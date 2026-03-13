“กัน จอมพลัง” สวนชาวเน็ตด้อยค่า “เจ็ตสกี” ช่วยลูกเรือไทยถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุช! โวอะไรบ้าๆ แบบนี้แหละ ที่ช่วยคนได้เป็นพัน!

ทัวร์ลงสนั่น “กัน จอมพลัง” เสนอแผนขี่เจ็ตสกีฝ่าช่องแคบฮอร์มุชช่วยลูกเรือไทยที่สูญหาย ชาวเน็ตเบรกแรงชี้เป็นไปไม่ได้ เจ้าตัวสวนกลับเดือด ถูกด้อยค่าทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือ ซัดสังคมประชาธิปไตย คิดนอกกรอบก็โดนด่า โวอะไรบ้าๆ นี่ไง ถึงช่วยคนในภัยพิบัติออกมาได้เป็นพัน
กรณีเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” ถูกโจมตีด้วยอาวุธไบริเวณช่องแคบฮอร์มุช (ใกล้ประเทศอิหร่านและโอมาน) จนเกิดเพลิงไหม้ มีลูกเรือสูญหาย 3 ราย
ล่าสุด “กัน จอมพลัง” ได้พาครอบครัวหนึ่งในลูกเรือที่สูญหายอัปเดตสถานการณ์ พร้อมเสนอแนวทางช่วยเหลือกับกองทัพเรือ ระบุว่าถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่ อาจเป็นเป้าโจมตี ถ้าเป็นเรือยางหรือเจ็ตสกี อย่างน้อยเป้าเล็ก หากต้องการทีม ยินดีขนทีมเราไปลงหน้างานเพื่อปฏิบัติการณ์ร่วมกับกองทัพเรือ ซึ่งแผนดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียล ว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นแนวคิดที่ตลกเกินไป กัน จอมพลัง ทนไม่ไหว ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวสวนเดือด ถูกด้อยค่าทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำ
“ยังไม่ลงมือทำ บางคนก็ด้อยค่าวิธีคิดแปลกๆ เรื่องเจ็ตสกี เข้าไปช่วยคน ก็เหมือนการด้อยค่าสิ่งที่ผมเคยทำผ่านๆ มาทั้งเรื่องชุดเกราะ กล้องมองกลางคืน บังเกอร์ รั้วตู้คอนเทรนเนอร์ โดรน แม้กระทั่งเอาเจ็ตสกีเข้าไปช่วยคน สุดท้ายทุกอย่างมันก็ใช้ได้จริง นี่แค่คิดเป็นแผนบางคนก็ตลก
ซึ่งผมมองในมุมผมว่าเจ็ตสกีระยะทางยังไปถึงเรือได้ 2 เป็นเป้าที่เล็กและทำงานได้เร็วและเราก็เคยเอาคนเจ็บคนเดินไม่ได้ออกจากพื้นที่เสี่ยงรุนแรงโดยใช้เจ็ตสกีมาแล้วหลายครั้ง ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทีมผมมุดเข้าไปจุดยากๆ ทั้งแม่สายและหาดใหญ่ ที่เอาคนในจุดเสี่ยงๆ ได้เยอะแยะมากมาย เพราะเราลองคิดหลายๆ อย่างและลองทำหลายๆ วิธีแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อเข้าจุดยากๆ แล้วสิ่งที่เราคิดมันจะมีวิธีนึงที่ทำได้ทุกครั้ง หน้างานตรงนั้นมันก็โหดไม่น้อยกว่าทะเล ต่างแค่ไม่มีลูกกระสุน
จากการประเมินเรือน่าจะห่างจากฝั่งประมาน 30 กิโลไปกลับ 60 โล ซึ่งเจ็ตสกีมีน้ำมันวิ่งได้ประมาน 100 กิโล จากภาพที่ได้มาชุดแรกคลื่นไม่แรง ขาไปคาดใช้เวลาจากฝั่งโอมานประมาน 40 นาทีเผื่อๆ ไปถึงใช้หน่วยซีล หรือ กู้ภัย เข้าเรือพาคนออก แล้วเจ็ทมีขนาดเล็กมีโอกาสโดนโจมตีน้อย กว่าเรือใหญ่ ก่อนทำจริงก็ทดลองแผนดูที่ไทยดูก่อนซัก 1 วันส่วนเจ็ตสกีถ้าลำบากขนหาซื้อที่โอมาน
ส่วนทีมผมก็แข่งชิงถ้วยหรือขับข้ามเกาะขับทางไกลกันในทะเลอยู่แล้วและผ่านหน้างานจริงมาเยอะ มีหลายคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่ผมกับทีมคิดว่าทำได้และปรึกษาหลายคนก็มองว่ามีโอกาส ผมยืนยันว่ามันเป็นแนวคิดและข้อเสนอที่คิดว่าทำได้ มันก็เป็นอีกทางเลือกจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ ก็ไม่ติดอะไรเป็นความคิดช่วยคนคงไม่เสียหายอะไร ถ้าหน้างานมองว่ามีประโยชน์เรายินดีทำร่วมงานกับทุกคนโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแต่รบกวนแค่ช่วยประสานประเทศที่จะเอาลงเรือ กับคนพื้นที่ให้ข้อมูลครับ อย่าพึ่งพูดว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรายังไม่เคยลอง”
นอกจากนี้เจ้าตัวยังเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองว่า นี่แค่แผนกับแนวคิดช่วยคนยังมีคนบอกว่าบ้า อะไรบ้าๆ ที่มองว่าเป็นไปไม่ได้ ทำไม่ได้ ก็เพราะอะไรบ้าๆ นี่ไงถึงช่วยคนในภัยพิบัติออกมาได้เป็นพัน, สังคมประชาธิปไตย คิดนอกกรอบโดนด่า แต่ร้องหาประชาธิปไตย ก็ดีเผยตัวมาเยอะจะได้เขี่ยทิ้งจากเพจ
ขณะที่ชาวเน็ตเตือนว่านั่นช่องแคบฮอร์มุช ไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยา เรือใหญ่เป็นเป้า เรือเล็กคงเป็นปุ๋ย , ไม่ได้ด้อยค่า แต่เวลามีคนเตือนว่าอันตรายก็ควรรับฟัง ฯลฯ