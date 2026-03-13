ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ปล่อยตัวอย่างและโปสเตอร์แรก “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของ “จางอี้โหม่ว”

“ฉายแสง แอด เวนเจอร์”ปล่อยตัวอย่างและโปสเตอร์แรก “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน" อภิมหาภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปี ผลงานฉีกแนวสุดขั้วของผู้กำกับแถวหน้าของเอเชีย “จางอี้โหมว” ผู้สร้าง Hero และ The Great Wall พลิกโฉมจากเจ้าพ่อแห่งหนังกำลังภายในย้อนยุค มาเป็นการวางแผนจารกรรมข้ามชาติ การต่อสู้เฉือนคมสุดไฮเทค ซึ่งได้นักแสดงแถวหน้ามาแสดงกันอย่างคับคั่ง พร้อมประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการ วันที่ 26 มีนาคมนี้
ภาพยนตร์ "Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน" ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่แฟนๆ ทั่วโลกรวมทั้งคอหนังแอ็กชันเมืองไทยเฝ้ารอคอย นับตั้งแต่การกลับมาของผู้กำกับ จางอี้โหมว และการรวมตัวของนักแสดงแถวหน้าของจีน นำโดย “อี้หยางเชียนซี” หรือ แจ็คสัน ยี และ “จูอี้หลง” ในภารกิจเดิมพันด้วยความมั่นคงของชาติ ร่วมด้วย “หยางมี่”, “หลิวซือซือ”, “วิคตอเรีย ซ่ง”, “หลิวเหยาเหวิน” ฯลฯ ที่ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวกันอย่างเข้มข้น
“Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” นำเสนอเรื่องราวในยุคสมัยจีนแผ่นดินใหญ่เป็นมหาอำนาจแห่งเอเชีย ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกด้านรวมถึงยุทโธปกรณ์ของรัฐบาล แต่แล้วข้อมูลลับสุดยอดของหน่วยความมั่นคงของชาติว่าด้วยเครื่องบินเจ็ตและอาวุธสุดล้ำทางทหารถูกแฮคแล้วรั่วไหล ภารกิจจึงตกเป็นของสองสายลับหนุ่ม (อี้หยางเชียนซี และ จูอี้หลง) ที่ร่วมมือกันสืบหาไล่ล่าตัวการของวิกฤตระดับนานาชาติที่มาพร้อมกับปริศนาเบื้องหลังแผนจารกรรม การชิงไหวชิงพริบ ความไว้เนื้อเชื่อใจและการหักหลัง หลอกลวงจนไม่อาจคาดเดาได้ โดยมีมนุษยชาติเป็นเดิมพัน
รับชมตัวอย่างได้แล้ววันนี้ https://youtu.be/Phidfjs7CIo “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” กำหนดเข้าฉายใน วันที่ 26 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
