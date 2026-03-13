“แม่ร็อคกี้” ฟาดสะเทือน “สุรชัย” เปิดเมียอีกคน จวกฟอกยังไงก็ไม่หายเหม็น ไปที่ชอบที่ชอบ!

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่เฟซบุ๊ก “สุรชัย สมบัติเจริญ” ได้เผยความจริงเรื่องความรัก จดทะเบียนสมรสนานถึง 40 ปี ไม่เคยหย่า พร้อมเปิดตัวภรรยาที่อยู่ต่างประเทศ จนทำสังคมไทยตั้งคำถามถึง “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์” ภรรยาที่ไทย ซึ่งเป็นคุณแม่ของ “ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ” และลูกๆ อีก 3 คน ขณะที่ร็อคกี้ได้ออกมาเผยว่า คนโพสต์ไม่ใช่พ่อ แต่เป็นฝ่ายหญิงโพสต์เอง อนาถ อยากมีตัวตนขนาดนั้น? ยิ่งพูดจะยิ่งจมดินธรณี
ขณะที่เฟซบุ๊ก เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ได้แชร์โพสต์ที่ “ร็อคกี้” ลูกชายโพสต์ว่า อยากมีที่ยืนในสังคม แต่ยิ่งทำ ยิ่งเหมือนประจานตัวเอง เขียนแคปชั่นเดือดปุดระบุว่า “#ฟอกยังไงก็ไม่หายเหม็น #ผีเน่ากับโลงผุ #ไปที่ชอบที่ชอบอย่าได้มาจองเวรเลย”
รวมทั้งได้โพสต์อีกว่า “ความสุขในวันที่เจ้ากรรมนายเวรปล่อยมือ #ไปที่ชอบที่ชอบ #ทิ้งคือตั้งใจหายคือไม่เจตนา #ความจริงมีหนึ่งเดียว”