ตาก็ไขมันอุดตัน เออ จริงๆ แล้วเขียนตาไม่ค่อยได้นะคะ ที่รูปแปลกๆ คือตามันบวมๆ แล้วก็โดนขังในห้องน้ำ ออกไม่ได้ ไม่มีหน้าต่าง ก็ตกใจภายในเดือนเดียวนี้ มันมีหลายอย่าง”
ไม่ได้เช็กดวง แต่ไหว้พระขอพรไว้แล้ว
“ไม่ได้เช็กเลยค่ะ ก็งงเหมือนกัน แต่อันอย่างอื่นดี แต่ไอ้เรื่องสุขภาพมันไม่ดี จริงๆ มันชงน้อยค่ะ ไม่มีอะไร ถามว่าเราเชื่อไหมเรื่องชง ก็ไม่ได้เชื่อมาก แต่คือก็ไหว้พระ แล้วก็ขอพรอะไรเผื่อไว้แล้ว”
เหมือนเป็นเป็นทุกขลาภ
“ใช่ๆ ใช่ค่ะ ก็ขอให้ตลาดคนเยอะๆ ตลอดไป ความหวังของอั้ม คืออยากให้ตลาดคนมาเยอะๆ แล้วคนชอบตลาดของเรา อะไรที่ไม่ดี เราก็พยายามเอาออก เปลี่ยนอันใหม่มา เราจะนั่งคิดตลอดว่าเอ๊ะ งานหน้าจะเป็นอะไรดีนะ สถานที่แถวนี้คนน่าจะชอบอะไรนะ”
รู้ต่างจังหวัดเรียกร้อง แต่ตอนนี้คิวแน่น ยังไปไม่ได้
“ใช่ คนเรียกร้อง เราพยายามที่จะกระจายที่ต่างๆ ที่เขาไม่เคยเจอ ตลาดอั้มอั้ม แต่ต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่มี เพราะตอนนี้เราแน่นค่ะ 2 เดือนที่เราหยุด คือเราทำบูธใหม่เลยใหม่หมดเลย ทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่หมดเลย เราลงทุนนะค่ะ เราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเรื่องของกินเป็นไปได้ก็อยากจะชิมทุกร้าน คือส่วนมากร้านในนี้อั้มชิมหมดเลย ยกเว้นเนื้อ กับที่มันเยิ้มๆ อั้มจะไม่ทาน นอกนั้นอั้มทานทุกร้าน อั้มอยากให้ทุกคนชอบ”
อึ้งแฟนคลับรักมาก สักชื่อไว้ที่แขน ตอนแรกจะสักที่หน้า
อั้ม : “เราก็กลัวน้องเจ็บ น้องจะสักหน้าด้วยซ้ำ (เรียกแฟนคลับคนดังกล่าวเข้ามาในวงสัมภาษณ์) เข้ามาเร็วลูก ดูสิ เราไม่อยากให้เจ็บ แล้วจะสักหน้า ไม่สักหน้าแล้วนะ เดี๋ยวอีกปีหนึ่งพี่ก็แก่ลงแล้ว ไม่ต้องสักแล้ว มันแพงด้วย”
แฟนคลับ : “หนูรักแม่ รักแม่ที่สุดในโลก”
อั้ม : “ตอนเขาบอกจะสักหน้า เราก็ตกใจ ไม่อยากให้เจ็บจริงๆไม่ต้องสักแล้วนะ พอแล้วนะเอาแค่นี้แหละ”
แฟนคลับ : “หนูอยากมีแม่ติดตัวหนู”
อั้ม : “รักเขาอยู่แล้ว แต่เราก็กลัวเขาเจ็บ”
แฟนคลับ : “ไม่เจ็บ หนูรักแม่ไง เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็ก”
อั้ม : “กลัวเขาเจ็บ จริงๆ แล้วเนื้อหนังเราก็อย่าไปสักเลย เจ็บเปล่าๆ แสดงความรักในรูปแบบอะไรก็ได้ แต่ทำมาแล้วก็โอเค แต่ไม่ต้องทำเพิ่มแล้วนะ เดี๋ยวเจ็บมากกว่านี้ จริงๆ มีแฟนคลับทำให้หลายอย่างค่ะ วาดรูปหมาก็ปลื้มใจ รูปหมานี่อั้มก็เก็บไว้ตลอดเลย จริงๆ แล้วอั้มก็ไม่ใช่คนหวาน ที่ต้องเอาใจพูดจาดีๆ บางทีอั้มก็บอกเอ้า มาทำไม มันดึกแล้ว มาทำไม เราก็ไม่ได้อยากให้มาดึก ใส่ชุดนักเรียนมาก็ไปเลย ไม่ต้องมา วันไหนว่างๆ ค่อยมา ไม่ได้อยากให้เขามาลำบาก”