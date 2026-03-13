“นัมแทฮยอน” อาจเจอศาลตัดสินจำคุกละเมิดทัณฑ์บนเมาแล้วขับ

“นัมแทฮยอน” อดีตสมาชิกวง WINNER อาจต้องโทษจำคุก หลังจากอัยการเรียกร้องให้ลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน ในข้อหาเมาแล้วขับ ซึ่งกระทำในระหว่างช่วงรอลงอาญา
ศาลอาญาเขตตะวันตก กรุงโซล แผนกที่ 11 ได้จัดการพิจารณาคดีครั้งที่ 2 ของ นัมแทฮยอน ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายจราจรทางบก โดยระหว่างการพิจารณาคดี อัยการเรียกร้องให้ศาลลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน พร้อมปรับ 1 ล้านวอน ( 21,500 บาท )
อัยการระบุว่า ลักษณะของความผิดนั้นร้ายแรงเนื่องจากหลายปัจจัย รวมถึงการกระทำผิดซ้ำ การมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูง และการที่จำเลยกระทำความผิดในขณะที่อยู่ระหว่างการรอลงอาญา
นัมแทฮยอน ถูกกล่าวหาว่าขับรถขณะเมาสุราเมื่อเวลาประมาณ 4:10 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 2025 ใกล้สะพานดงจัค บนทางหลวงกังบยอนบุกโร ในกรุงโซล มุ่งหน้าไปยังเมืองอิลซาน รายงานระบุว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของเขาในขณะนั้นสูงถึง 0.122% ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์การเพิกถอนใบขับขี่ที่ 0.08% มาก
จากการตรวจสอบพบว่า นัมแทฮยอน ขับรถด้วยความเร็ว 182 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตจำกัดความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนจะชนเข้ากับแผงกั้นกลางถนน โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้
นี่เป็นการกระทำผิดฐานเมาแล้วขับครั้งที่สองของ นัมแทฮยอน ในเดือนมี.ค. 2023 ขณะที่อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เขาได้ก่ออุบัติเหตุทางจราจรขณะมึนเมา และได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับ 6 ล้านวอน ( 130,000 บาท )
นอกจากนี้ ในเดือน ม.ค. ปีที่แล้ว เขาถูกฟ้องร้องพร้อมกับอดีตแฟนสาว ซอมินแจ ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติด และถูกตัดสินจำคุก 1 ปี โดยรอลงอาญา 2 ปี