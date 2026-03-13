“จอย-บี” โพสต์ภาพที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีด ลุ้นเป็นคุณแม่ในวัย 48

เพิ่งจะเข้าประตูแต่งงานไปแบบเล็กๆ ภายใน ล่าสุดเมื่อ 8 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา สำหรับ “จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค” และหนุ่มนักดนตรีนอกวงการ “บี กฤษณะพงศ์ ธนชนันท์กานต์”
ล่าสุดในโซเชียล Joybee ก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดจางๆ ว่า… "เพ่งจนปวดตา มาลุ้นกันครับ #joybee #จอยศิริลักษณ์ #บีกฤษณะพงศ์ #joysirilak" ทำเอาแฟนคลับดีใจเตรียมตัวเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์
โดยก่อนหน้านี้ จอย- บี เคยพูดถึงการมีลูกไว้ว่า…
บี : “หลังจากแต่งก็ได้ปรึกษาคุณหมอก่อน เราอายุเยอะกันทั้งคู่แล้ว โดยเฉพาะจอยก็อยากรู้ เราไม่มีความรู้จริงๆ ก็ไปปรึกษาแพทย์ว่ามีได้ไหม พร้อมตั้งครรภ์ไหม คุณหมอก็ให้ความรู้หลายแบบ จนเราได้ผลสรุปว่าเราจะมีวิธีธรรมชาติ”
จอย : “ตอนนี้จอย 48 เต็ม เข้า 49 ที่ไปปรึกษาคุณหมอ เราอยากรู้ว่าถ้าเราปรึกษาคุณหมอ แล้วคุณหมอบอกว่าเราไม่ควรตั้งครรภ์ เราจะได้รู้ว่ามีชีวิตคู่แบบไหน แต่ทีนี้คุณหมอบอกว่าร่างกายเราพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้ ถ้าเราจะไปวิธีทางธรรมชาติ ถ้าสมมติว่ามี ถ้าน้องมาจริงๆ เราอาจต้องดูแลใกล้ชิด สมัยนี้การแพทย์ก้าวหน้าค่ะ เราจะได้ดูว่าเขาพัฒนาการดีไหม เจริญเติบโตดีไหม”