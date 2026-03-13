“ร็อคกี้” ลูก “สุรชัย” ฟาดแหลก อยากมีที่ยืนในสังคม แต่ยิ่งทำยิ่งประจานตัวเอง! น้องสาวแชร์โพสต์น้ำตาคลอ

กลายเป็นดรามาครอบครัว รับช่วงต่อครอบครัว “กุญแจซอล ป่านทอทอง” สำหรับครอบครัวสมบัติเจริญ หลัง “สุรชัย สมบัติเจริญ” โพสต์เปิดตัวภรรยาที่อยู่ที่อเมริกา เก็บความลับนาน 40 ปี จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่เคยหย่าร้าง ด้วยหน้าที่ทำให้ต้องแยกกันอยู่ ตอนนี้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว พร้อมตอบคำถามที่มีชาวเน็ตถามถึงภรรยาคนไทย ที่มีลูกด้วยกัน 4 คน สุรชัยตอบว่า “หน้าที่และภาระที่ทำจบแล้ว” ทำชาวเน็ตวิจารณ์กันยกใหญ่
ด้านลูกชายสุรชัยอย่าง “ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ” ได้โพสต์ฟาดเดือด “อยากมีที่ยืนในสังคม แต่ยิ่งทำ ยิ่งเหมือนประจานตัวเอง เจียะป้าบ่อสื่อแท้” พร้อมแชร์ข้อความดังกล่าว เขียนแคปชั่นว่า “ง่าวววเอ้ยยยย กุนี่หมั่นเปี้ยวววววว”
ต่อมา ดิ๊งค์ กมลชนก น้องสาวร็อคกี้ ขวัญใจมหาชน นางสาวไทย 2556 และนักแสดงสาวลูกคนเล็กของสุรชัย สมบัติเจริญ ได้แชร์โพสต์ของพี่ชาย แบบไร้แคปชั่นใดๆ
ล่าสุด ร็อคกี้ สมบัติเจริญ ยังได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า ไที่ยังไม่ตอบ เพราะยังนึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้พี่เขาดูดีนะครับ” และแคปชั่นว่า “ใจเย็นๆ ครับทุกคน” ซึ่ง ดิ๊งค์ กมลชนก ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมอีโมจิน้ำตาคลอด้วย
ส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องพ่อหรือไม่ ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัว