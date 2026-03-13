“ตุ๊กกี้” อึ้ง “ก้อย” คบ “ทิม พิธา” จับผิดไม่ได้เลย! ชมสปิริต “นิกกี้” ยังร่วมงานได้ ประกาศผันตัวเป็นนักแสดงอิสระแล้ว

“ตุ๊กกี้” อึ้งรู้ข่าว “ก้อย-ทิม” พร้อมทุกคนแม้สนิทกันมาก ชื่นชมสปิริต “นิกกี้” ร่วมงานราบรื่นไม่มีปัญหา เข้าฉากเล่นเป็นแฟนกันได้ เก่งและมืออาชีพ ส่วนก้อยคบทิม จับผิดไม่ได้จริงๆ ทุกอย่างปกติมาก ประกาศผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้ว
นอกจากคนภายนอกที่รับรู้ข่าวจะตกใจกับการคบหากันของ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” กับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” แล้ว คนใกล้ชิดอีกคนที่ทำงานกับก้อยมานานอย่าง “ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม” ก็ยอมรับว่าตกใจ เพราะสนิทกันมานานจากรายการ ตลก 6 ฉาก แต่ก็รู้พร้อมทุกคน แต่เจ้าตัวออกปากว่ายอมรับในสปิริตของอดีตแฟนอย่าง “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ที่ยังทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา
“ในห้องครูเพ็ญศรียอมรับว่าปวดหัวนะ ปวดหัวตรงที่ว่าทำไมเราเป็นคนสนิทกับน้องก้อยมากถึงไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย (หัวเราะ) รู้พร้อมทุกคนเลย เขาไม่กล้าบอกครู แต่เขากล้าบอกใครก็ไม่รู้ค่ะ (หัวเราะ) แต่อันนี้ขอบอกจากใจเลยว่าน้องก้อยเป็นคนที่ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมทุกอย่าง
ถึงแม้เขาจะเป็นคนรักเก่าของนิกกี้ เขาก็มีสปิริตมาก นั่งอยู่ในฉากเดียวกันได้ เล่นเป็นแฟนกันได้ อันนี้ต้องยอมรับทั้งสองคนเก่งมากมืออาชีพ แล้วเขาก็เป็นห่วงเป็นใยกันมากจริงๆ เชื่อไหมตอนที่มีข่าวออกมาคนที่โทร.หาตุ๊กกี้คนแรกคือใคร นิกกี้ค่ะ เราก็เลยบอกว่าคุณสนิทกันกว่าฉัน คุณโทร.หาฉันทำไม เขาบอกว่าอยากได้ความการันตี เลยบอกว่าก็รู้พร้อมกันนี่แหละ
ที่เห็นไม่มีแซวกัน ที่เห็นเป็นอยู่ว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ มันเป็นบทค่ะ แล้วเราเป็นคนที่ถ้าใครมีความรักจะรู้ มันจะมีความอยากส่วนตัว เรียกเข้าฉากช้าเพราะมัวแต่โทรศัพท์ เพราะเรามีหน้าที่ตามคนเข้าฉากด้วย แต่น้องก้อยไม่มีอะไรแบบนั้นเลย ตรงเวลา ทำสเต็ปเดิมสเต็ปนั้น เลยจับผิดไม่ได้จริงๆ”
เผย “นิกกี้” ยินดีที่ “ก้อย” คบ “ทิม” เพราะดูแลได้แน่นอน
“ผู้ชายคนนี้ไว้ใจเขาเถอะค่ะ อะไรก็ตามที่มันเป็นการแสดงเพื่อให้ทุกคนมีความสุข เขาทำค่ะ แต่ลึกๆ ในใจดูนัยน์ตาเขานะคะ เขาฟ้องเราด้วยนะ เหมือนน้องก้อยน่าจะติดถ่ายโฆษณามั้ง แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก้อยไม่มา นิกกี้เขาก็พูดในฉากเลยว่า ครูเพ็ญศรีทำไมก้อยลาบ่อยจังเลย หรือว่าเขาจะย้ายโรงเรียน คือถามแทนทุกคน เราก็เลยเล่นไปตามมุกว่า พ่อกับแม่พาไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วนิกกี้มันก็ไม่หยุดบอก ประเทศไหนอีกล่ะ เราเลยบอกว่ามึงก็โทร.ไปสิ (หัวเราะ)
การที่ก้อยเปิดตัวไม่มีผลต่องาน ไม่มีผลต่อนิกกี้ อันนี้จากใจเลยว่านิกกี้ไม่ได้อะไรมากมาย เขายินดีด้วยมากๆ เราเองก็ถามนิกกี้ตลอดเวลาว่าเจ็บไหมเนี่ย แค้นไหม น้อยใจไหม เรายังไม่เปิดเขาเปิดก่อนแล้ว คือก็แซวเขาไป แต่เขาบอกว่ายินดีมาก ชื่นใจ ถ้าเป็นคนอื่นก็จะช่วยคิด แต่ถ้าเป็นคนนี้นิกกี้เชื่อว่าเขาดูแลก้อยได้ ตอนนี้นิกกี้เขาก็เริ่มเดตกับสาวแล้ว คนนี้เราก็แซวเขาอยู่นะ เขาบอกว่าอายุไล่เลี่ยกัน คุยกันลงตัว แต่ไม่รู้ว่าจะแค่ไหนในเอ็มวีหรือเปล่า หรือชีวิตจริงด้วย แต่เราก็บอกว่าอันไหนที่น้องมีความสุข พี่ก็พร้อมเสนอข่าว ใครมีความสุขเราซัปพอร์ตหมดค่ะ”
เผยตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระ ยังต้องปรับตัวอยู่
“ยอมรับจากใจว่าอยู่ในวงการบันเทิงมา 22 ปี วันนี้คืองานแรกตั้งแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ออกมารับงานนอก แต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ ความที่เราทำงานอยู่ในบริษัทที่ทำงานทุกวันๆ พอได้ออกมาทำงานข้างนอกบ้างแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องปรับตัวเองเยอะมาก กำลังพยายามอยู่ แต่คิดว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเป็นน้ำครึ่งแก้ว ชอบครูพักลักจำ ใครเก่งก็จำหมด ก็ปรึกษากับผู้ใหญ่เลยว่าการฝึกวิทยายุทธ์ของเราพร้อมแล้ว ผู้ใหญ่ก็ให้ลองไปดู เพราะ ณ ตอนนี้ยังมีอะไรให้เราทำอีกเยอะ เลยบอกผู้ใหญ่ใจดีว่าเราต้องออกไปดูแล้วว่าข้างนอกเขาเป็นยังไง เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟัง ผู้ใหญ่ก็ไฟเขียวให้ออกมาค่ะ
ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ถามเลยว่าทำงานทุกวันอยู่แล้ว แล้วออกไปเป็นอิสระเนี่ยไหวนะ ผู้ใหญ่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ นอนเยอะๆ เวลาไปดื่มไปดริ๊งก์ต้องรู้ตัวเองว่าแค่ไหนอย่างไร เพราะต้องตื่น 6 โมงเช้ามาอ่านข่าวทุกวัน ครูเพ็ญศรีก็ยังทำเหมือนเดิม ถ้าคุณจะมีงานเยอะร่างกายคุณต้องพร้อม เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เป็นห่วงเรื่องเดียวคือการพักผ่อนให้เพียงพอ”
เผยยังทำงานกับอดีตต้นสังกัดเหมือนเดิม
“ยังทำอยู่ค่ะ อ่านข่าวทุกเช้าไม่มีวันหยุดเหมือนเดิม ถามว่ามันต่างยังไงกับการมีสังกัดไม่มีสังกัดเพราะก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิม คือมันจะต่างที่เรื่องราวของการรับงาน เมื่อก่อนเราจะมีความกังวลว่าไปดีไหม ไม่ไปดีไหม ต้องบอกก่อนไหม เพราะเกรงใจทางบริษัท ปรากฏว่าตอนนี้ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ต้องเกรงใจอะไร อันไหนสมควรก็ทำเลย เพราะรู้ว่าตุ๊กกี้เอาตัวเองรอด
เดี๋ยววันที่ 16 มี.ค.นี้จะมีงานพรีเซ็นเตอร์ สินค้าตัวใหญ่เหมือนกัน รวมถึงคนที่คิดถึงตุ๊กกี้โชว์ก็กลับมารับงานโชว์แล้ว ส่วนคนที่เป็นแฟนคลับงานภาพยนตร์ตอนนี้ก็กลับมารับแล้ว ในส่วนของรายการทีวีของแต่ละช่อง พี่ๆ ยูทูบเบอร์ที่มีรายการสามารถติดต่อมาได้ ไปได้แล้วค่ะ ถามว่ามีเรตค่าตัวไหม ไม่มีค่ะ สบายใจพี่สบายใจเรา เราไปค่ะ”