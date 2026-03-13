“โอ๋ ภัคจีรา” ชีวิตวุ่นคูณสอง ทั้งเตรียมงานแต่ง 18 ต.ค. และดันลูกสาวเดบิวต์เป็นศิลปิน!

“โอ๋ ภัคจีรา” เผยตอนนี้ชีวิตวุ่นทั้งงานแต่ง ทั้งลูกสาวเตรียมตัวเดบิวต์เป็นศิลปิน บอกตอนนี้ได้ชุดแล้ว ทั้งหมด 4 ชุด ฤกษ์แต่ง 18 ต.ค. แต่เรื่องสถานที่ยังไม่ลงตัว บอกโชคดีได้ “หนิง ปณิตา” คอยมาช่วยดูแลเป็นแม่งานให้
ใกล้จะได้ฤกษ์เข้าประตูวิวาห์แล้ว สำหรับ “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” กับแฟนหนุ่ม “เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์” ซึ่งสาวโอ๋เผยว่าตอนนี้ชีวิตวุ่นวายมาก เพราะต้องเตรียมทั้งงานแต่ง และลูกสาวก็เตรียมตัวที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินด้วย ทำให้ทุกอย่างตอนนี้วุ่นวายไปหมด แต่โชคดีได้เพื่อนสนิทอย่าง “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” คอยช่วยมาดูแลให้
“ยังคิดเลยว่าจะถ่ายพรีเวดดิ้งดีไหม ยังแอบคิดอยู่เลยนะว่ายังไม่แน่ใจ แต่รอดูอยู่ มีงานที่ขอสมเด็จพระสังฆราช หนิงขอให้ แต่งานแต่งเมื่อวานไปดูชุดไปดูอะไรแล้ว เอาจริงๆ ไม่ตื่นเต้นนะ แต่มันจะเป็นแบบจะทำอะไรก่อน เวดดิ้งแพลนเนอร์เขาก็จะมาจัดการแหละ พอเพื่อนเจ้าสาวเราก็อยากให้เขาสวย สีจะเข้ากับงานไหม มันมีรายละเอียดเวลาจัดงาน แต่ว่าเพื่อนอย่างเมื่อวานหนิงลองชุด ก็เดี๋ยวไปดูที่ตัดไว้เลย แก๊งเพื่อนเจ้าสาวเราก็มีเมย์ เฟื่องอารมย์ มาคุยกับโอ๋บอกว่า เธอเข้าใจไหมว่าทุกคนเขามีผัวกันหมดแล้ว เขาก็เลยคงคาดหวังกับเธอ บอกว่าฉันน่ะโอเค แต่ทุกคนก็อยากจะมีงานแบบนี้ มันคงเหมือนมีความคาดหวังว่าเบียร์คงจะต้องคุกเข่าแบบนี้ มันเหมือนความฝันของเพื่อนๆ สานฝันให้กับเพื่อนๆ ด้วย อายุเท่านี้จะมีใครมาคุกเข่า
ตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้น แต่มันเป็นการยุ่งมากกว่า แต่งงานเองด้วย แล้วลูกก็กำลังจะเป็นศิลปิน รับบทหลายอย่าง เราก็ต้องหาคิวไปกับคุณเบียร์เขาด้วย เพื่อจะไปดูต่างๆ มันก็เลยเหมือนยุ่งไปหมด ฤกษ์ก็น่าจะ 18 ตุลาคม จัดที่เดียวค่ะ ตอนนี้สถานที่ยังไม่ลงตัว แต่ว่าชุดไปดูมาแล้ว เมื่อวานไปดูชุดไทย ไปลองชุดเจ้าสาวที่เดินเข้างาน ตอนนี้เบ็ดเสร็จ 4 ชุด แต่งานเช้าก็ไม่มีนะ แต่ต้องเปลี่ยน ก็มีคนมานำเสนอให้กับเรา เพื่อนที่ตื่นเต้นที่สุด น่าจะคุณหนิง ปณิตา เขาเป็นแม่งานโอ๋ตลอดเลยนะ เหมือนมันว่าง (หัวเราะ) แต่ขอบคุณมาก เมื่อวานก็พาไปเหมือนเป็นแม่เลย เดี๋ยวพาไปตัดชุด น่าเอ็นดู คอร์สเจ้าสาว คิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ มันยุ่งไปหมดเลย”