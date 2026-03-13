หูยแซบ! “ร็อคกี้” แฉ ไม่ใช่ฝีมือ “พ่อสุรชัย” โพสต์เปิดเมียอีกคน แถมเข้าไปแก้วิกิพีเดีย ซัดสุดอนาถอยากมีตัวตน! (คลิป)

“ร็อคกี้” แฉผู้หญิงเป็นคนโพสต์เอง “พ่อสุรชัย” โพสต์ไม่เป็น แถมเข้าไปแก้วิกิพีเดีย ซัดอนาถ อยากมีตัวตนอะไรขนาดนั้น? สงสารแม่ เหมือนมีหมามาขี้อยู่หน้าบ้าน ลั่นยิ่งพูดเขายิ่งแย่มาก ไม่มีใครดีขึ้น แถมมีคนจมดินธรณี
กรณีเฟซบุ๊ก “สุรชัย สมบัติเจริญ”โพสต์เปิดตัวภรรยาอีกคนที่อยู่ที่อเมริกา มีการเผยว่าเก็บความลับนาน 40 ปี จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เคยหย่าร้าง ด้วยหน้าที่ทำให้ต้องแยกกันอยู่ เมื่อถูกถามถึงภรรยาที่เมืองไทย เฟซบุ๊กสุรชัยได้ตอบว่า “หน้าที่และภาระที่ทำจบแล้ว” กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการ
ล่าสุด “ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ” ได้ตอบจัดเต็มในรายการ “ท็อป-กี้ ขยี้ข่าว”ผ่านเพจ คนลูกทุ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ร็อคกี้โพสต์ฟาดว่า อยากมีที่ยืน แต่ยิ่งทำ ก็ยิ่งเหมือนประจานตัวเอง น้องสาวแชร์โพสต์น้ำตาคลอ โดยร็อคกี้เผยว่า
“โอ้โห ตอนนี้ 48 สำนักข่าวตามหาผม มีแต่คนลูกทุ่งที่ผมมานั่งอยู่หน้าไมค์ (หัวเราะ) ถามว่าด่าใคร ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด ด่าลอยๆ ใครชั่วใครโฉดก็เป็นแบบนั้น ยิ่งแก้ตัวก็ยิ่งเห็น เราเห็นแล้วอนาถใจ (หัวเราะ) อนาถหมด อารมณ์เหมือนหมาโดนน้ำร้อน นึกออกเปล่า เราคิดในใจว่าเราควรต้องทำยังไงดีวะ เราควรอยู่เฉยๆ กับเรื่องนี้ หรือควรเอาน้ำร้อนไปราดหน้า มันเป็นหมาในบ้านเราด้วยเนี่ยสิ (หัวเราะ) พอเราไปราดก็สงสาร เราเลยไม่รู้จะทำยังไง”
ท็อปถามว่าร็อคกี้พูดถึงใคร เจ้าตัวตอบว่า “มนุษย์ทั่วๆ ไป (ดิ๊งค์ น้องสาวมาด้วย?) เห็นแล้วอนาถ ไม่รู้จะทำยังไง ก็เกี่ยวทั้งบ้านแหละ อธิบายไม่ถูก เหมือนเป็นเรื่องในบ้าน เอาจริงๆ นะสมัยโน้นผมโดนเพื่อนโกงหมดตัว ญาติโกงบริษัทหนีหนี้ รับผิดชอบคนเดียว ผมไม่เคยโพสต์เลย เพราะเราก็จัดการหาทางดิ้นรนไปแล้วกัน แต่ครั้งนี้ทำทำไม ยิ่งทำยิ่งอนาถตัวเอง เราพยายามอยู่เฉยๆ ไม่อยากพูดอะไรอยู่แล้ว ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัว บาดเจ็บล้มตายเข้าไปอีก (พ่อเกี่ยวด้วย?) ก็ไม่รู้จริงๆ นะ ตื่นเช้ามาหนักกว่าเดิม ก็คิดในใจควรยังไงดี ควรอยู่ต่อไป หรือยังไง ที่โพสต์ไปไม่ได้หมายถึงใคร ที่โพสต์มันกระจอก ของจริงโอ้ย พี่เฮ้ย (หัวเราะ) 1 ชม. ก็ไม่พอ
เรื่องที่โพสต์ก็เรื่องชาวบ้านเขาอยากรู้ ทั่วๆ ไปนั่นแหละ ทำยังไงดีวะ (คนอยากรู้หมายถึงใคร คนใกล้ตัว?) ก็ลอยๆ ไปทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัว แต่ไม่อยากพูดอะไรมาก เพราะไม่รู้ควรพูดดีไหม ภาษาโบราณ หยิกเล็บเจ็บเนื้อ คนเราไม่ต้องดิ้น ทองไม่ต้องบอกคนอื่นว่าเป็นทอง สุดท้ายทองก็มีค่าในตัว แต่ถ้าเป็นขี้มันก็พยายามบอกตัวเองเป็นทองมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ยิ่งได้กลิ่นเหม็นมากเท่านั้น แต่แค่คิดในใจว่าเราควรต้องไปยุ่งกับมันไหมวะ หรือควรอยู่โลกของเราอย่างมีความสุขต่อไป
ตอนนี้คนติดต่อ 40 กว่าที่ แต่อยู่เฉยๆ (หัวเราะ) (พ่อเกี่ยวไร?) โดนลากเต็มไปหมด (ไม่ได้ด่าพ่อ?) ไม่รู้จะด่าใครดีตอนนี้ (หัวเราะ) โอ้โห อีรุงตุงนังไปหมดเลย ไม่รู้จะทำยังไงดี มันควรอยู่เฉยๆ มีความสุขของเรากับครอบครัวเราต่อไปดี หรือเอ๊ะ ควรต้องทำอะไรสักอย่างนึง สงสารน้อง จริงๆ แม่กับน้องอยากพูดถึง แต่ผมบอกว่าจริงๆ ทุกวันนี้เราไม่ได้มีทุกข์หรือสุขกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำไป เราควรมีความสุขต่อไป หรือเราควรออกมาแอ็กชั่น มันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเรื่องนี้ ก็คงอัดอั้นตันใจไม่รู้จะทำอะไร ก็เลยแชร์ไป
(นักข่าวแปะลิงค์ บอกว่าสุรชัย เปิดตัวภรรยาที่อเมริกา ไม่เคยหย่า เกี่ยวไหม?) ก็มีความเกี่ยวข้อง (พ่อให้ดอกไม้เขาด้วยนะ?) เขาให้หลายคน อุ้ย หลุด พอเหอะ ไม่อยากพูดอะไร ถ้าพูดตรงๆ ยังไงก็พ่อกู มันควรต้องทำยังไงดี มีคนคิดแบบนึงก็มี มีคนประเภท แม่xเอ้ย เฮงซวยว่ะ ทำอะไรของพวกมึงวะ จริงๆ เราก็คิดว่าควรทำไงกับเรื่องนี้ดี จริงๆ ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลง จากเรื่องนี้เลย แม้ออกมาพูด หรือไม่ได้ออกมาพูด ก็พูดกับที่บ้านเหมือนกัน จริงๆ การออกมาพูด มันทำให้เขาแย่มาก เราเลยรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไง ไม่มีใครดีขึ้นแล้วมีคนจมดินธรณีด้วย เราเลยไม่รู้ว่าต้องพูดเรื่องแบบนี้ดีไหม ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตของเราต่อไป
เราสงสารคนเป็นผู้หญิง ผู้หญิงทุกคน สงสารคนเป็นแม่ น้อง เพศแม่ เราควรต้องคิดแบบไหนดีวะ ควรสนับสนุนให้คนทำแบบนี้กัน หรือควรต้องอยู่เฉยๆ เห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องถูกต้องไป หรือเราควรออกมาทำให้โลกรู้ไป เราเลยไม่รู้ต้องทำยังไง อึดอัดใจ จริงๆ ผมเฉยๆ มากเลย ผมแค่สงสารแม่กับน้องเพราะเขาเป็นผู้หญิง ถ้าภาษาชาวบ้าน เหมือนมีหมามาขี้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ไป”
นอกจากนี้ ร็อคกี้เผยว่า คนโพสต์ไม่ใช่พ่อ แถมมีการแก้วิกิพีเดียด้วย! “คนโพสต์ก็ไม่ใช่พ่อ (หัวเราะ) เขาใช้ไม่เป็น เขายิงแอดด้วย (หัวเราะ) รู้จักมานาน ดูก็รู้ ผู้หญิงเป็นคนทำ เขายิงแอด แล้วแก้วิกิพีเดีย เขาคงไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาดูรู้ว่าใครเป็นคนมาแก้ มาทำ เขาทำหมดแหละ เราก็เลยเฮ้อ ทำไมต้องอยากมีตัวตนอะไรกันขนาดนั้น ถึงบอกว่ามันอนาถ อย่างที่บอก ความสบายใจ ไม่ควรไปทำร้ายความรู้สึกใคร”