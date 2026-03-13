“โอบ” กดดันถูกแฟนคลับแซะ ทำเป็นเก๊กปล่อยให้ “ปราง” คลั่งรักฝ่ายเดียว ลั่นการกระทำสำคัญกว่าคำพูด

“โอบ โอบนิธิ” กดดันถูกแฟนคลับแซะ ทำเป็นเก๊กปล่อยให้ “เลดี้ปราง” คลั่งรักอยู่ฝ่ายเดียว ลั่นตนแสดงออกไม่เก่ง ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่จำเป็นต้องเอามาบอกกันทุกเรื่อง สำหรับตนการกระทำสำคัญกว่าคำพูด ด้านแฟนสาวการันตีชีวิตจริงหวานกว่าในโซเชียล บอกแฟนใช้ชีวิตให้สนุกตามความฝัน ไว้แต่งงานตอนผมขาวก็ไม่ติด
รักหวานกันขนาดนี้ก็ทำเพลงคู่กันไปเลยสำหรับสองศิลปินคู่รัก “โอบ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์” และ “ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” หรือ เลดี้ปราง ที่ควงกันมาเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ เพลง ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One) - OABNITHI และ อย่าไปรักใครอีกนะ (ENG NAME) - LADIIPRANG โดย ปราง-โอบ เผยว่าเพลงที่ทำในตอนนี้ตรงกับชีวิตรักสุดๆ คือไม่อยากจะรักใครอีกแล้ว นอกจากคนนี้
โอบ : “ปล่อยเพลงครับ เพลงของผมมีชื่อเพลงว่า ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว จะพูดถึงเรื่องการที่เราค่อนข้างเหนื่อยกว่าจะเจอใครสักคน แล้วเรารู้สึกว่าในเมื่อเราเจอคนนี้แล้ว เราชอบคนนี้แล้วเราจองไว้ก่อนได้ไหม มันจะเป็นเพลงแนวเออร์เบินป๊อป มีดนตรีสังเคราะห์นิดหนึ่ง เป็นสไตล์โอบ”
ปราง: “ของปราง เพลงอย่าไปรักใครอีกนะ ทั้งสองเพลงได้พี่แอ้ม อัจฉริยา มาแต่งให้ จุดเริ่มต้นโปรเจกต์คือรู้สึกว่าอยากทำเพลงให้มีกิมมิกมาด้วยกัน”
โอบ : “เราอยากสื่อสารแมสเสจนี้ออกมาให้กับหลายๆ คนที่กำลังอยู่ในสถานะประมาณนี้ เพราะการจะเจอใครคนใดคนหนึ่ง การที่วันนึง... คือคนในประเทศไทยนี้อีกตั้ง 70 กว่าล้านคน เราจะเจอใครคนใดคนหนึ่งได้มันยากครับ”
ปราง : “เขาบอกว่าไม่อยากรักคนอื่นแล้ว เราก็เลยบอกว่างั้นก็อย่าไปรักใครอีกนะ ซึ่ง Loveis ไม่ได้ทำเพลงคู่ให้ แต่แฟนคลับอยากให้ร้องด้วยกันในเพลงเดียว แต่ Loveis ทำแยกให้”
โอบ : “สไตล์เพลงเราสองคนค่อนข้างต่างกัน เอาง่ายๆ เขากลัวตีกันครับ เลยมีคนละเพลงไปเลย ในฐานะผู้บริหารค่ายค่อนข้างมีเงินเหลือเยอะครับ ก็เลยทำคนละเพลงไปเลย”
“โอบ” รีวิวความคลั่งรักให้ 2 เต็ม 10 โวยชาวเน็ตคอมเมนต์ตนขี้เก๊ก อย่าเพิ่งมาด่าตน ขอให้ใจเย็นๆ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด ด้าน “เลดี้ปราง” การันตีชีวิตจริงหวานกว่าในโซเชียล
โอบ : “ผมก็ยังยืนยันคำเดิม ผมไม่ใช่คนคลั่งรักเท่าไหร่ ผม 2/10 ครับ จริงๆ อยากให้บอกว่าจริงๆ แล้วที่ผมทำมันเป็นเรื่องราวปกติ คือหลายๆ คู่เขาก็อาจจะทำกันแต่แค่เขาไม่ได้แชร์ออกมา”
ปราง : “ชีวิตจริงหวานกว่าในเอ็มวี เขาชอบไม่ยอมรับว่าเขาคลั่งรัก”
โอบ : “ผมไม่ค่อยสู้หรอกครับ ผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ผมไม่ค่อยแสดงกิริยาอะไรออกมา เดี๋ยวสักพักนะชาวเน็ตจะมาบอกว่า เนี่ย…ไอ้คนนี้มันชอบทำเป็นเก๊ก มันชอบทำเป็นแบบไม่พูด อีกคนนึงเขาดูแสดงออกว่าเขารักขนาดนู้นขนาดนี้ คุณพี่ ผมแสดงออกมาขนาดนี้ คุณพี่ยังรู้สึกไม่ได้เหรอ”
ปราง : “ถ้าอย่างงั้นบอกให้โลกรู้ไปเลยค่ะ”
โอบ : “การกระทำสำคัญกว่าคำพูด อยากรู้ว่าทำอะไรให้เขาบ้าง มีให้เห็นอยู่แล้ว อย่าเพิ่งด่ากัน ใจเย็นๆ”
ปราง : “อยากรู้ว่าเขาทำอะไรให้บ้าง ไปรอดูเอ็มวีปรางค่ะ”
แสดงออกไม่เก่ง ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่จำเป็นต้องเอามาบอกกันทุกเรื่อง
โอบ : “ก็มีบ้างอะไรอย่างนี้บอกว่า อุ้ย ผู้หญิงเขาดูรักเนอะ ผู้ชายดูทำเป็นแบบนิ่งๆ ซึ่งจริงๆ แล้วผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลย ผมแค่รู้สึกว่า บางทีผมอาจจะแสดงออกไม่ได้เก่งขนาดนั้น หรือบางทีผมอาจจะเป็นคนที่แบบ…แต่ผมว่าผมดีขึ้นแล้วนะ บางเรื่องมันเป็นชีวิตส่วนตัว หรือบางทีเราก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาหมดหรอก การแสดงความรักของคนสองคน บางทีเราก็เก็บไว้ดูเองได้”
ปราง : “เราก็คุยกับเขาด้วยเหมือนกันว่าไม่ได้ซีเรียส คือไม่รู้จะพูดยังไง แต่ด้วยความที่ปรางเป็นแบบนี้ด้วย คือคนเข้าใจมุมมองในด้านความรักของปรางมากกว่าเขาด้วยมั้ง เพราะปรางเป็นแบบนี้ของปรางอยู่แล้ว เป็นคนที่ชอบแสดงออกในทางด้านความรักอยู่แล้ว เป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้มากกว่า ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร และบางคนก็อาจจะมาเปรียบเทียบอะไรแบบนี้ คือปรางก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไง เรารู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ที่จริงๆ มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง และเรามีความสุขมากแค่ไหน เราก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับตรงนั้นมาก แต่พอเห็นบ่อยๆ ก็จะพยายามพูดแทนเขาให้คนรับรู้ ก็อยากให้คนเข้าใจว่าเขาน่ารักแค่ไหน”
“เลดี้ปราง” ไม่กดดันเรื่องแต่งงานอยากเติบโตไปด้วยกัน ลั่นอย่างเอาตนไปกดดันตัวเอง ใช้ชีวิตให้สนุกตามความฝัน ไว้แต่งงานตอนผมขาวก็ไม่ติด
ปราง : “เรามองไกลอยู่แล้ว แต่ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนที่ต้องมานั่งคาดหวัง แผนเดียวที่มองเห็นคืออยากเติบโตไปด้วยกันมากกว่า ยังไม่ได้วางว่าอีกกี่ปีจะแต่งงาน”
โอบ : “เขาบอกผมว่า ในช่วงที่เขาอายุ 30 ต้นๆ เป็นช่วงที่เขาสนุกมากได้ลองทำอะไรหลายอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าเธออยากทำอะไร ทำตามความฝันของเธอได้เลย อย่าเอาฉันเป็นตัวกดดันในการใช้ชีวิตของเธอ เดี๋ยวฉันจะคอยซัปพอร์ตเธอเอง ฟังแล้วก็ดีใจที่เขาเป็นคนเข้าใจเราขนาดนี้และไม่กดดัน”
ปราง : “ปรางชอบพูดเล่นกับเขาว่า ค่อยใส่ชุดแต่งงานตอนผมขาวก็น่ารักดีนะ กลัวเขากดดันไง เราอยู่วงการมานานเรารู้ว่าบางทีผู้ชมทางบ้านก็อยากมีคำถามแทนเรา มีคอมเมนต์มากดดันเขา เลยพยายามพูดไว้ก่อนว่าแต่งตอนแก่ผมขาวก็น่ารักนะ”
โอบ : “ไม่ให้รอถึงขนาดนั้นหรอกครับ ความรักเราก็เหมือนในเพลง ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว”
ปราง : “เพลงสองเพลงนี้คือชีวิตรักตอนนี้ และคาดหวังให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ การที่เรากล้าทำชิ้นงานที่สำคัญด้วยกันขนาดนี้ ฉันอยู่ในเอ็มวีเธอ เธออยู่ในเอ็มวีฉัน มันต้องมีความมั่นใจกันและกันในระดับหนึ่งเลย”
มีวิธีดูแลความรักด้วยวิธีจีบกันทุกวัน
ปราง : “วิธีดูแลความรักคือปรางจีบเขาทุกวัน ตื่นมาตอนเช้าก็จะถามเขา คิดถึงฉันไหม เพิ่งจากกัน 5 นาทีก็ถาม คิดถึงฉันยัง รักฉันไหม วันนี้ฉันสวยไหม”
โอบ : “บางทีผมก็คิดว่าอันนี้ถามจริงหรือถามเล่น หรือควรตอบจริงหรือตอบเอาใจเขาดี แต่เขาก็ถามเป็นปกติอยู่แล้ว ผมก็ตอบว่าคิดถึง ตอบว่าสวย เขาก็บอกว่าตอบแบบล็อกมงฯ ไว้นี่นา (เขาบอกว่าจีบเราทุกวัน?) มันก็ดูมีไฮไลต์ดีครับ ชีวิตผมชอบมีอะไรที่ชาเลนจ์ ถ้าวันไหนไม่มีมันจะไม่สนุก”