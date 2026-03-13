xs
“สุรชัย สมบัติเจริญ” ลั่นถึงเวลาแล้วที่ต้องรักษาคู่ชีวิต เปิดตัวภรรยา “ไดอาน่า” ที่ซุกไว้ที่อเมริกา ส่วนครอบครัวที่ไทย เป็นหน้าที่และภาระที่ทำจบแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างความฮือฮาและงงงวยในโลกโซเชียล เมื่อศิลปินทายาทครูเพลง “แอ๊ด สุรชัย สมบัติเจริญ”ในวัย 70 ปีออกมาเล่าชีวิตต่างแดนที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา โดยเผยว่าตอนนี้ตนกลับมา ใช้ชีวิตคู่กับ “ไดอาน่า พนิดา สมบัติเจริญ”ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันที่อเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ ”คริสโตเฟอร์ สมบัติเจริญ” ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของและหุ้นส่วน ในสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา

“ถึงพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ก็ติดตามข่าวสารของบ้านเมืองตลอด ยังคิดถึงแฟนๆ เหมือนเดิม แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินทางกลับไทย อยู่ที่อเมริกาก็มีรับงานร้องเพลงอยู่บ้างแต่ส่วนมากจะเป็นงานร้องเพลงการกุศลมากกว่า

ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากเล่าสู่กันฟังกับแฟนๆของผมว่า คือความจริง ความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจผมมากกว่า 40 ปี

ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องรักษาคู่ชีวิตของผม และอยู่เคียงข้างกับเธอตลอดไป

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ไดอาน่า
สมบัติเจริญ คือภรรยาที่ผมได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

แม้ในช่วงหนึ่งของชีวิต เราจำเป็นต้องแยกกันอยู่ด้วยเหตุผลและภาระหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบในเวลานั้น

แต่ความสัมพันธ์ของเรายังคงอยู่ด้วย ความเคารพและความเข้าใจเสมอมา และเราไม่เคยหย่าร้างจากกัน

วันนี้เรากลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายอบอุ่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ไดอาน่า สมบัติเจริญเป็นทั้งกำลังใจและคู่ชีวิตที่ผมให้ความรักและศรัทธาเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเสมอมา

สำหรับผม สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือคู่ชีวิต ความสงบ และความเข้าใจกัน ได้ใช้เวลา ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสิ่งที่ปรารถนาตลอดกาล”

ทำแฟนๆ คอมเมนต์กันไปต่างๆ นานา บ้างก็ยินดีด้วยที่ได้ใช้ชีวิตตามแบบที่ตัวเองต้องการ บ้างก็ถามถึงครอบครัวที่เมืองไทย พร้อมแนบรูปครอบครัว “อ้าว ไม่ใช่ศกุลตลา น้องสาวดวงชีวัน โกมลเสนหรือคะแล้วลูกๆล่ะ” เจ้าตัวก็มาตอบว่า… “ที่เห็นนี่คือ หน้าที่และภาระที่ผมทำจบแล้ว”




















